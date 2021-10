Recenze sluchátek Galaxy Buds2. Výchozí volba pro pohodlný zvuk potlačí nově i hluk

Plusy Potlačení hluku

První sluchátka Samsung Galaxy Buds nabídla pohodlné uchycení v uchu, nekonfliktní příjemný zvuk a dostupnou cenu. Později přišla podobně vypadající verze Buds+ následovaná netradičními Buds Live (tzv. fazolkami) a nakonec vybaveným modelem Buds Pro.

Testovali jsme olivovou zelenou verzi sluchátek, krabička je vždy zvenku bílá

Nový nástupce Buds+ nese označení Galaxy Buds2 a popravdě se vzdaluje ergonomickému ideálu základních levných Buds+. Současně ale přidává chytré funkce dražších Buds Pro, zejména aktivní potlačení okolního hluku.

Tuctová ergonomie stahuje sluchátka do průměru

Novinka opouští ploutvičku pro jistější držení sluchátka v uchu a vyvažuje to extrémní lehkostí – jedno sluchátko váží 5 g. Proto nepotřebují sluchátka tolik opory a vystačí si s prostým zastrčením do zvukovodu. Popravdě, když jsem si na zastávce se sluchátky v uších nasazoval roušku, jedno sluchátko mi vypadlo na dlažbu a párkrát se odrazilo. Díky nízké hmotnosti ale na jeho lesklém těle není ani stopa po této nedobrovolné cestě z výšky zhruba 1,7 m.

Zatímco způsob držení v uchu jsem u Galaxy Buds a Buds+ chválil, u Buds2 tolik nadšený nejsem. Přece jen si tady Samsung sebral zajímavou konkurenční výhodu a Buds2 musí čelit velmi srovnatelným soupeřům. Prostě v uchu drží, ale ten pocit jistoty předchůdců tu nemám a častěji musím kontrolovat, zda sluchátko vážně drží a nehrozí mu vypadnutí.

Značku AKG najdete uvnitř krabičky sluchátek, řada senzorů se stará o detekci v uchu a snímání okolního hluku. Lehká sluchátka budete nejspíš často kontrolovat, jestli vám stále drží v uchu

Podobně mne zlobí dotykové ovládání. Zatímco Buds+ či Pro mají jasně definovanou dotykovou plošku, u zaoblených Buds2 je aktivní tak nějak všechno. Stačí zkontrolovat prstem sluchátko v uchu a už hrozí, že pozastavíte přehrávání nebo přepnete potlačení/zvýraznění okolního zvuku. V nastavení samozřejmě můžete dotykové ovládání zcela zakázat, ale u předchůdců mne to tolik nemotivovalo tuto možnost využít.



Promyšlený špunt brání pronikání ušního mazu do sluchátek. Srovnání tří sluchátek: vlevo starší Buds+ s charakteristickou ploutvičkou, Bud 2 a Buds Pro s oválnými špunty a naznačenou ploutvičkou pro lepší držení v uchu

Lepší je ale provedení silikonových špuntů, které podobně jako Pro verze obsahují vlastní pružnou mřížku a lépe tak chrání samotná sluchátka před ušním mazem.

Otravný hluk prostě zmizí

Stejně jako u Pro verze tu také dostanete aktivní potlačení hluku. Funguje na velmi podobné úrovni jako u Galaxy Buds Pro. Dokonce jsem jej mohl během testování vyzkoušet i v letadle a Buds2 i Buds Pro si s hlukem vrtulového pohonu poradily výborně. Stáhly hluk na snesitelnou úroveň a zachovaly slyšitelné hlasové pásmo. I při přepnutí na zvýraznění okolního hluku stále dokázaly potlačit nejotravnější basové vrčení, ale zlepšila se zřetelnost hlasového pásma.

I v běžném denním provozu dokáže potlačení hluku odstranit otravné rušení. Nemusíte nutně létat letadlem, abyste ocenili klid na poslech hudby či mluveného slova.

Nižší cena se u Buds2 projevuje zejména v možnostech nastavení. Buds2 neumí měnit potlačení hluku podle toho, zda máte jen jedno nebo obě sluchátka v uchu. Potlačení můžete jen zapnout nebo vypnout, ne volit různou intenzitu jako u Buds Pro. Podobně pro zvýraznění zvuku z okolí musíte podržet prst na sluchátku, nestačí promluvit jako u Buds Pro. Především je ale kvalita potlačení téměř identická.

Zvuková pohoda

Sluchátka po stránce zvuku perfektně splňují zadání – poskytnou příjemný nekonfliktní zvukový projev, který osloví většinu zájemců. Nemají nějaký vyhraněný charakter, konkrétní oblíbený hudební žánr nebo specifickou úzkou cílovou skupinu. Hrají tak, aby zvuk hlavně nevadil a neunavoval.

Ukázka záznamu na sluchátkách Galaxy Buds 2 připojených k Samsung Galaxy S10e

Co platí pro přehrávání, sedí i na záznam. Mikrofony v tichém prostoru zaznamenají řeč s výbornou dynamikou. Hlas neničí agresivní odšumování, byť ve vyšších frekvencích by to nějaké potlačení zasloužilo. Zato hluk větru mířícího na sluchátka se okamžitě eliminuje, i když se to projeví odříznutím dolních frekvencí.



V aplikaci upravíte parametry sluchátek, ale ne tolik jako u Buds Pro

Oproti jiným levnějším sluchátkům nechybí podpora nastavení v aplikaci, kde můžete zvolit režim ekvalizéru (ne ale individuálně měnit křivky) nebo upravit ovládání. Můžete i zapnout herní režim, který z běžného zpoždění Bluetooth kolem 350 ms vyrobí něco kolem 250 ms. Je to tedy rychlejší, ale zásadní zkrácení na úroveň drátových nedostanete. Aplikace je ale dostupná jen pro Android, na iOS sluchátka jen připojíte pro poslech a ručně dotykem přepnete mezi potlačením čí zvýrazněním okolí.

Pořád skvělé Galaxy Buds

Krabička Galaxy Buds nyní velikostí a tvarem odpovídá Buds Pro případně Buds Live. Stále se tedy pohodlně vejde i do malé kapsy riflí, nechybí ani bezdrátové dobíjení, když se nechcete trefovat do USB-C konektoru na zadní straně.

Výdrž sluchátek nepředstavuje něco, čím byste se měli trápit. S průběžným schováváním do krabičky jsem i při dlouhém poslechu neslyšel varování o chybějící kapacitě a krabička si případně červenou diodou po několika dnech upozorní, že by bylo fajn doplnit šťávu.

Aby dražší Buds Pro pořád dávaly smysl, Samsung u dvojek hlavně snížil inteligenci a možnosti nastavení. Zvukově ani co do potlačení hluku není mezi sluchátky tak zásadní rozdíl. Buds Pro má ale ergonomičtější oválné špunty do uší a alespoň náznak nějaké opory pro držení v uchu.

Pokud tedy máte telefon Samsung a chcete mu dopřát kvalitní sluchátka, která s ním budou ideálně spolupracovat, pořád platí, že Galaxy Buds představují bezpečnou výchozí volbu. Můžete vzít levnější Buds2, nebo chytřejší Buds Pro, které stojí jen o tisíc víc. A pokud nepotřebujete aktivní potlačení hluku, starší Buds+ mi stále připadají jako ergonomičtější a pohodlnější sluchátka.

Samsung Galaxy Buds2

Cena: 3 790 Kč

Zapůjčil: Samsung

