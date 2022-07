Recenze sluchátek Huawei FreeBuds Pro 2. Správným směrem mezi ty nejlepší

Plusy Výborný zvuk

Pohodlí

Možnost Hi-Res zvuku Minusy Lesklé provedený sluchátek

Instalace mobilní aplikace přes .apk soubor

Některé výhody jen s Huawei telefony 9 /10 Hodnocení

Design si ponechávají z první generace, ale zvuk je zcela jiný. Huawei slibuje silný a zábavný projev, což musím zcela potvrdit. Předchozí generace právě po stránce zvuku příliš nezaujala. Současná generace je ale jiná a nebojí vyzvat ta největší jména. Dokonce je na tom se zvukem tak dobře, že může konkurenci způsobit hodně špatné spaní.

Sluchátka od svého předchůdce ale podědila netradiční způsob ovládání, který za mě velmi návykový a funkční. Byť se může zdát být těch rozdílů proti předchůdci málo, podle mě jde o úplně jiná sluchátka, která ukazují, že to Huawei myslí se zvukem zcela vážně.

Vzhled a konstrukce

Povrch krabičky je matný, neklouže a jistě si všimnete kovového prvku na zádech, kde je kromě výrobce uveden také vrchní ladič zvuku, kterým je francouzská firma Devialet. Cívku pro Qi nabíjení nenajdete dle očekávání na zádech u pantu, ale na přední straně. Nezvykle tak sluchátka na nabíječku odkládáte zády vzhůru, což mi ze začátku nějak nepasovalo, ale je to jen otázkou zvyku. Jinak se pochopitelně můžete spolehnout na USB-C port na spodní straně a kabel je samozřejmě v balení.

Ne levém boku krabičky najdete tlačítko pro párování, které určitě využijete. Huawei totiž umí rychlé párování jen se svými telefony, což je docela škoda. Při otevření krytu máte mezi sluchátka vícebarevnou LED, která indikuje jak nabíjení sluchátek, tak i aktivaci párování. Vedle USB-C konektoru je druhá vícebarevná LED, která zase indikuje nabíjení.

Jak víko, tak i sluchátka v pouzdře drží pomocí magnetů, a protože jsou lesklá jak zrcadlo, není jejich vyjmutí z krabičky úplně jednoduché. Chce to trochu cviku a pak to půjde. Tvarování sluchátek také odkazuje na minulou generace a tady v zásadě není moc co zlepšovat. Mě osobně sedí v uchu velmi dobře a mohu poslouchat dlouhé hodiny. V balení jsou celkem tři velikosti náušníků a je třeba bedlivě vybírat. Jestli vám sluchátka v uchu vážně sedí, můžete vyzkoušet přímo v mobilní aplikaci, která vám do učí pustí hudbu a přes mikrofony poslouchá, jak moc zvuku vlastně z ucha uteče.

Proti konstrukci a zpracování sluchátek nemám výtku. FreeBuds Pro 2 vlastně působí až luxusně, ale přitom nejsou zbytečně okázalá. Za sebe bych ale klidně oželel lesklý povrch sluchátek, který vypadá hezky jen na fotkách a čerstvě po rozbalení.

Funkce a ovládání

Z předchozí generace bylo převzato ovládání, kdy dvěma prsty proti sobě stisknete nožičku sluchátka. Sluchátka rozlišují jednoduchý, dvojitý, trojitý a dlouhý stisk. V aplikaci si pak najdete, který stisk spouští jakou akci. K dispozici tedy máte pozastavení přehrávání, přeskakování skladeb, případně přijmutí a odmítnutí hovoru. Případně je možné jednotlivá gesty vypnout, přeprogramovat je bohužel nejde. Na dlouhý stisk cyklujete mezi ANC/příposlechem okolí/vypnutím obou funkcí. Dlouhý stisk je možné modifikovat, takže můžete třeba na levém sluchátku spouštět hlasového asistenta. Regulace hlasitosti se řeší přejetím prstu po nožičce nahoru a dolů. Je to funkční a návykové.

