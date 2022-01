Recenze sluchátek Intezze Cliq: výborné miniaturní TWS špunty s kovovým pouzdrem a skvělým přednesem

Plusy komfort

výdrž

hudební projev

velikost a materiál pouzdra Minusy vyšší hmotnost pouzdra

otočené vkládání sluchátek

úhel otevření pouzdra 9 /10 Hodnocení

Značka Intezze nepatří zrovna mezi nejznámější. Pokud však trochu zapátráte, zjistíte, že se jedná o českou firmu, která sice sluchátka nevyrábí, ale nechává si je vyrábět na zakázku v Číně včetně specifického naladění.

Model Cliq je jedním z šesti aktuálně nabízených TWS sluchátek a zároveň je také v nabídce nejdražším. Doporučená cena výrobce je 2 490 Kč, ovšem v současné době je můžete sehnat ve většině českých e-shopů za bezkonkurenčních 1 490 Kč. Ano, vzhledem k projevu, velikost a komfortu je tato cena opravdu bezkonkurenční. Ale postupně...

Konstrukce a zpracování

Balení sluchátek je elegantně minimalistické, v krabičce najdete vedle nabíjecího pouzdra a dvojice sluchátek také nabíjecí USB-C kabel a tři páry silikonových špuntů různé velikosti.

Pouzdro zaujme hned na první pohled, jednak tím, že je opravdu velmi malé (cca 5×5×2 cm), což je podobné, jako některé hodinky. Mnohem více však zaujme materiál pouzdra, to je totiž celokovové, vyrobené ze zinkové slitiny. Z mého pohledu je skvělý krok, rozdíl v hmotnosti oproti platovému pouzdru sice pocítíte (72 g), ale hmotnost není nijak zásadně vysoká ve srovnání s mnohem vyšší ochraně před poškozením. Sbohem popraskaným plastům.

Při otevření pouzdra zjistíte, že sluchátka jsou zde vložena nožičkami ke středu, takže při každém nasazení je třeba celé sluchátko otočit, což není vždy pohodlné a málokdy to zvládnete jednou rukou.

Důvodem je jednak malé tělo sluchátka a jednak také poměrně malý manipulační prostor po odklopení víka na pouzdře, to se otevírá pouze do pravého úhlu a vyjmutí sluchátek může být noční můra zejména pro uživatele s většími prsty.

Vnitřní část pouzdra je plastová a profilovaná přesně podle tvaru sluchátek, na čelní straně je malá stavová dioda informující o průběhu nabíjení a stavu baterie, na spodní části je pak konektor USB-C.

Jakmile sluchátky vyjmete z pouzdra a zavřete ho, zjistíte, proč se tento model jmenuje Cliq – při zavření totiž pouzdro vydá typický zvuk kliknutí, ne nepodobný benzinovým zapalovačům Zippo.

Sluchátka samotná jsou celoplastová s velmi malým krčkem, jehož ústí chrání mřížka. Nožička sluchátka je velmi subtilní a vedle nabíjecích kontaktů na spodní straně na ní najdete ještě stavovou diodu, dvojici mikrofonů a dotykovou plošku pro ovládání. Ta je akcentována zlatou linkou, což působí oproti pouzdru a zbytku těla trochu lacině.

Zpracování je tady na velmi dobré úrovni a i při každodenním používání se zatím nikde neprojevila vůle nebo nepevné spojení. Na první pohled pak působí sluchátka velmi luxusním dojmem.

Komfort a ovládání

Kupodivu i v tomto směru to zvládají Intezze Cliq na jedničku, a to i přes své malé rozměry, respektive právě díky nim. Ano, špunty jsou opravdu velmi malé, což s sebou nese pořádnou dávku pohodlí.

Pro pohodlné usazení ve zvukovodu toho opravdu nemusíte moc dělat, stačí si najít vhodnou velikost silikonového špuntu a po vsunutí do ucha mírně pootočit, aby se špunt přizpůsobil. No a pak už na ně můžete zapomenout.

Sluchátka díky nízké hmotnosti a malým rozměrům perfektně sednou do ucha, nečekejte samozřejmě, že budou sedět stejně, jako sportovní modely se vzpěrou. Ale rozhodně to není model, který by měl tendenci vypadávat z ucha nebo se posouvat při běžných pohybech – četnost úpravy usazení jsem při používání nepozoroval nijak častou, jako u některých jiných modelů.

Z mého pohledu zcela zásadní je fakt, že sluchátka nijak netrčí z uší, takže ani v zimě, když budete nosit čepici přes uši, tak se nedočkáte neustálého a nepříjemného tlaku sluchátka v uchu, jako je tomu u velké většiny ostatních tws špuntů. Pohodlí je tedy na velmi vysoké úrovni a ani po několikahodinovém používání sluchátka netlačila a po jejich vytažení z ucha nebyl zvukovod otlačený.

