Recenze sluchátek Hifiman Edition XS. Kvalita pro rozmlsané audiofily

Sluchátka tedy budou nejlépe sedět těm, kdo nemají zrovna malou hlavu a nenosí brýle. Vhodný způsob používání je v klidové pozici například na židli u počítače, v křesle na krbu nebo na pohovce u televize. To je zapříčiněno mírně vyšší hmotností, tendencemi ke sklouzávání z hlavy při významnějším pohybu nebo kvůli neexistující pasivní izolaci okolního hluku.

Hifiman se poučil z některých chyb minulosti a dříve vytýkané problémy opravil. Nová konstrukcí výškové nastavitelnosti mušlí je umožňuje naklápět ve dvou rovinách, dříve to bylo jen okolo horizontální osy. Most je sice jen jednokusový, ovšem polstrování je velmi povedené a dobře rozkládá hmotnost. Zdařilé jsou i náušníky, které mají příjemnou tuhost a dobře kopírují křivky tváře.

Druhým problémem je skřípání, konstrukce sluchátek někdy sama od sebe vydává zvuky, nepůsobí nejpřesvědčivějším dojmem a situace se zhoršuje, pokud používáte brýle. Ty mohou po nasazení sluchátek začít nepříjemně tlačit a to může být důvod, proč tato sluchátka nebudete chtít. Případně kvůli rozměrům mušle mohou sluchátka nadměrně tlačit na lícní kosti.

Je zde několik drobností a nejprve popíši pohled první skupiny lidí. Sluchátka mají velmi malý přítlak na ucho a do jisté míry visí na hlavě skrze mostní konstrukci. Mušle jsou enormně velké a hluboké, takže se vůbec nedotýkají uší, a díky otevřené konstrukci krásně cirkuluje vzduch. Tím pádem se veškerý tlak příjemně rozloží po celé kontaktní ploše a uši nejsou vystaveny zbytečné zátěži ani vysoké teplotě. Pokud se zde zařadíte i vy, budete moct sluchátka používat celé hodiny bez jakýchkoli problémů.

U sluchátek bývá nejžhavějším tématem zvuk, zde se však obávám, že polarizovat bude spíše konstrukce. Dokážu si představit, že po prvním nasazení na hlavu se lidí rozdělí do dvou skupin – jedni budou Edition XS považovat za nejpohodlnější sluchátka vůbec a druzí si je už nikdy nebudou chtít nasadit na hlavu. Co zde Hifiman provedl?

Na druhou stranu přepočtená cena činí 14 000 Kč a to není konec, protože sluchátka vyžadují další příslušenství, aby naplnila svůj potenciál. Jak obstojí v praxi?

Sluchátka Hifiman Edition XS jsou letošní novinkou a na zahraničních webech vyvolala velmi silnou odezvu a dočkala se označení nejlepších sluchátek do 500 dolarů. Disponují už pokročilou technologií magneto-planárních měničů s tzv. Stealth magnety a vybízí se je srovnávat se spíše ještě dražšími modely.

Abych to shrnul, tato sluchátka mají obrovský potenciál a k jeho využití je potřeba kvalitní zvuková karta a ideálně i hudba s vyšším bitrate. Na druhou stranu nemá smysl ke sluchátkům za 14 000 Kč kupovat separátní DAC a sluchátkový zesilovač dohromady za 20 000 Kč, ideální bude například kombo do 5 000 Kč, záleží samozřejmě na konkrétních potřebách.

Jenže porovnání dvou zdrojů audio, přičemž jeden je na hranici dostatečnosti a druhý je pohodlně za ní, je zdrcující. U nedostatečného zdroje se velmi smrskne celá hudební scéna, zhorší se oddělení jednotlivých hudebních nástrojů a posluchač by mohl dojít k závěru, že to tak má být. To je nebezpečí, do něhož se může posluchač dostat, pokud nemá k dispozici více zdrojů hudby.

