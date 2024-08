Recenze sluchátek Buxton BTW 4600. Levné TWS špunty s herním režimem a průměrným zvukem

Plusy výdrž vysoký komfort nošení minimální latence Minusy podprůměrný zvuk příliš citlivé ovládání absence doladění zvuku 5 /10

S výrobky značky Buxton se nesetkáváme poprvé, v minulosti se pod tímto označením objevilo několik bezdrátových reproduktorů, které následovala jejich další generace společně se sluchátky – ta nabízí výrobce přibližně od poloviny roku 2022.

Podobně, jako u ostatních „levných“ výrobců, jako je Niceboy či Lamax, i u Buxtonu je nízká cena něčím vykoupena. Obvykle je zakopaný pes v celkem malé výdrži baterie (Bluetooth reproduktory) nebo nedotaženým naladěním zvuku.

Bezdrátové špunty Buxton BTW 4600 se pyšní přídomkem „herní“. V praxi to znamená dvě věci, jednak je to upravený design pouzdra s barevným podsvícením (každá gaming periferie přeci musí svítit) a jednak je to herní režim připojení, který má zajistit minimální latenci při hraní her.

Konstrukce a zpracování

Sluchátka se snaží zaujmout uživatele hned na první pohled svým pouzdrem, na něm je v různé podobě vyveden nápis Buxton s výrazným RGB podsvícením, které se aktivuje při každém otevření pouzdra na několik sekund.

Pouzdro je jinak velmi jednoduché se zaoblenými hranami a poměrně kompaktními rozměry, na spodní straně je USB-C konektor pro nabíjení a vedle něj je pak malá LED dioda indikující nabíjení sluchátek.