Recenze sluchátek Dan Clark Audio E3. Téměř dosahují dokonalosti

Plusy Detailní zvuk Podání prostoru Pevná skládací konstrukce Univerzální ladění Minusy Cena Nároky na výkon Speciální konektory 9 /10

Kolik stojí dokonalá sluchátka? Pro jednoho to jsou TWS za 2 000 Kč, pro jiného Sennheiser HE 1 za 1,7 milionu korun. Co je jisté, tak že cena skvělých sluchátek pomalu klesá a ve stejné cenové třídě zase roste kvalita. Dan Clark vzal technologie ze sluchátek za 100 000 Kč a dal je do modelu E3 s cenou 65 000 Kč. Ve světě audiofilů to je 33% sleva, běžný posluchač by takové peníze za sluchátka nikdy nedal.

Jedná se uzavřený model s magnetoplanárními měniči, což není úplně typická kombinace, jelikož uzavřená sluchátka je náročnější vyladit. Jako konkurence se nabízí třeba Meze Liric (2) nebo právě vyšší model Dan Clark Stealth/Expanse, případně levnější Aeon 2 Noire.

Dan Clark Audio E3 mají bohatý zvuk s velmi jemnými detaily, překvapivě dobrou hudební scénou a velmi vyvážené ladění. Překvapí skládací konstrukcí, luxusními materiály a pohodlným nošením.

Mezi výtky lze samozřejmě zařadit cenu − kdo by nechtěl sluchátka levněji? Dále jsou mírně náročnější na výkon sluchátkového zesilovače, takže z mobilu ani levnějšího DAPu je neuživíte. Posledním drobným negativem je použití kabelu s vlastními koncovkami na straně sluchátek, takže jeho výměna může být komplikovanější.