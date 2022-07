Recenze sluchátek Beoplay EX. True Wireless se skvělým zvukem i designem, ale vyšší cenou

Plusy design, kvalitní materiály a komfort

hudební projev

přesnost dotykového ovládání

kvalita mikrofonu při telefonování Minusy občas nestabilní spojení

nevyřešený větrný filtr

ANC by mohlo být účinnější

vysoká cena 8 /10 Hodnocení

Výrobky společnosti Bang & Olufsen patří mezi prémiové kousky na trhu, a jejich řada Beoplay obsahuje hned několik zajímavých modelů sluchátek a reproduktorů. Jedním z nejnovějších modelů jsou bezdrátová TWS sluchátka Beoplay EX, která jsou vlajkovou lodí značky v tomto segmentu.

Konstrukce a zpracování

Hned na první pohled je jasné, že držíte v ruce výrobek prémiové značky. Pouzdro má pevnou hliníkovou skořepinu, která odolá i velmi nehezkému zacházení. Najdeme na něm USB-C konektor pro napájení a jednu stavovou diodu na přední části pod malým vybráním pro lepší otevírání.

Pouzdro je celkem rozměrné a rozhodně ho neotevřete jednou rukou, svůj díl na tom má také silnější magnet, který drží víko v zavřené poloze. Vzhledem k hloubce a šířce je překvapivá jeho výška – 66,2 × 48 × 22,1 mm už zkrátka v kapse může překážet.

Technické parametry Beoplay EX

Cena: od 9 899 Kč

konstrukce: uzavřené True Wireless špunty

uzavřené True Wireless špunty frekvenční rozsah: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz velikost měničů: 9,2 mm

9,2 mm udávaná výdrž: až 6 h s ANC / až 8 bez ANC, až 20 h s pouzdrem, 20 min nabíjení zajistí až 1,5 h přehrávání

až 6 h s ANC / až 8 bez ANC, až 20 h s pouzdrem, 20 min nabíjení zajistí až 1,5 h přehrávání nabíjení: USB-C a bezdrátové, 2 h do plného nabití

USB-C a bezdrátové, 2 h do plného nabití konektivita: Bluetooth 5.2, SBC, AAC, aptX Adaptive kodek

Bluetooth 5.2, SBC, AAC, aptX Adaptive kodek mobilní aplikace: Android, iOS

Android, iOS příslušenství: USB-C kabel, 3 páry silikonových špuntů + 1× pěnové

USB-C kabel, 3 páry silikonových špuntů + 1× pěnové bezdrátové nabíjení: ano

ano další: možnost připojení 2 zařízení, 6 mikrofonů

možnost připojení 2 zařízení, 6 mikrofonů zvýšená odolnost: IP57 (sluchátka)

IP57 (sluchátka) velikost: 22,5 × 34,7 × 22,7 mm, pouzdro – 66,2 × 48 × 22,1 mm

22,5 × 34,7 × 22,7 mm, pouzdro – 66,2 × 48 × 22,1 mm hmotnost: 6 g sluchátko, 53 g pouzdro

Vnitřní část pouzdra je z měkčeného plastu s příjemným matným povrchem, skořepina je vylisovaná přesně pro tvar samotných sluchátek a v její spodní části je dvojice pružných kovových pinů pro napájení. Sluchátka drží na svém místě také díky magnetům.

Beoplay EX jsou sluchátka špuntové konstrukce a jak je u značky zvykem, najdete v balení nejen čtveřici silikonových špuntů různé velikosti, ale také jeden pár pěnových špuntů Comply. Výběr správné velikosti je velmi důležitý nejen kvůli dobré reprodukci, ale také pro pohodlné a jisté usazení v uchu.

Tvar sluchátek je mírně nestandardní, najdeme zde krátkou nožičku, která je osazena mikrofonem a zároveň zlepšuje stabilitu v uchu. Samotné tělo sluchátek je tvarováno podobně jako plastové pouzdro na mýdlo s oválným tvarem. To je dáno do jisté míry velikostí použitých měničů.

Co se usazení týče, tak je vcelku snadné a po několika chvílích zkoušení najdete správnou polohu. V praxi stačí mírně vpřed natočené sluchátko vložit do zvukovodu a poté jej mírně otočit směrem vzad, čímž jej v uchu zafixujete.

Zpracování je na perfektní úrovni u sluchátek i nabíjecího pouzdra. To má matnou povrchovou úpravu i z vnější strany. Sluchátka samotná pak můžete zvolit ve zlatobéžové, celočerné nebo šedomodré kombinaci. Kontrastním prvkem je vždy dotyková ploška na těle sluchátka s logem B&O, která u šedomodré kombinace vypadá perfektně. V tomto směru zkrátka není co vytknout.