Pokud použijete jako zdroj telefon, velmi pravděpodobně nedosáhnete nejen požadované hlasitosti, ale zcela se rozpadne zvuk. Hraje jakoby z dálky, chybí basová složka či detaily a hudbu si nejde užít. Pokud použijete zařízení, které je na hraně se svým výkonem pro tato sluchátka, poznáte to zejména na hlasitosti, už tam nebude rezerva. Pokud ale nebudete mít srovnání, mohli byste si myslet, že sluchátka nakrmíte dostatečně, byť na hraně.

Ještě než se dostaneme k samotnému zvukovému podání, musíme podrobněji rozebrat téma sluchátkových zesilovačů a převodníků. Bohužel magneto-planární konstrukce je náročnější na zdroj audia a zapojení jacku do mobilu nebo levného hudebního přehrávače neprodukuje kýžený výsledek. Pokud tato sluchátka hodláte používat, dokoupení zvukové karty bude nutností.

Z popisu výše je patrné, že zvuk musí k uším procházet skrze plochu s magnety, což s sebou může přinášet problémy. Hifiman zde použil technologii nazývanou Stealth magnets, tedy upravené magnety, které mají být „akusticky neviditelné“. Nemají tedy ovlivňovat zvukové vlny, například je tříštit nebo vytvářet v nich turbulence, což by mohlo ohrozit čistotu zvuku.

Sluchátka nedisponují běžnými dynamickými měniči, ale magneto-planární konstrukcí. Ta se vyznačuje měničem umístěným mezi dvěma vrstvami plochých magnetů – odtud pochází název. Magnetická síla se tedy nesoustředí do jediného místa, ale rovnoměrně pro celé ploše měniče. Samotný měnič je v tomto případě opravdu velký a pokrývá většinu plochy mušle. Tato konstrukce je dražší, rozměrnější, ale umožňuje mnohem více možností a přesnosti při ladění sluchátek výrobcem.

Sluchátka mají otevřenou konstrukci. To má několik přímých důsledků, okolí uslyší puštěnou hudbu, posluchač uslyší své okolí a uši díky dobrému proudění vzduchu nebudou trpět na zahřívání. Izolace hluku je zde extrémně nízká, takže při vypnutém poslechu nebo nízké úrovni hlasitosti můžete klidně vést konverzaci s dalším člověkem nebo poslouchat okolí.

Jak to hraje

Jak jsem naznačil výše, sluchátka jsou do jisté míry jako chameleon, záleží, do jakého prostředí je dáte. Změníte kabel? Nejspíše uslyšíte rozdíl. Jiná zvukovka? Jiná kvalita nahrávky, či snad jiný remastering? Uslyšíte vše.

Sluchátka mají totiž velmi detailní zvukové podání, až by se dala nazvat jako analytická. Na jednu stranu tedy uslyšíte každý záchvěv hlasu zpěváka, texturu basů nebo rezonanci strun, ale analogicky se vyjeví i nedokonalosti jako nechtěné zvuky z pozadí nebo vyložené chyby. A to až do té míry, že špatný mastering může učinit skladbu téměř neposlouchatelnou, protože uslyšíte každý nepovedený tón nebo detail. Detaily jsou tak jemné, že pokud zpívá více lidí na jiné mikrofony, poznáte charakteristiku každého z nich. Případně sluchátka i z relativně málo kvalitního zvuku jako MP3 320 kbps dokáží vytřískat maximum a vytvořit scénu s vysokým rozlišením.

Osobně bych charakteristiku sluchátek zároveň označil i jako zábavnou, i když zde záleží nejen na preferencích posluchače, ale i na zvukové kartě, případně nastavení ekvalizéru. Přirozeně mají sluchátka mírně teplejší charakteristiku, což je dáno zejména silnějším basovým regionem, než jsme u Hifimanu běžně zvyklí. Ač většina audiofilů bude na obdobných sluchátkách poslouchat spíše klasiku a ideálně orchestrální hudbu, kde vyniknou přednosti sluchátek, po určité době zvykání mi sedí i na tvrdší žánry jako punk. Pocity z metalových skladeb mám spíše smíšené, protože můj dojem z nich bývá, že chtějí pomocí různých nástrojů vyrobit harmonický chaos znějící dobře jako celek, ovšem sluchátka udělají z chaosu řád a mění vyznění i atmosféru.

