Recenze sluchátek Intezze Dream. Specialita na usínání s průměrným zvukem

Plusy miniaturní rozměry

pohodlná manipulace

specifické zaměření Minusy nelze vypnout ANC

jedna velikost špuntů

nepřesná detekce dotyku 6 /10 Hodnocení

Nedávno jsme proklepli jednu z novinek značky Intezze, a sice model Swing, který se snaží zaujmout uživatele netradičním zpracováním dobíjecího pouzdra s kolébkovým mechanismem.

Tentokrát se podíváme blíž na model Intezze Dream, který je podle výrobce určen především na usínání, čemuž odpovídají i některé jejich funkce.

Konstrukce a zpracování

Dream jsou velice kompaktní sluchátka v minimalistickém provedení, což odhadnete již po otevření krabičky. V ní je vedle malého pouzdra (cca 6×4×2,5 cm) s dvojicí špuntů ještě nabíjecí USB-C kabel a tři páry náhradních mřížkových filtrů pro výměnu v krčku sluchátek.

Sluchátka samotná jsou velmi malá a při usazení v uchu z něj nevystupují, takže opravdu není problém mít hlavu otočenou na bok a sluchátka nikde netlačí. Konstrukčně se jedná o uzavřené špunty s dotykovou plochou na vnější straně.

Celé tělo je pak obaleno silikonovým návlekem, který v sobě integruje jak špunt pro zasunutí do zvukovodu, tak i malou vzpěru, kterou zapřete o vnitřní část boltce a měla by zabránit vypadnutí sluchátka. Bohužel ale v balení nenajdete jiný silikonový potah, který by měl odlišně velký špunt nebo zmiňovanou vzpěru – v tomto směru je tedy možnost uživatelského přizpůsobení prakticky nulová.

Intezze Dream

Cena: 1 349 Kč až 1 499 Kč

www.intezze.com

konstrukce: uzavřené True Wireless špunty

uzavřené True Wireless špunty velikost měničů: 6 mm

6 mm mikrofon: ano

ano baterie: 35 mAh/sluchátko, 250 mAh pouzdro

35 mAh/sluchátko, 250 mAh pouzdro udávaná výdrž: až 5 h, až 20 h s pouzdrem

až 5 h, až 20 h s pouzdrem nabíjení: USB-C, 1,5h sluchátka, 2h pouzdro

USB-C, 1,5h sluchátka, 2h pouzdro konektivita: Bluetooth 5.3, SBC, AAC

Bluetooth 5.3, SBC, AAC mobilní aplikace: ne

ne příslušenství: USB-C kabel, náhradní filtry

USB-C kabel, náhradní filtry bezdrátové nabíjení: ne

ne zvýšená odolnost: IPX5 (sluchátka)

IPX5 (sluchátka) rozměry a hmotnost: výrobce neuvádí

Zpracování je bezproblémové, z pohledu spasování, vůlí apod zde nejsou žádné nedostatky. Pouzdro má akorát silný magnet pro držení víka, to se otevírá o něco více než na 90°, takže nebudete mít problém sluchátka vyjmout. Na zadní straně je napájecí USB-C konektor, na přední straně pak podlouhlá stavová dioda, která informuje o nabíjení/míře nabití baterie.