Recenze sluchátek Buxton BTW 8200. Dostupné TWS špunty se svítícím mývalem a zábavným projevem

Druhý nejdražší model TWS sluchátek Buxton nese označení BTW 8200 s přídomkem Racoon, který odkazuje na podsvícenou kresbu mývala, kterou najdete na víku pouzdra se sluchátky. Také v tomto případě dostanete aktivní potlačení hluku, voděodolnost stvrzenou certifikací IPX6 a výdrž až 25 hodin, to vše do tisícovky. Zkrátka jde o velmi dostupné TWS špunty s ANC, které za málo peněz nabízí hodně muziky. A díky podsvícenému mývalovi vyčnívají ze záplavy sluchátek i po designové stránce.

Konstrukce a zpracování

Obal sluchátek je trošku větší zejména co se tloušťky týká, nijak to ale neovlivňuje jeho přenositelnost, do kapsy se vejde pouzdro zcela bez problémů. Víko má poměrně pevný pant a jednou rukou jej neotevřete, stejně tak manipulace se sluchátky zaměstná obě ruce.

Na horní straně víka je avizovaná podobizna mývala s barevným podsvícením – proto jsou na vnitřní straně víka dva kontakty. Těsně pod okrajem víka je na spodní části čtveřice stavových LED diod, které informují o míře nabití baterie pouzdra a také o nabíjení sluchátek. Na zadní straně je pak nabíjecí USB-C konektor.

Samotná sluchátka z pouzdra příliš dobře nevyjmete, chybí jim vhodná část pro úchop a plastové lože nemá tvarování pro prsty. Nejrychlejší je nadzvednutí za nožičku, která má taktéž integrovanou stavovou LED podlouhlého tvaru, nad ní je pak dotyková plocha s logem výrobce. Nutno říct, že u tohoto modelu je zatím asi nejlépe zkalibrovaná v nabídce výrobce, nevyhnete se samozřejmě nechtěnému pozastavení (jeden dotyk), ale detekce dotyku je nadprůměrně přesná.

Buxton BTW 8200

Cena: 924 Kč až 999 Kč

www.buxton.cz

konstrukce: uzavřené True Wireless špunty

uzavřené True Wireless špunty frekvenční rozsah: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz velikost měničů: 10 mm

10 mm udávaná výdrž: až 8 h sluchátka (75% hlasitost)/ až 6 h a ANC, až 25 h s pouzdrem (75% hlasitost)/ až 18 H s ANC

až 8 h sluchátka (75% hlasitost)/ až 6 h a ANC, až 25 h s pouzdrem (75% hlasitost)/ až 18 H s ANC nabíjení: USB-C, 2 h sluchátka a 1 h pouzdro

USB-C, 2 h sluchátka a 1 h pouzdro bezdrátové nabíjení: ne

ne konektivita: Bluetooth 5.4, SBC, AAC

Bluetooth 5.4, SBC, AAC mobilní aplikace: ne

ne příslušenství: USB-C kabel, 3 páry špuntů, manuál

USB-C kabel, 3 páry špuntů, manuál zvýšená odolnost: sluchátka IPX6

sluchátka IPX6 hmotnost : 4 g sluchátko, 35 g pouzdro

: 4 g sluchátko, 35 g pouzdro rozměry pouzdra: 59 x 47 x 32 mm

Z pohledu zpracování není prakticky co vytknout, snad jen vyjímání sluchátek mohlo být vyřešeno lépe, uživatelé s velkými prsty mohou mít problém. Co se balení týče, najdete v krabičce vedle sluchátek také napájecí USB-C kabel a silikonové špunty v dalších dvou velikostech.

Komfort a ovládání

Při ovládání se drží výrobce zavedeného schématu, které tvoř kombinace krátkých, dlouhých a vícenásobných dotyků. Nabídka je klasická od přehrávání/pauzy přes příjem či odmítnutí hovoru až po ovládání multimédií nebo režimu ANC.

Bohužel i v tomto případě můžete režim ANC měnit pouze v případě, že je pozastavené přehrávání. Jak již bylo zmíněno, tak je přesnost dotykového ovládání překvapivě dobrá. To se však nedá říct o větrném filtru, takže větrné počasí s aktivním ANC ani ve městě nedoporučuji, s tím se setkáte ale i dražších modelů.

Ergonomie ovládání sice trochu „kostrbatá“, ale určitě si zvyknete. Pohodlí při nošení je standardní, při vhodné volbě velikosti nástavců sedí sluchátka velmi dobře ve zvukovodu, nožička je přiměřeně dlouhá a nijak zásadně nepřekáží. Při delším poslechu jsou sluchátka v uchu cítit, což připisuji kombinaci širšího krčku a také silnějšího/méně poddajného silikonu, z něhož jsou vyrobeny špunty samotné. Na druhou stranu modely s potlačením hluku lepší a pevnější utěsnění v uchu potřebují kvůli kvalitnější izolaci okolí.

Hudební projev

Celkový přednes je poměrně vyvážený z pohledu zastoupení jednotlivých pásem, naladění zvuku je zábavné s důrazem na basovou složku. Celková čistota přednesu by mohla být lepší, uvítal bych čistější výšky i středy – basy místy (podle typu nahrávky) převezmou veškerou pozornost. Mírné zlepšení přinese aktivace gaming módů, který trošku vytáhne střední pásmo, což odpovídá účelu použití – pomáhá to s lokalizací zvuků v prostoru.

Sluchátka Buxton BTW 8200 nemají příliš odlišný projev od toho, co se nabízí v dostupné dané cenové kategorii, kde výrobci nabízí především zábavný a energetický projev se spoustou basů. Běžného a méně náročného posluchače sluchátka nezklamou, náročnější uživatel vyžadující neutrálnější a přesnější zvuk si bude stejně vybírat v úplně jiné cenové kategorii a po „mývalovi“ nesáhne vůbec.

Potlačení hluku je z pohledu účinnosti shodné, jako u dříve testovaného modelu BTW 8800, má však klidnější projev i v místech, kde není hluk konstantní. Počítat můžete s vcelku dobře odfiltrovanými pravidelnými nízkými frekvencemi jako je hluk nejrůznějších motorů, zároveň ale budete muset zkousnout pronikající zvuky řečového pásma a vyšších frekvencí. Zkrátka ANC pomůže od unavujících hlubších ruchů a hluku dopravních prostředků, díky tomu můžete poslouchat hudbu při nižší hlasitosti a chránit tak sluch. Při práci v kavárně ale čile štěbetající děvčata u vedlejšího stolu rozhodně uslyšíte.

Verdikt

Své uživatele si sluchátka Buxton BTW 8200 jistě najdou. Zejména díky vcelku nízké ceně, dlouhé výdrži a netradičnímu zpracování bude jistě vděčným kouskem nejen mezi teenagery. Stejně jako u vyššího modelu, i v tomto případě můžeme doporučit pro seznámení s ANC a bezdrátovými sluchátky obecně. Dostanete zábavný zvuk, dobrou výdrž, díky stabilnímu usazení v uchu a odolnosti proti vodě s nimi klidně můžete sportovat.

Už tradičně upozorňuji, že pokud hledáte čistý hudební projev a vysokou míru pohodlí nebo účinné ANC, doporučím poohlédnout ve vyšších cenových kategoriích.