Basy umí být krásně plynulé, textury jsou plné a zároveň hutné, stejně tak mohou být velmi rychlé a úderné. Otevřená konstrukce zcela nenahrává vyloženě hřmotným basům, takže na levnějších uzavřených sluchátkách můžete mít pocit silnějších basů. Ovšem tehdy basy mohou potlačit jiné části spektra, sníží se jim detaily; to u testovaného modelu nehrozí a celkové hudební podání je u Hifimanu o několik úrovní výše než u levných uzavřených sluchátek.

Středy jsou velmi přirozené a detailní. Hifiman zde odvedl skvělou práci s vyladěním sluchátek, takže středy hezky doplňují basy i výšky, aniž by se přebíjely. Výšky jsou také velmi detailní, občas se však zdají mírně agresivnější. Někteří zahraniční recenzenti v tomto ohledu zmiňují dodávaný kabel, což se mi nepodařilo ověřit. Většinou si však budete výšky vychutnávat pro jejich plnost a přesné podání.

Hudební scéna je u sluchátek velmi široká a sahá i znatelně do hloubky nebo do výšky. Zejména při poslechu orchestrální hudby si tedy můžete krásně vychutnat prostor a při zavření očí se dostanete do první řady a vidíte před sebou jednotlivé nástroje, případně i lidi a cítíte jejich pohyby a hru na jejich náčiní. I při dalších hudebních žánrech je scéna krásně separovaná a užijete si její trojrozměrnost.

Imaginace neboli pozicování jednotlivých nástrojů na hudební scéně je extrémně přesné. Nejenže identifikujete jednotlivé nástroje a určíte jejich přesné umístění, ale dokážete jej plně izolovat od ostatních a zaměřit se jen na jeden z nich. Spolu s rozsáhlou hudební scénou to vytvoří velmi pohlcující a reálný zážitek.

Dovolil bych si zde i herní okénko, protože to je další legitimní využití sluchátek, i když sotva jejich primární účel. Sluchátka sice postrádají mikrofon, ale splňují klíčové kritérium, tedy že je můžete mít hodiny na hlavě. Nejdůležitější roli budou hrát při akčních střílečkách, kde se sluchem odhaluje pozice nepřátel. V tomto ohledu sluchátka excelují, protože u CS: GO dokážu velmi přesně určit polohu soupeře ve všech tří osách prostoru a připadám si, jako bych viděl přes zdi. Zde sluchátka poskytnou kompetetivní výhodu, takže pokud jste audiofil, který si rád zahraje podobné hry, Edition XS jsou výborná pro oba účely.

Verdikt

Sluchátka za 14 000 Kč jsou pro mnoho lidí zbytečné drahá, proto je velmi relativní mluvit o dobrém poměru cena/výkon. Někdo si vystačí se sluchátky do ceny páru tisíc korun a druhý ocení, že nemusí sáhnout po sluchátkách za 20 000 Kč, protože tato jsou podobně dobrá. Stejně tak existují audiofilové, které utratí ekvivalentní částky jen za zesilovač nebo převodník a jeho sluchátka stojí násobky.

Je tedy zřejmé, že sluchátka Hifiman Edition XS nejsou pro každého. Zaujmou především pokročilé posluchače hudby, kteří si potrpí na vyšší standardy kvality a kteří jsou ochotni si za ně připlatit. Pokud si k těmto sluchátkům navíc pořídí i kvalitní převodník a zesilovač, dostanou jedny z nejlepších sluchátek v dané cenové třídě a extrémně příjemný hudební zážitek. Sluchátka nejsou zcela bez chyb a například konstrukce může spoustě lidem vadit, ale pokud to není váš problém, mohu Edition XS vřele doporučit.

Hifiman Edition XS

Cena 13 988 Kč až 13 990 Kč

Technické parametry