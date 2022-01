Recenze sluchátek Bose QuietComfort 45. Jednoduše skvělá sluchátka, ale skoro stejná jako pětatřicítky

Bose má se svou řadou QuietComfort dlouhou tradici a velmi dobrou pověst. K novince tak výrobce přistoupil docela opatrně, jde spíše o drobná vylepšení stávajícího, velké změny se nedějí.

Plusy Pohodlí

Dospělý zvuk

Perfektní ANC Minusy Pro někoho chybějící nejhlubší basy

Jen kodeky SBC a AAC

Pro někoho málo nastavení 9 /10 Hodnocení

Můžete si zahrát hru: najdi rozdíl mezi QC 35 a QC45. Těch vizuálních rozdílů je skutečně minimum, což na jednu stranu zamrzí, protože sluchátka vypadají od roku 2016 prakticky stejně. Na stranu druhou, konstrukce QC je tak ikonická, že se dá jen těžko vylepšit. Jsou to přesně ta sluchátka, která můžete „zmuchlat“ do batohu a nic se jim nestane. Zároveň jsou vyhlášená ohledně pohodlí, takže proč měnit něco, co funguje.

Přímý pokračovatel

Aktuální model je tedy bez diskusí příbuzným legendárního modelu QC35. Kromě názvu je jasný odkaz právě v designu. Do zajímavé pozice se tak dostávají sluchátka Bose NC 700 (plným názvem Noise Cancelling Headphones 700), která byla brána právě jako nástupce.

S původním modelem ale mnoho nesdílela; konstrukce nebyla tak skladná a design byl o dost modernější. Aktuálně je tedy jasné, že řada QC budu pravděpodobně pokračovat s konzervativním designem a „sedmistovky“, které i nadále zůstávají v prodeji, budou samostatnou větví, mířící na zákazníky, kteří chtějí spíše lifestylová sluchátka.

Už Bose QC 35 II jsem chválil za pohodlí a úžasně pružnou konstrukci, a to se ani u aktuální verze nemění. Oválné náušníky schovají pohodlně celé ucho, jsou velmi měkké a vydržíte je mít na uších klidně celý zaoceánský let. Jsou trochu hlubší než u předchozí generace a uvnitř najdete klasicky popisek L a R. Stejně tak zůstává měkce polstrovaný hlavový most se skoro ideálním přítlakem. Neměnila se ani značná mobilita sluchátek, a právě možnost je poskládat do mnoha různých tvarů, je za mě jedním z největších benefitů.

Když je totiž necháte v batohu, nikdy nejsou tzv. na doraz. Při sebemenším tlaku mají vždycky kam uhnout a přeskládají se. Majitelé původních QC35 mi jistě dají za pravdu, že tato sluchátka snesou hrozně moc, popravíte je pouze tím, že je přejedete tankem. V balení je pochopitelně i tvrdé pouzdro, kam je možné sluchátka uskladnit, a ve kterém rozhodně nedojdou újmy.

A bez změny zůstalo také ovládání, vně pravé mušle je známý posuvný ovladač, který ve středové poloze zapne sluchátka a když jej posunete ještě více a chvilku podržíte, zapnete režim párování, kratším posunutím přepínáte mezi párovanými zařízeními.

Přepínač se pak sám vrátí do středové polohy. Za pravým uchem najdete známou trojici tlačítek; jde o regulaci hlasitosti a akční tlačítko pro pozastavení a spuštění přehrávání, přeskakujete s ním skladby, a nakonec i přijímáte a pokládáte hovory. Za levým uchem máte jediné tlačítko, které přepíná mezi režimem zapnutého ANC a příposlechem okolí.

Přiznám se, že se to ve mně trochu pere. Ta sluchátka jsou skvělá, pohodlná a výborně funkční. Jenže to byl už model QC 35, QC 35 II. Chápu snahu dát uživatelům to, na co jsou zvyklí a případný upgrade bude pro majitele předchozích generací velmi snadný. Ale tohle jsou sluchátka z prémiové třídy, nějakou větší inovaci bych uvítal. Tady představuje největší změnu USB-C (konečně) a místo 3,5mm jacku sem dal výrobce 2,5mm jack, což bohužel moc vylepšení není.

Spartánský přístup, ale funkční

V podobném duchu se nese i další výbava sluchátek. V mobilní aplikaci se vlastně dozvíte jen to, jak sluchátka ovládat, a můžete upravit seznam párovaných zařízení. Lze také změnit hlasitost a přepnout mezi ANC / příposlech, což ale jde i na sluchátkách. Žádné nastavení ekvalizéru (to by mělo přibýt s updatem firmwaru), žádné nastavení ANC nebo síly příposlechu. Nicméně tady té jednoduchosti rozumím a líbí se mi. Občas je to ku prospěchu věci.

Sluchátka používají šest mikrofonů, které pracují s ANC, ale používáte je i při handsfree. Začnu u volání, od kterého jsem čekal více, protože model Bose NC 700 v něm byl velmi silný. Tady je to stále vysoko nad průměrem, ale do špičkového výsledku ještě kus chybí. Naopak slova chvály mohu pět na ANC, které znovu předvádí, proč jsou sluchátka Bose tak oceňovaná. Všechno působí přirozeně a tlumení zvuků okolí je prostě perfektní. Model QC35 mohl u jedinců s citlivějším sluchem způsobovat různé tlaky do uší atd. To se tady naštěstí neděje.

Stejně tak musím pochválit příposlech okolí, který umí zesílit lidskou řeč, ale zbytečně vám do uší nemíchá všechen ruch okolo. Když ANC a příposlech funguje, tak vůbec nevadí, že nejde nic nastavit. Zastavím se ještě u výdrže, která činí rovných 24 hodin s ANC, a na tuto hodnotu se reálně opravdu můžete dostat. Super je, že za 15 minut nabíjení můžete získat další 3 hodiny poslechu, celá sluchátka se nabíjí asi za 2,5 hodiny.

Ohledně zvuku jsem také trochu na vážkách: mám totiž dojem, že se zvukově skoro neposunula. Řečnická otázka zní: Je špatně, když sluchátka hrají stejně skvěle jako předchůdci z roku 2016? A já si rovnou odpovím, že nevadí. Čekejte skvělé podání prostoru, krásný přednes reálných nástrojů a skutečně vynikající vokály.

Bose mají obecně světlejší projev, takže u elektroniky můžete postrádat nejhlubší basy a přiznám se, že mi trochu „spodků“ chybělo také u jazzu. Kde naopak nedostatkem netrpíte, jsou výšky; jsou silné, přesné a důrazné. Umí krásně podat prostor i při nízké hlasitosti, ale rozparádí se i na vysoké hlasitosti. Přesto nejde o univerzální sluchátka, ale ocení je spíše milovníci reálných nástrojů, kteří nechtějí tolik basů.

Verdikt

Velmi povedená a skladná sluchátka s parádním zvukem a vynikajícím ANC. Od svého předchůdce se ale zase tolik neliší a důvodů k upgradu není mnoho. Pokud hledáte sluchátka se světlejším projevem, která s vámi absolvují let za oceán a zpět, jsou Bose QC 45 výbornou volbou.

Bose QuietComfort 45

Cena: 8 990 Kč

Zapůjčil: basys.cz

Technické parametry