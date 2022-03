Recenze sluchátek Jabra Elite 3 a Elite 7 Pro. Budou bavit, ale každé trochu jinak.

Modely Elite 3 a Elite 7 Pro jsou ze stejného těsta, ale přesto každý cílí na někoho jiného. Elite 3 za 1 990 Kč láká zejména na pohodlí, dospělý zvuk a možnost přimíchat si do hudby i zvuky z okolí. Elite 7 Pro za 5 190 Kč je naopak špičkový model značky s ANC, bezdrátovým nabíjením a výborným zvukem.

Jabra Elite 3

Plusy Velmi povedený zvuk

Pohodlí

Cena Minusy Příposlech by mohl být lepší

Chybí podpora AAC

Výšky mohly být detailnější 8 /10 Hodnocení

Jabra Elite 7 Pro

Plusy Dospělý zvuk

Skvělé ANC

Pohodlí Minusy Jen AAC kodek

Pro někoho málo basů 9 /10 Hodnocení

Nový tvar sluchátek je více anatomický a musím říct, že mě nadchnul. Předchozí Jabra Elite 85t, 75t i 65t byla také velmi pohodlná sluchátka, ale u obou aktuálních modelů šel výrobce ještě dál. Rozdíl v tvarování těla mezi testovanými modely je při přímém srovnání viditelný, ale jsou to spíše drobnosti. Přiznám se, že v uchu nepoznám rozdíl.

Konečně plnohodnotná

Velkou změnou je vynechání NFMI cívky, což znamená, že každé sluchátko je schopné komunikovat s telefonem přes Bluetooth. Pokud tedy chcete telefonovat, nezáleží na tom, jestli si dáte do ucha levé nebo pravé sluchátko. Tohle je vlastnost, se kterou Jabra docela zaspala, protože konkurence nabízí tuhle vychytávku už dlouho. A když už jsem nakousl telefonování, musím oboje sluchátka pochválit za handsfree, které je prostě perfektní, ostatně jak to Jabra umí.

Drobné rozdíly jsou patrné také u nabíjecí krabičky a nemám na mysli zrovna barvu. Těch nabízí Jabra u každého modelu několik. Elite 7 Pro má krabičku více na placato, za což může zřejmě cívka bezdrátového nabíjení. Elite 3 má zase pouzdro na výšku. Víko i sluchátka drží v pouzdrech na magnetech a musím pochválit, jak jsou pouzdra příjemně malá. Vítku ale musím mít k pouzdru sluchátek Elite 7 Pro, které se nedá otevírat tak snadno, jak bych si představoval. Víko není za co chytnout a není zde ani žádný zářez na nehet.

Obě pouzdra se nabíjí pomocí USB-C portů a kabel je přirozeně součástí balení, dokonce ladí i barevně. Dále najdete v balení další dva páry náušníků, dohromady máte tedy tři páry ke každému modelu. Sluchátka se ovládají skrze fyzická tlačítka vně sluchátek, s tímto druhem ovládání má Jabra své zkušenosti a má jej krásně vyladěné. Stisk je jistý, jasné, ale není rušivý a zbytečně si netlačíte do uší. Za mě super.

Aplikace ukáže ty největší rozdíly

Se sluchátky Jabra je spojená aplikace Sound+, přes kterou je konfigurujete. U modelu Elite 3 máte k dispozici vlastně jen nastavení ekvalizéru a je možné zapnout příposlech zvuků z okolí. Líbí se mi však i takové drobnosti jako je samostatný ekvalizér jen na telefonní hovory, kdy můžete třeba vytáhnou vyšší frekvence, pokud se vám zdá, že druhá strana huhlá atd.



Aplikace Jabra Sound+

Elite 7 Pro má v podstatě stejné nastavení, jen o něco podrobnější. U příposlechu můžete nastavit jeho sílu, což musím ocenit. A pochopitelně tu máte také možnost zapnout ANC, na tom by nebylo nic divného, ale Jabra vám dává volnost i v charakteru potlačování zvuku. Pokud vám třeba v tiché místnosti způsobuje ANC tlak do uší nebo něco podobného, je možné potlačení hluku změnit a najít pro vás příjemnější projev. Sám jsem se s ničím takovým nesetkal, ale vím, že někteří jedinci jsou na ANC citlivější.