Dvě rychlé připomínky budu mít k mobilní aplikaci: pokud máte Huawei s AppGallery nebo iOS, tak ji můžete klasicky stáhnout z obchodu, jestli ale máte běžný Androidový telefon, musíte stáhnout .apk soubor z webu výrobce, nebo si doinstalujete obchod AppGallery. Tohle může některé uživatele odradit. A druhá věc je, že aplikace slouží primárně pro obsluhu chytré domácnosti, takže pak ve vaší virtuální domácnosti máte jedna samotná sluchátka. Bylo by lepší, mít možnost provozovat tuto drobnou elektroniku se samostatnou a jednoduchou aplikací, bylo by to pro většinu uživatelů asi příjemnější.

FreeBuds Pro 2 využívají Bluetooth 5.2 a kromě obligátních SBC a AAC umí i kodek LDAC, u kterého můžete využít certifikované Hi-Res audio. Výrobce slibuje výdrž až 6,5h nebo ANC a 4 hodin s použitím ANC, což jsou dle mého měření reálné hodnoty. Pouzdro pak sluchátka nabije 3× a ještě v něm trochu energie zůstane.

Jak to hraje

Začnu u ANC, které se mi v prvních okamžicích vůbec nezdálo, jenže s updatem firmwaru se všechno změnilo. ANC v základu dynamicky reaguje na úroveň okolního hluku a podle toho upracuje jeho výkon. Tohle před updatem fungovalo pomalu, takže chvilku trvalo, než sluchátka vyhodnotila hlučné prostředí a ANC začalo pracovat naplno. Naštěstí je možné v aplikaci dynamický režim vypnout a vybrat si sílu ANC ručně. Po updatu je však dynamický režim rychleji, přesnější a použitelnější. Sluchátka skvěle tlumí nižší frekvence, což jsem osobně vyzkoušel v letadle, nicméně na ty nejlepší stále trochu ztrácejí.

Musí se ale nechat, že ANC působí přirozeně, sluchátka nedělají tlak do uší, ani nevyvádí jiné psí kusy. Pochválit musím ochranu proti větru, kterou oceníte jak u ANC, tak i u vynikajícího handsfree. Výborně funguje také příposlech zvuků z okolí, kde můžete dát prioritu lidskému hlasu. To sice funguje skvěle, ale mě osobně nějak více sedí, když z okolí slyším všechno.

A konečně se dostávám ke zvuku, který mě opravdu dostal. Dva měniče jsou perfektně sladěné, sluchátka mají obrovskou dynamiku a nádherný široký prostor. Devialetu se ladění očividně povedlo, protože je projev krásně vyrovnaný, basy mají sílu i rychlost, výšky jsou lehce cinkavé, ale mají detaily, a péči dostaly i středy, kde vyniknou vokály a hlavně kytary. Z popisu to znít jako univerzální projev, ke kterému se v poslední době uchyluje hromada výrobců.

Nejoblíbenější sluchátka Huawei

Huawei FreeBuds 4i nabízí 76 obchodů za ceny od 1 263 Kč Porovnat ceny

Huawei FreeBuds Pro nabízí 60 obchodů za ceny od 1 983 Kč Porovnat ceny

Huawei AM-115 nabízí 52 obchodů za ceny od 79 Kč Porovnat ceny

Huawei CM33 nabízí 46 obchodů za ceny od 179 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené sluchátka Huawei

Tady ale nejde o ten projev, co vás po čas uspí a jeho hlavním úkolem je neudělat chybu a aby bylo rozumět podcastům. Devialet dal sluchátkům zábavný charakter, který vás bude bavit, ať už posloucháte cokoli. Poradí si s metalem, folkem i jazzem, a u všeho je projev tak samozřejmý a líbivý, až to člověka zarazí. Po několika týdnech téměř denního používání vlastně nemám, co bych sluchátkům vytknul, za necelých 5 000 Kč jde o jedna z nejlépe hrajících sluchátek ve své třídě.

Verdikt

Huawei se tímto krokem zařazuje bez debat mezi špičkové výrobce sluchátek a může v klidu měřit síly s AirPody Pro nebo třeba True Wireless od Sony. Za necelých 5 000 Kč získáte jedna z nejlepších sluchátek v této kategorii. Ještě před lety bylo audio v podání Huawei spíše doplňkem k mobilním telefonům, teď je to dost možná obráceně.

Huawei FreeBuds Pro 2

Web výrobce: consumer.huawei.com

Technické parametry: