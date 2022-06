Recenze sluchátek Bowers & Wilkins PI7. True Wireless High-End s dvojitými měniči

Netypická je třetí stránka v aplikaci, která nabízí celkem šest „zvuků prostředí“ – je tu vodopád, déšť za oknem, západ slunce u moře, vítr v podzimním lese, táborák a svěží bystřina v horách. Můžete si nastavit čas, po který dané zvukové pozadí bude hrát a je to upřímně úžasné; můžete se o to víc odříznou od okolního světa a nemusíte být ani online. Z osobní zkušenosti můžeme říct, že to vytváří velmi příjemné prostředí pro soustředění.

Probrat stojí za to také doprovodnou aplikaci – tu sice úplně nutně nepotřebujete, ale stojí za to jí věnovat pozornost. Jmenuje se Headphones, je rychlá a nenásilně přehledná. Po přidání sluchátek pak už jen vždy klepnete, aplikace se propojí a můžete nastavovat. Jednak vidíte stav nabití sluchátek i pouzdra, pak můžete zapnout potlačení hluku, případně jeho automatickou nadstavbu (přízpůsobuje úroveň okolí) nebo míru průchodu ambientního hluku (aby vás třeba nepřejelo auto). Můžete spravovat i to, k jakým zařízením se sluchátka připojují a samozřejmě vyžádat třeba aktualizaci firmware nebo (de)aktivovat senzor nošení.

Za krátkou zmínku stojí i pouzdro – to funguje nejen jako dobíjecí (takže standardní čtyřhodinová výdrž se díky dobíjení protáhne skoro až na celý den poslechu), ale také jako retranslační stanice. Jinými slovy – připojíte pouzdro přes USB ke svému počítači a ono funguje jako externí zvukové zařízení, které předává posílaný signál do sluchátek. Je to skvělé řešení pro každého, kdo nemůže třeba připojit sluchátka k počítači napřímo přes Bluetooth. Samo pouzdro dobijete přes USB-C i bezdrátově.

Jak to hraje

Tak jako u všech sluchátek podobného typu na pomezí lifestyle a vyššího hi-fi světa, i u PI7 je cítit lehký akcent na basový segment. Brouknutí basy v „Remember Hymn“ od Robert Balzar Trio a Johna Abercrombieho („Tales“ | 2008 | Robert Balzar | 9802115026 2) znělo konkrétně, ale ne se suchou utažeností, byl to relativně šťavnatý a citelný bas. Je ale znát, že B&W není žádná pompézní a efektní značka, prim stále hraje čistě zahraný a dobře ohraničený tón.

Hlas, kytara i různé zvukové efekty v „While I Play“ z desky „Life in a Tin Can“ od Bee Gees (1973 | Polydor | 833 788-2) zní velmi čistě, také ale ne tvrdě, může za to možná stále ještě lehce „tvarující“ přítomnost hlubokých tónů. Zvuk je plný, šťavnatý a dobře zřetelný, snadno čitelný, nikoliv však expresivní nebo snad až vysloveně explicitní. Zdůraznění případných sykavek a ostrostí přítomných třeba až na countryově znějících houslích brání i to, že PI7 nevyšponujete hlasitostí do výšin, kde by vám hrozilo trvalé poškození sluchu – velmi nahlas ano, ale ne do extrémů.

Ostré, pronikavé a divoké výšky v extravagantní „Meeting of the Spirits“ od Mahavishnu Orchestra („The Inner Mounting Flame“ | 1998 | Columbia | 9802115026 2) jsou přes PI7 příjemně konkrétní, ale zároveň trochu menší v proporcích díky zřetelnějšímu basu a tak ani jadrná skladba není útočná a unavující. Je to zajímavý mix dobrého pocitu kovovosti a znělosti s neagresivností. Každopádně činely mají strukturu a dobrou čistotu, aniž by byly jakkoliv dominantní.