Za zmínku také stojí funkce MySound, kdy si u Elite 7 Pro projdete poslechovým testem, zjistíte, které frekvence už neslyšíte, a sluchátka získají na míru udělaný zvukový profil, který v reálním čase upravuje skladby tak, abyste slyšeli prostě všechno. A musím říct, že to funguje náramně. Sluchátka mají také integrovanou asistentu Amazon Alexa, ale přirozeně můžete využít asistenta, kterého máte standardně v telefonu.

Oba modely pracují shodně s Bluetooth 5.2, ale rozdíl je v kodecích. Elite 3 podporuje navíc aptX a neumí AAC, model 7 Pro naopak umí AAC a zase si nerozumí s aptX. Pravděpodobně z důvodu použití jiného čipu, Elite 3 totiž umí i rychlé párování u Androidu, což Elite 7 Pro zase nepodporují.

Zvuk, který nadchne

Překvapilo mě, jak podobný zvuk sluchátka mají, ve smyslu zvukového projevu. A druhé překvapení je trochu návrat ke kořenům, na Elite 65t jsem oceňoval neutrální zvuk, který byl ale možná trochu studený. Elite 75t byla suprově zábavná sluchátka, která vás prostě rozesmála. Poslední generace Elite 85t šla v zábavnosti ještě o kus dál, basy byly ještě výraznější, ale daly se korigovat v aplikaci. Elite 3 mi zní jako 75t, perfektně vyvážené, mají silné basy, středy jsou čitelné, a výšky jsou s ohledem na cenu skvělé.

Zajímavé je, jak moc dokáže upgrade firmwaru. U prvních verzí jsem měl připomínky k příposlechu, kterých se mi zdál málo citlivý a nefungoval úplně dobře. Aktuální sestavení tohle do značné míry řeší, nejde přirozeně o úroveň, jakou nabízí dražší sluchátka, ale je to použitelné a obzvláště ve městě oceníte, když uslyšíte, co se děje kolem vás.

Elite 7 Pro je nabízí dost jiný zážitek. Příposlech funguje fantasticky a z ANC mi padla brada. Zvuk je ve všech ohledech detailnější a myslím si, že Elite 7 Pro se mohou klidně popasovat i se Sony WF-1000XM4. Je to zábavné, muzikální a velmi univerzální. Vokály jsou krásně čisté a silné, což platí pro oba modely, a oceníte to nejen při hudbě, ale i při poslechu podcastů.

Oba modely umí hezky zabrat odspodu, ale Elite 7 Pro má basy o něco rychlejší, přesnější a u přechodu mezi basy a středy slyšíte daleko více detailů. A analogicky je to u výšek, oboje sluchátka jsou důrazné, ale nesklouzávají k agresivitě. Housle zní jako housle i na vysokou hlasitost, nicméně jen Elite 7 Pro nabídne detaily, který je fakt hodně.

Verdikt

Sledovat, jak se Jabra zbavuje nálepky výrobce sluchátek jen pro call centra, mě neskutečně baví a každá generace ukazuje, že to firma myslí s daným segmentem vážně. Tohle jsou prostě skvělá sluchátka, oboje. Elite 3 nabízí spoustu zábavy za super peníze, ale za mě je ještě důležitější to, jak jsou pohodlná. Elite 7 Pro zase míří do boje s těmi nejlepšími a daří se jim to.

Jabra Elite 3

Cena: 1 990 Kč

Zapůjčil: Jabra, www.jabra.cz

konstrukce: True Wireless (In-Ear)

True Wireless (In-Ear) frekvenční rozsah: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz velikost měničů: 6 mm

6 mm udávaná výdrž: až 7 h, s pouzdrem až 28 h

až 7 h, s pouzdrem až 28 h konektivita: Bluetooth 5.2 (SBC, aptX)

Bluetooth 5.2 (SBC, aptX) mobilní aplikace: Android, iOS

Android, iOS příslušenství: USB-C kabel, 3 párů náušníků

USB-C kabel, 3 párů náušníků bezdrátové nabíjení: není

není zvýšená odolnost: IP55

IP55 rozměry pouzdra / sluchátka: 64 × 28 × 35 mm / 20 × 27 × 21 mm

64 × 28 × 35 mm / 20 × 27 × 21 mm hmotnost pouzdra / sluchátka: 33 g / 4,6 g

Jabra Elite 7 Pro

Cena: 5 190 Kč

Zapůjčil: www.jabra.cz