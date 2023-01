Recenze sluchátek Jabra Elite 5. Odolné True Wireless špunty se skvělým ANC, cestovní velikostí a dlouho výdrží

Plusy zvuk a hudební projev

vynikající pasivní i aktivní potlačení hluku

aptX a AAC kodek

skvělá kvalita hovorů

bezdrátové nabíjení Minusy pro někoho tlačítka 9 /10 Hodnocení

Sluchátka značky Jabra se za posledních pár let stala velmi zajímavou alternativou ke známějším a větším značkám. A to se týká jak kvality zvukového projevu, tak zejména účinností aktivního potlačení hluku. Jako jedny z mála modelů na trhu nemají dotykové ovládání, ale klasické tlačítko.

Konstrukce a zpracování

Model Elite 5 navazuje na dříve uvedený Elite 4 Active a bere si také něco z e staršího, ale pokročilejšího Elite 7. Tomu odpovídá také konstrukce, která využívá prakticky shodné tělo i nabíjecí pouzdro.

V rámci popisu bych tedy do značné míry opakoval to, co bylo napsáno o modelu Jabra Elite 4 Active. Sluchátka jsou poměrně malá a při nasazení pouze kousek vystupují z ucha. Jejich tvar je spíše trojúhelníkovitý s krčkem a špuntem, který zasunete do zvukovodu a následně celé tělo mírně pootočíte směrem vzad pro jistější usazení v uchu.

Pouzdro má pogumovanou vnitřní strukturu s magnetickým uchycením sluchátek na místě. nabíjet jej můžete buďto pomocí USB-C anebo bezdrátově. Na čelní straně najdete jednu stavovou diodu, stejně jako na sluchátkách samotných.