Gershwinův „American in Paris“ v podání dvou klavírů sester Labéquových a Clevelandského orchestru řízeného Riccardo Chaillym (1987 | Decca | 466 424-2) má docela našlápnuto a sluchátka všechny ty poetické zvraty a houpavé výkřiky orchestru zvládají naprosto v pohodě bez pocit jakéhokoliv utlumení – razantní zvuky různých perkusí jsou jasné, rychlé a svěží, žestě možná o kousek hladší a méně kousavé než v reálu, dechy ale mají záběr, stejně jako smyčcová sekce a celkově působí dynamika na poměry malých sluchátek do ucha tak, jak byste od slovutného výrobce čekali. Je to vysoký standard kontrolované energie už solidně odspodu (jak to tak jen akustické nástroje zvládají). Celkový dojem je ale spíše „na klid“.

Szymanowského „Král Roger“ v podání Birminghamského orchestru pod taktovkou Sira Simona Rattla (2008 | EMI Classic | 50999 5 14576 2 4) je plný moderních hudebních zvratů a vrstvených kompozic, sluchátka tu hrají neokázale, nevytahují ty nejposlednější nuance a přesto zaslechnete tenký zvuk trianglu támhle v pozadí, hlas zní stejně jasně a čitelně jako housle, navzájem si nepřekáží a i když to není zvuk pronikavý, ale spíše jemnější, je to poctivé hi-fi jak má být.

Mozartovo „Allegro Moderato“ z jeho druhého houslového koncertu K211 v podání stradivárek Anne-Sophie Mutter (Philharmonia Orchestra & Riccardo Mutti | „Violin Concertos Nos. 2 & 4“ | 1998 | EMI | 5 65539 2 7) znělo hezky prostorně – pořád je to samozřejmě sluchátkové stereo uvnitř vaší hlavy, nicméně spojitá scéna a dobrý vjem pravolevého prostoru s lehkým přesahem do hloubky už vytváří pěkný zážitek s dobrou možností orientace v nahrávce.

Charakter PI7 výtečně sedí na popovou klasiku „Running Up That Hill“ od Kate Bush („Hounds of Love“ | 1997 | EMI | 7243 5 25239 2 4) – rytmické bubny tu vyniknou díky lehce vytaženější basové části spektra, hlas je ale nezapadlý a snadno srozumitelný, výšky jsou klidnější, ale stále ještě dostatečně zřetelné. Všechno je hlavně dobře propojené, neúnavné a spíše hladce nenásilné.

Verdikt

PI7 jsou už dražší in-ear sluchátka, přesto vezmeme-li v potaz prémiovou značku a s ní naštěstí se pojící prémiovou výrobní kvalitu, připočteme-li chytré nabíjecí pouzdro, poskytující nejen ochranu a energii, ale také rozhraní pro ne-Bluetooth zdroje a zabalíme to do dobrého, příjemného, byť lehce efektněji vyváženého zvuku, dostaneme prémiový výrobek pro ty, kteří chtějí kdykoliv a kdekoliv poslouchat pohodově, na úrovni a ne nutně puristicky – zábava je tu nad absolutní autenticitou.

Dobrý noise cancelling, fungující bez potíží i v letadle nebo městském provozu a překvapivě příjemné relaxační režimy jsou jen třešničky na dortu. Bowers & Wilkins PI7 nejsou puristický high-end, ale mezi bezdrátovými in-ear sluchátky jsou to rozhodně premianti. I proto jsme testovaný vzorek zaplatili a rozhodli se používat pro osobní potřebu…

Bowers & Wilkins PI7

Technické parametry

Materiál těla plast, kov

plast, kov Měniče dynamické, 9,2 mm

dynamické, 9,2 mm Aktivní potlačení hluku

Frekvenční rozsah 10 až 20.000 Hz

10 až 20.000 Hz Harmonické zkreslení <0.3% (1kHz/10mW)

<0.3% (1kHz/10mW) Voděodolnost IPX4

IPX4 Bluetooth 5.0

Bluetooth kodeky SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive 24-bit

SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive 24-bit Nabíjení USB-C i bezdrátové dobíjení

USB-C i bezdrátové dobíjení Výdrž baterie 4 h + 20 h s pouzdrem

4 h + 20 h s pouzdrem Kompatibilita Bluetooth 5.0, kodeky SBC + AAC + aptX Classic + aptX HD + aptX Adaptive

Bluetooth 5.0, kodeky SBC + AAC + aptX Classic + aptX HD + aptX Adaptive Hmotnost 7 g sluchátka, 47 g pouzdro

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice