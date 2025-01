Recenze sluchátek Buxton BHP 18000. Dlouhá výdrž, aktivní potlačení hluku a nabasový zvuk za babku

Plusy komfort výdrž ANC vzhledem k ceně pevné pouzdro Minusy bez ANC dominují pomalé basy slabší hands-free 8 /10

Zatímco v posledním testu náhlavních sluchátek značky Buxton jsme vyzkoušeli zástupce ze střední části cenového spektra – model BHP 8700, tentokrát v redakci přistál nejdražší model v nabídce, a to BHP 18000 Dilham.

Konstrukce a zpracování

Také v tomto případě jsou sluchátka dostupná ve třech barevných provedeních – černá, modrá, stříbrná. Již při vybalení je patrná snaha o prémiový vzhled – matné plasty doplňuje polstrování hlavového mostu a náušníky z měkké umělé kůže, která je vyplněna pěnou s paměťovým efektem.

Sluchátka mají skládací konstrukci, takže jsou mušle otočné v rozsahu cca 95° (chválím otáčení směrem dolů, když jsou kolem krku) a na konci hlavového mostu je osazen kloub pro složení mušlí směrem dovnitř.

S transportem pak pomůže dodávané pevné, skořepinové pouzdro s kapsičkou pro napájecí USB-C kabel a audio kabel pro fyzické propojení se zdrojem zvuku. V tomto případě se již jedná o variantu USB-C – Jack 3,5 mm. Je dobré ale vědět, že přes kabel lze poslouchat pouze v pasivním režimu.

Na vnější straně mušlí je viditelný malý otvor ANC mikrofonu, veškeré ovládací prvky jsou pak soustředěny na okraj levé mušle – čtveřici tlačítek doplňuje USB-C konektor. Uvnitř mušlí jsou osazeny dynamické měniče velikosti 40 mm, přenos zvuku zajišťuje Bluetooth verze 5.2 s podporou kodeků AAC a SBC.

Buxton BHP 18000

Cena: 1 880 Kč až 1 999 Kč

www.buxton.cz

konstrukce: uzavřená circumaurální sluchátka

uzavřená circumaurální sluchátka frekvenční rozsah: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz velikost měničů: 40 mm

40 mm mikrofon: ano, v levém sluchátku

ano, v levém sluchátku potlačení hluku : ano, hybridní ANC až 30 dB

: ano, hybridní ANC až 30 dB udávaná výdrž: až 60 h / 40 h s ANC (50% hlasitost), až 47 h / 24 h s ANC (100% hlasitost)

až 60 h / 40 h s ANC (50% hlasitost), až 47 h / 24 h s ANC (100% hlasitost) nabíjení: USB-C, cca 1,5 h, rychlé nabíjení 10 min = 5 hodin poslechu

USB-C, cca 1,5 h, rychlé nabíjení 10 min = 5 hodin poslechu bezdrátové nabíjení: ne

ne konektivita: Bluetooth 5.2, SBC, AAC

Bluetooth 5.2, SBC, AAC mobilní aplikace: ne

ne příslušenství: USB-C kabel, audio kabel, pouzdro, manuál

USB-C kabel, audio kabel, pouzdro, manuál zvýšená odolnost: ne

ne hmotnost : 249 g

: 249 g rozměry pouzdra: 170 x 195 x 82 mm

Komfort a ovládání

Sluchátka mají poměrně mělké mušle a jsou relativně lehká, což je pozitivní fakt z pohledu komfortu při delším používání. Nebudu vás napínat, tady se to hodně povedlo, sluchátka jsou na hlavě opravdu velmi pohodlná s přiměřený přítlakem, který neobtěžuje ani při dlouhodobém používání.

Bohužel to ale má svá ale, která na druhou stranu nejsou nijak limitující, pokud se s nimi smíříte. Velikost hlavového mostu je zde mírně nadprůměrná, takže i při nastavení na nejmenší obvod jsem neměl stoprocentní jistotu usazení při dynamičtějším pohybu hlavou, takže pokud máte obvod hlavy 54 cm nebo méně, počítejte s tím, že budou sluchátka volnější.

Vlastností, která je v podstatě daná použitým plastovým materiálem, je výrazný přenos ruchů. Pokud o nasazená sluchátka zavadíte rukou nebo čímkoliv jiným, všechny tyto ruchy se nesou celou konstrukcí. V praxi to zjistíte pravděpodobně jen v okamžiku, kdy sáhnete na ovládací tlačítka, ale je dobré s tím počítat.

Menší výtku v rámci komfortu používání mám k použitým náušníkům. Jejich potah je velmi příjemný a nevrže, cením paměťovou pěnu, která se lépe přizpůsobí hlavě i oválné provedení, které je univerzálnější, navíc jsou opravdu pohodlné. Pro mne osobně jsou však náušníky příliš tenké, či mělké a v některých situacích se krycí textilie měniče dotýká ušního boltce. Pomohlo by jistě silnější polstrování náušníků nebo použití pěny s menší pružností. Alternativně je možné zkusit vyměnit náušníky za jiné.

Ovládání je díky samostatným tlačítkům pro jednotlivé funkce poměrně snadné – pracuje se zde tradičně s kombinací krátkých, dlouhých a vícenásobných stisknutí. Dvojice tlačítek pro hlasitost umožní posun mezi skladbami, ANC umožní přepínání mezi zapnutým/vypnutým ANC a transparentním režimem a multifunkční tlačítko pak sluchátka zapíná/vypíná, přijímá/ukončuje hovor, zapíná/pozastaví přehrávání a vyvolá hlasového asistenta v mobilu.

Obslužná aplikace zde k dispozici není, stejně tak ani úprava zvuku, spolehnout se tak musíte buďto na naladění sluchátek anebo použít vlastní ekvalizér zařízení, které je zdrojem zvuku.

Hudební projev

Vzhledem k určení a také s přihlédnutím k cenovce je jasné, že tady nemůžeme očekávat analytický, ani příliš neutrální zvuk. A je tomu skutečně tak, sluchátka mají naladění spíše zábavnějšího charakteru, hezky jim to při elektronice „tepe“. Dost také záleží, zda máte zapnuté ANC, nebo jestli je vypnuté. Či zda sluchátka jsou vůbec zapnutá (máte-li je propojení kabelem).

Tato sluchátka s ANC jsou poměrně specifická v tom, že po zapnutí sluchátek a připojení přes Bluetooth je ANC nativně vypnuté. Pokud chcete ANC, je třeba ho zapnout tlačítkem (rozsvítí malinkou zelenou diodu). Zapnutí ANC má vliv nejen na potlačení okolního hluku, ale také na to, jak sluchátka hrají.

Když aktivujete ANC, tak objem basů je o něco bohatší, ale zůstávají rychlé, konkrétní, zvuk je celkově čistější a výšky o chlup jasnější. A i když tento režim není neutrální, tak mírně zábavný charakter je příjemný. Když však ANC necháte vypnuté, tak nejnižší pásmo se znatelně zvýrazní, mohutné basy budou navíc pomalejší a celkově basově dominantní, dostanete zkrátka zvuk s potlačeným středním pásmem. Bez aktivního ANC pro někoho může být basová složka až ohlušující a unavující.

Vše samozřejmě uslyšíte a na první poslech si to možná neuvědomíte, zejména při prvním nasazením na hlavu, když si nevšimnete, že ANC je vypnuté. Co se celkového projevu týče, tak v dané ceně je velmi dobrý, zpěv je sice mírně zastřenější a výšky prostě nejsou zvonivé jak u „prémiovek“, ale celkově zvuk se zapnutým ANC má univerzálnější projev a lze poslouchat všechny žánry. Prostor je spíše sevřenější, mohl by být širší. Jestli máte rádi taneční hudbu a dunivé basy, s vypnutým ANC si jich užijete do sytosti.

Z pohledu hudebních žánrů je znát, že u vypnutého ANC se díky basovému naladění počítá zejména s elektronickou hudbou a popem. Se zapnutým ANC basová dominance ustoupí, u akustických nástrojů se dočkáte věrnějšího zvuku potenciálu, paradoxně u perkusí naopak můžete slyšet vinou basové dominance i to, co nástroj reálně nezahraje.

Obecně doporučíme sluchátka využívat s ANC, tak nejenže potlačí unavující okolní hluk a můžete snížit hlasitost, ale utlumí se unavující pomalé, dunící basy. Výstup z vestavěného hands-free mikrofonu je spíše průměrný, sluchátka poměrně efektivně odfiltrují okolní ruch, nicméně srozumitelnost není optimální, v klidné místnosti bude výsledek rozhodně lepší.

Velmi dobře hodnotím výdrž, která odpovídá deklarovaným hodnotám, takže sluchátka můžete při běžném provozu používat týden i více bez nutnosti nabíjení. Výrazně ji samozřejmě ovlivní aktivní potlačení hluku (výdrž s ANC se klesne zhruba o 30 %). Co se ANC týče, tak u tohoto modelu můžete počítat s dobrým odfiltrováním monotónního hučení strojů, větráků atd. – vyšší frekvence však uslyšíte stále i když je vnější zvuk silně potlačen a připomíná hlášení vzdáleného rozhlasu. Pro podmínky domácí kanceláře je však ANC dostatečné.

Verdikt

Sluchátka Buxton BHP 18000 sází na dlouhou výdrž, solidní design, odolnou konstrukci i pohodlí. Zkrátka poskytují přesně to, co od velkých sluchátek člověk očekává. A přidávají slušné aktivní potlačení hluku. Díky skládací konstrukci a pevnému pouzdru půjde o cenově dostupného parťáka cesty.

Co se zvuku týče, tak u tohoto modelu bude rozhodování o něco složitější. Velkou roli zde bude hrát zejména to, zda vám bude sedět naladění zvuku s dominantní basovou složkou při vypnutém ANC a zda sluchátka samotná nebudou příliš velká. Určitě si zapněte ANC, abyste poznali, že Buxton „umí“ i neutrálnější, ale stále zábavný zvuk.

Dál se může stát, že sluchátka na vás mohou být trochu velká. Pokud zmíněné dvě věci (více basů a velikost) nepředstavují problém, pak se jedná o horkého kandidáta na koupi, protože v dané cenové kategorii najdete jen obtížně kombinaci takto dlouhé výdrže a velmi vysokého komfortu nošení.

Buxton BHP 18000

Zapůjčil: www.buxton.cz