Intezze Cliq

Cena: od 1 490 Kč

konstrukce: špuntová intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce

špuntová intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce přenos signálu: Bluetooth 5.2, SBC, AAC, aptX

Bluetooth 5.2, SBC, AAC, aptX měniče: dynamické 10 mm

dynamické 10 mm výdrž: sluchátka při plném nabití cca 8 h, s nabíjením v pouzdře až 40 h

sluchátka při plném nabití cca 8 h, s nabíjením v pouzdře až 40 h funkce: ovládání přehrávače, telefonních hovorů a hlasového asistenta

ovládání přehrávače, telefonních hovorů a hlasového asistenta hmotnost: 72 g pouzdro se sluchátky, 4,1 g jedno sluchátko

72 g pouzdro se sluchátky, 4,1 g jedno sluchátko příslušenství: napájecí USB kabel, čtyři páry špuntů

Ovládání je v zásadě jednoduché a dostačující. Obě dvě sluchátka mají shodně umístěnou dotykovou plochu a reagují na shodné příkazy – dvojití klepnutí slouží k přehrávání/pozastavení/ukončení hovoru, jedním klepnutím můžete hovor přijmout anebo zvýšit (pravé sluchátko) či snížit (levé sluchátko) hlasitost. Dlouhý dotyk vás pak posune o skladbu vpřed (pravé) nebo o skladbu zpět (levé). Hlasový asistent je k dispozici po trojitém klepnutí.

Po pár hodinách používání je ovládání zcela intuitivní a osobně kvituji fakt, že jeden dotyk slouží ke změně hlasitosti, takže nehrozí nechtěné pozastavení nebo posun mezi skladbami pouhým letmým dotykem. Ploška je sice citlivá, ale také přesná, zamrzá pouze absence zvukové indikace dotyku mimo okamžiku, kdy dosáhnete minimální nebo maximální hlasitosti. Základní informační hlášky o zapnutí či párování jsou standardně namluvené anglicky.

Sluchátka se automaticky připojí k telefonu až v okamžiku jejich vytažení z pouzdra, což je podle mě lepší než připojení v okamžiku otevření pouzdra.

Hudební projev

A do třetice se také povedlo. Hudební projev je zde – v duchu doby a předpokládaným uživatelům – naladěn zábavně, ovšem je velmi dobře vyvážený. Basová složka vás vzhledem k velikosti sluchátek posadí na zadek, ovšem velmi rychle vás zase zvedne.

Hutné spodky Intezze umí a jejich hloubky se částečně odvíjí od správně zvoleného špuntu a usazení v uchu. Naštěstí se zde nesetkáte s hučením a duněním, typickým pro některé mainstreamové modely.

Tady je vše nadávkováno velmi dobře a celkový projev se charakterizovaný ekvalizační „V“ křivkou, ale nijak to nevadí. Je tu objem, příjemný i když menší prostor, mírně potlačené ale čisté vokály a jasné výšky, které přispívají zmíněnému prostoru. Z pohledu žánru se jedná o univerzální model, který vykouzlí úsměv na tváři.

Vzhledem k velikosti a konstrukci je třeba počítat se slyšitelným pronikáním okolních ruchů, zejména v prostředcích hromadné dopravy. Není to ale nic nestandardního a konkurence na tom není jinak, hledáte-li ticho, pak musíte zamířit do kategorie ANC modelů.

Na dobré kvalitě hudebního přednesu se podílí také možnost využít pokročilejších a lepších kodeků AAC nebo aptX, které sluchátka používají. Díky čtveřici mikrofonů a pokročilému odstranění šumu jsou Cliq vhodná také na časté telefonní hovory – tomu nahrává i možnost používat pouze jedno sluchátko samostatně.

Verdikt

Kupujte, dokud je mají za skvělou cenu. Tohle se opravdu hodně povedlo po všech stránkách. Nebudu skrývat nadšení, konečně jsou tu totiž sluchátka opravdu malá včetně pouzdra, se skvělou výdrží a mechanicky velmi odolným kovovým pouzdrem.

Troufám si tvrdit, že v této cenové relaci nebudou mít Intezze Cliq konkurenci, pokud se zaměříme nejen na zvuk, ale zejména na kompaktní provedení velmi malých rozměrů. Z redakce mají tedy vřelé doporučení a řadíme je do našich tipů na bezdrátová TWS sluchátka s nejlepším poměrem cena/výkon.