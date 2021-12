Recenze sluchátek Honor Earbuds 2 Lite. Výdrž 10 hodin, účinné aktivní potlačení hluku, velmi dobrý zvuk i cena

Pokud chcete dostupná sluchátka na hudbu s překvapivě aktivním potlačením hluku, dobrý zvukem a excelentní výdrží, tak tady jsou. Prémiové funkce ale po nich nechtějte.

Plusy Velmi dobré potlačení hluku

Plný, detailní, příjemný zvuk

Komfortní a jisté usazení v uchu

Opravdu velká výdrž baterie Minusy Firemní aplikace

Nepřesné dotekové ovládání

Méně funkcí 8 /10 Hodnocení

V budgetové kategorii sluchátek do 2 000 Kč je velký přetlak různých modelů, pokud ale chcete kvalitní potlačení hluku, tak se vám výběr smrskne na pár modelů.

Nové Honor Earbuds 2 Lite právě ANC nabízí, zároveň vypadají poměrně luxusně a když k tomu přidáme překvapivě dobrý zvuk, tak možná máme nového favorita této třídy. Ale musíte jim odpustit pár drobností.

Vzhled a konstrukce

Po designové stránce si Earbuds 2 Lite klidně na první pohled můžete splést s AirPods Pro. Měniče mají průměr 10 mm, konstrukce je už osvědčená a velmi podobná, jde stále o in-ear model, který se zasouvá do sluchovodu, ale i díky „nožičce“ bude stabilita výborná, nikde nic netlačí, snesou i nějaké to sportování, nicméně výrobce neudává odolnost proti vodě. Sluchátka jsou lehounká (5.5 gramu), dodávané jsou příjemné silikonové redukce tří velikostí.

Pouzdro má tradiční design také, otevírá se pohodlně, nicméně hlaďounký povrch poněkud klouže, vyjímání sluchátek je bez problému. Jedna stavová dioda napovídá, jaký je stav baterie (zelená - je nabito, žlutá - nabíjí se, pouzdro je na polovině). Tlačítko je určeno k párování a resetování.

Nabíjí se přes USB-C, bezdrátové zde není. Výdrž sluchátek je excelentní, na jedno nabití se dostanete na 10 hodin, spolu s pouzdrem pak máte 32 hodin. Což znamená, že při běžném použité budete nabíjet tak jednou týdně. O přesném stavu baterie vám dá vědět aplikace.

Ovládání, funkce a software

Dotekové ovládání je v této třídě už samozřejmostí, nicméně na poněkud proměnnou citlivost si musíte zvyknout. Funkcí zde moc není, dvojím klepnutím dáte pauzu/pustíte hudbu či zvednete/položíte hovor, jedním přepnete ANC režim. A to je tak vše. V aplikaci lze k dotekům přiřadit jiný příkaz, například aktivovat hlasového asistenta, vybrat si můžete, mezi jakými ANC režimy se bude přepínat.

ANC samotné můžeme pochválit, potlačuje okolní hluku velmi účinně, zejména nižší frekvence, nemusely by se za něj stydět leckteré dražší modely. Nechybí režim příposlechu okolí, či lze ANC vypnout.

Sluchátka mají detekci usazení v uchu, mají automatickou pauzu/play připojují se ke zdroji zvuku přímo, lze tak využívat pouze jedno.

O připojení se stará Bluetooth 5.2, kodeky jsou zde AAC a SBC, nechybí režim s nízkou latencí. Stabilita připojení je velmi dobrá, výpadky se konaly až ve velmi zarušeném prostředí.

Kvalita přenosu hlasu při hovorech patří k těm lepším, slušně funguje potlačení větru. Potlačení hluku okolí při hovorech je nastaveno na rozumný kompromis (což nebývá časté), takže srozumitelnost byla velmi dobrá. Zkrátka pro hovory jsou sluchátka dobře využitelná.

Velkou výtku si zaslouží software. Jak je u produktů z Číny typické, tak aplikace pro sluchátka není samostatná, ale je součástí balíku pro chytrou domácnost, kterou máte nativně jen u smarphonů Honor.

Aplikace samotná je sice na Google Play, ale stará verze. Nová se stahuje už přímo (mimo obchod), což musíte povolit. A následovně aplikace chce přístup ke všem vašim datům. Když k tomu přičteme fakt, že sluchátka moc funkcí nemají, tak se bez aplikace můžete klidně obejít.

Jak to hraje

Co se týče zvuku, tak proti předchůdci nabízí Honor Earbuds 2 Lite výrazné vylepšení. Zvuk je plný, s výraznějšími basy, má lehce charakteristiku do V, ale nikoliv, aby se potlačily vokály. Potěší dynamické, ale překvapivě rychlé basy s větším objemem, které naštěstí neovlivňují střední pásmo. Středy samotné nejsou zabarvené, působí vcelku věrně, proti dražším sluchátkům ztrácí na čistotě, ale to je tak vše. Výšky pak netlačí na pilu, zvuk je jasný, ale sykavky jsou v pořádku. Pochválit musím vykreslení prostoru.

Přes plnější a zábavnější ladění se dočkáme i detailů. Sluchátka zvládají všechny žánry, a to i ty náročnější, akustika je velmi příjemná, pravověrným metalistům možná bude scházet agresivita, ale na ně Honor nemíří. Naopak pokud máte pop, soundracky, ale i jazz a klasiku, tak budete spokojeni. Na podcasty jsou sluchátka také vhodná.

Maximální hlasitost bude více než dostatečná, dokonce bych spíše uvítal sluchátka ještě více ztišit, nativně po připojení na mne byla i nejnižší hlasitost stále o chlup hlasitější, než mi vyhovuje. Pokud ale máte rádi hlasitou reprodukci, budete „malé dvojky“ milovat.

Verdikt

Pokud máte smartphone Honor, tak neváhejte, tohle jsou sluchátka pro vás. Ti ostatní mají možnost si koupit výborná sluchátka za skvělou cenu.

Ergonomie a výdrž jsou na jedničku, zvuk patří v dané třídě rozhodně mezi ty lepší, když k tomu přičteme na tuto cenu velmi účinné ANC, tak nemáte moc co řešit. Záporem je pak nepřívětivá aplikace a proti prémiovkám méně funkcí. Nová True Wireless sluchátka Honor Earbuds 2 Lite doporučíme nejen těm, kteří by rádi sluchátka AirPods Pro, ale chtějí utratit podstatně méně peněz. Celkově jde o velmi povedená univerzální sluchátka, pro každodenní poslech.

Honor Earbuds 2 Lite

Cena: 1 790 Kč

Zapůjčil: Honor