Komfort a ovládání

Díky promyšlenému tvaru je nošení sluchátek velmi pohodlné a ani po delším poslechu (cca 2–3 h) nikde netlačí – bude to samozřejmě individuální zkušenost, jelikož ucho má každý z nás jinak tvarované, ale většina uživatelů si pravděpodobně najdou pohodlnou pozici velmi snadno a rychle. Nožička s mikrofonem funguje opravdu jako opora a dodává jistotu, že sluchátka nevyletí z ucha ani při prudším pohybu.

Z pohledu ovládání se drží sluchátka zavedeného standardu v podobě malé dotykové plochy na vnější straně sluchátka. Velkým pozitivem je jednak ohraničením dotykové plochy, takže se pohmatem rychle zorientujete a do jisté míry eliminujete i nechtěné doteky. Také reakce na dotyk jsou velmi pohotové a těch, co jsem musel opakovat, bylo opravdu málo.

Pomocí krátkého a dlouhého dotyku můžete ovládat velkou část funkcí – základem je změna hlasitosti, přehrávání/pauza, posun mezi skladbami, příjem/ukončení/odmítnutí hovoru a v neposlední řadě také možnost přepínání mezi potlačením hluku, transparentním režimem s příposlechem nebo běžným režimem neutral.

Další možností, která nabídne detailnější nastavení, je pak mobilní aplikace, v níž můžete upravit nastavení potlačení hluku a transparentního režimu, doladit si zvuk nebo aktualizovat firmware – mimochodem jednu aktualizaci jsem instaloval, trvalo to takřka 45 minut.

V rámci přizpůsobení je možné zvolit úroveň potlačení hluku a úroveň transparentního režimu, v obou případech ve třech krocích. Ekvalizace zde není formou nastavení konkrétních frekvencí, ale pomocí kruhového voliče, kdy můžete posunem bodu volit typ zvuku.

Co zde bohužel chybí, to je možnost využití hlasového asistenta, což je v této třídě takřka standardem. Informace o stavu sluchátek, respektive jejich režimu jsou oznamovány pouze specifickým zvukem, hlasové oznámení se mi zdá v tomto směru praktičtější. Baterie je dostatečně dimenzovaná pro celodenní poslech, v praxi jsem pak nabíjel jednou za 2–3 dny.

Hudební projev

Celkový hudební projev je možné hodnotit jako vyvážený s náznakem zábavnosti. Výchozí nastavení zvuku však může mnohé uživatele zklamat, jelikož je poměrně ploché a projevu chybí „šťáva“.

Stačí však mírně upravit uživatelský hudební profil a zvuk vám rázem vykouzlí úsměv na tváři. Basy jsou hutné a úderné, rozhodně ale mají daleko do projevu přebasovaných modelů, což je jen dobře. Střední pásmo je čisté a příjemně široké, výšky pak vhodně doplňují celé spektrum. Vše pospolu pak zní vyváženě, měkce a zvuk vás příjemně obalí.

Změna hudebního projevu se změnou režimu sluchátek je minimální a zaznamenáte ji spíše v úrovni hlasitosti než v posunu zvuku. Potlačení hluku je funkční, nicméně jeho naladění není úplně ideální, konkurence je v tomto směru rozhodně dál.

Velkým zklamáním pro mne bylo chování sluchátek ve větru, jediným použitelným režimem je v takovém případě předvolba neutrální, ostatní dva režimy propouštějí vítr skrze mikrofony, takže de facto nic než jeho svist neslyšíte, velké mínus.

Na druhou stranu je třeba pochválit schopnosti sluchátek při telefonování, kdy je velmi dobře odfiltrován okolní hluk a obě dvě strany mají zcela čistý a srozumitelný poslech.

Verdikt

Beoplay EX jsou povedená sluchátka v prémiovém provedení i designu, zvukově velmi vyvážená s možností doladění projevu podle vlastních preferencí. Režim potlačení hluku funguje dobře, avšak jeho účinnost je bohužel o něco nižší než u konkurence.

Mínusem je pro mne nezvládnuté filtrování hluku větru, zamrzí také občas ne úplně stabilní spojení. Tam, kde konkurence zvládá stabilní spojení, se EX vcelku zadýchávají. Vzhledem k tomu, že jde o novinku, tak předpokládáme, že vše výše zmíněné by mohlo být řešitelné prostřednictvím aktualizace firmwaru – s tím se u jiných značek setkáváme vcelku pravidelně.

Celkově sluchátka Bang & Olufsen Beoplay EX nabídnou to, co od této prémiové značky očekáváte – kvalitní materiály, luxusní design a vysoký komfort. Odolnost dle IP57 je příkladná, takže jde o velmi povedený univerzální model na cestovní použití i sport, který můžeme určitě doporučit, škoda jen vysoké ceny. Pokud vám totiž jde primárně jen o funkční řešení potlačení hluku v kombinaci s dobrým hudebním projevem a není až tak důležité, jaké logo na sobě zrovna sluchátka mají, tak lze najít cenově přijatelnější řešení – konkurence v prémiové třídě TWS sluchátek je opravdu silná.