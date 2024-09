Recenze sluchátek Buxton BTW 8800. Dostupné, odolné špunty se základním ANC a dlouhou výdrží

Plusy výdrž komfort odolnost Minusy jen základní ANC citlivé ovládání 8 /10

Není tomu tak dlouho, co jsme otestovali třetí nejlevnější model bezdrátových sluchátek značky Buxton. Tentokrát jsme se zaměřili na zcela opačné spektrum nabídky – model BTW 8800 nabídne aktivní potlačení hluku a s doporučenou cenou 1 299 Kč se jedná o nejdražší TWS model od Buxtonu.

Výdrž na jedno nabití mají 8 hodin, pouzdro přidává další 32, takže jste na výborných 40 hodinách. A navíc přehledný LED displej na krabičce vám říká, kolik energie zbývá. Přidejte odolnost dle IPX6, takže se sluchátky lze sportovat, nevadí jim ani tak déšť. Zvuk je solidní, zábavný se silnými basy, potěší velmi stabilní usazení v uchu.

Konstrukce a zpracování

Buxton v tomto případě vsadil na lesklo provedením a ti jak u pouzdra, tak u samotných sluchátek. Obojí je vyvedeno v černém lesklém plastu, který bohužel není příliš odolný, po necelém měsíci používání již jsou viditelné vlasové škrábance na exponovaných částech pouzdra. Na druhou stranu, nic horšího vás nečeká.

Pouzdro má poměrně kompaktní rozměry a je zaobleno na všech hranách, na spodní straně je napájecí USB-C konektor, na čelní straně pak velmi pěkně integrovaný displej s informací o nabíjení levého/pravého sluchátka a o aktuální kapacitě baterie v pouzdře.

Trošku horší je přístup ke sluchátkům, zejména pokud máte větší prsty, víko se otevírá do úhlu necelých 90°, takže chytit sluchátko dvěma prsty není zcela snadné, stejně tak pant nemá prakticky žádnou aretaci v krajních polohách, takže má tendenci se při sebemenším pohybu zavřít. Platí zde vlastně to stejné, co o pouzdru u levnějšího modelu.

Pojďme však od pouzdra ke sluchátkům, ta mají klasickou konstrukci s delší nožkou, která je zakončena napájecími magnetickými kontakty. Sluchátka mají na vnější straně těla integrovanou malou stavovou diodu a nad ní je naznačena dotyková plocha, bohužel i v tomto případě platí, že je nepříliš dobře kalibrovaná, i když není tolik citlivá, jako v případě BTW 4600.

Buxton BTW 8800

Cena: 1 199 Kč až 1 299 Kč

www.buxton.cz

konstrukce: uzavřené True Wireless špunty

uzavřené True Wireless špunty frekvenční rozsah: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz velikost měničů: 10 mm

10 mm mikrofon: ano, v každém sluchátku

ano, v každém sluchátku udávaná výdrž: až 8 h sluchátka (80% hlasitost), až 40 h s pouzdrem (80% hlasitost)

až 8 h sluchátka (80% hlasitost), až 40 h s pouzdrem (80% hlasitost) nabíjení: USB-C, 1,2 h sluchátka a 2,5 h pouzdro

USB-C, 1,2 h sluchátka a 2,5 h pouzdro bezdrátové nabíjení: ne

ne konektivita: Bluetooth 5.2, SBC, AAC

Bluetooth 5.2, SBC, AAC mobilní aplikace: ne

ne příslušenství: USB-C kabel, 4 páry špuntů, manuál

USB-C kabel, 4 páry špuntů, manuál zvýšená odolnost: sluchátka IPX6

sluchátka IPX6 hmotnost : 3,9 g sluchátko, 40 g pouzdro

: 3,9 g sluchátko, 40 g pouzdro rozměry pouzdra: 64 x 54 x 29,6 mm

V balení je vedle dvojice sluchátek a nabíjecího pouzdra ještě krátký napájecí kabel USB-A–USB-C a samozřejmě silikonové špunty, a to ve čtyřech různých velikostech. POtěší také zvýšená odolnost vůči stříkající vodě v podobě certifikace IPX6.

Komfort a ovládání

Z pohledu ovládání je zde zachováno klasické schéma, jako u většiny levných modelů – pomocí kombinace krátkých, dlouhých a vícenásobných dotyků se dostanete ke všem nejčastějším funkcím jako je pozastavení/přehráváním posun mezi skladbami, ovládání telefonních hovorů a v neposlední řadě také možnost výběru jednoho ze tří režimů aktivního potlačení hluku.

Jak již bylo zmíněno, dotyková plocha je zde sice není přespříliš citlivá, ale nechtěným nebo naopak nerozpoznaným dotekům se zkrátka nevyhnete. Co však považuji za zbytečnou komplikaci, tak způsob přepínání režimů ANC. V nabídce jsou standardně tři volby – zapnuto, vypnuto a transparentní režim – jejich přepínání je však možné pouze v okamžiku, kdy je pozastaveno přehrávání hudby.

A jelikož platí, že větrný filtr je pro levné modely spíše neznámé slovo, tak je přepínání mezi zapnutým a vypnutým ANC poměrně zdlouhavé. Když venku zafouká a chcete ANC vypnout, tak jeden dotek pozastaví přehrávání, poté dlouhý dotek přepne do režimu ANC OFF a následně další krátký dotek pro pokračování v přehrávání – a zkuste si tipnout, kolikrát se vám vše podaří na první pokus...

Ergonomie je naopak slušné úrovni, sluchátka sice nejsou tak pohodlná jako levnější sourozenec, sluchátka Buxton BTW 4600, proti nim však lépe pasivně izolují, což je dobrým předpokladem pro funkční ANC. Poslech v řádu několika hodin je bezproblémový a nijak v uchu nevadí ani netlačí. Co může být někomu na obtíž, to je delší nožička.

Hudební projev

Po zkušenosti se základním modelem BTW 4600 nebylo očekávání příliš velké, avšak v tomto případě Buxton příjemně překvapil. Hudební projev je v zásadě zábavný, celkově dobře naladěný bez výraznějších nedostatků v některém z pásem. Dočkáme se i pěkného náznaku prostoru a basy občas překvapí svojí razancí. Celková čistota přednesu by mohla být lepší, chybí lepší dynamika a prostor, což odpovídá velmi nízké ceně. Zvukově se rozhodně jedná o mnohem lepší volbu než základní model.

Použité aktivní potlačení hluku je sice funkční, avšak rozhodně má jen základní účinnost. ANC zde funguje, ale má bohužel výraznější zpoždění a tlumí především nízké frekvence. U testovaného kusu se zpoždění při jízdě v MHD projevilo nehezkým kmitáním v obou uších – jako když zapomenete zavřít jedno okénko v autě. ANC v podání Buxtonu může být dobré na seznámení s touto technologií, funguje relativně dobře tam, kde je konstantní hladina zvuku/hluku.

Verdikt

Nejdražší, ale stále velmi levný model bezdrátových TWS sluchátek Buxton BTW 8800 je zajímavým počinem z pohledu velmi dobré výdrže i netradičního ale elegantně umístěného displeje na krabičce. Potlačení hluku je zde funkční, ale základní, ovládání by mohlo být přesnější. Co se zvukového projevu týká, je zábavný s plnými basy, zkrátka průměrný v dobrém slova smyslu. Odolnost, pohodlí, malé rozměry a dlouhá výdrž mohou být pro někoho zásadními parametry, a to plní Buxton na jedničku.