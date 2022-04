Recenze sluchátek Jabra Evolve2 75. Překvapí unikátními vychytávkami pro kancelářský život

Plusy Možnosti připojení

Příslušenství

Výbava pro kancelář

Odolné a přitom komfortní

Připojení k PC přes USB Minusy Šum ANC v tichu

Nemá 3,5mm audio 8 /10 Hodnocení

Pod pojmem kancelářská sluchátka si nejspíš představíte náhlavní soupravu pro zaměstnance call centra, zvlášť když nesou značku Jabra. Ve skutečnosti je to jinak.

Jabra se netají svými dlouhodobými zkušenostmi v profesionální komerční sféře a na sluchátkách Jabra Evolve2 75 to poznáte. V dobrém smyslu slova. Je totiž na nich vidět přemýšlení nad detaily, které dokáží zpříjemnit pracovní život za počítačem. Nejen v domácím prostředí homeoffice, ale také v kavárně nebo v kanceláři s náhodně otravujícími kolegy. Současně myslí i na vaši cestu do práce, takže je prakticky po celý den nemusíte sundat z hlavy.

Samozřejmě můžete u počítače použít libovolná sluchátka, drátová, bezdrátová, nebo i Bluetooth. Jabra Evolve2 75 ale dokáže proti každé konkurenci najít protiargument.



Výklopný mikrofon schováte do těla sluchátek, Ve skutečnosti ale sluchátka obsahují osm mikrofonů

Sluchátka s označením 75 jsou supraaurální, leží tedy přímo na uších. Jestli trváte na pohlcujících větších náušnících pro větší pohodlí a utlumení okolí, hledejte ty označením 85. Přesto jsou menší pětasedmdesátky univerzálnější. Méně zakrývají hlavu, takže se nebudete tolik v horku potit, a také působí méně hamatným dojem, když sluchátka používáte v městské dopravě.

Vše pro kancelář

Na sluchátkách vás na první pohled upoutá výklopný mikrofon. V zaklapnutém stavu zásadně nenarušuje profl sluchátek, ve sklopeném stavu zlepšuje zvukový záznam. Mechanismus je aktivní, takže sklopením mikrofonu přijmete hovor, nebo sklápěním či zaklápěním povolujete/tlumíte mikrofon. Gesto se sklopením mikrofonu je rozhodně ergonomičtější a jasnější jak hledání nějakého tlačítka pro zlumení na těle sluchátek.

Není to přitom jediný mikrofon, na sluchátkách je rozeseto několik dalších mikrofonů, které se starají o potlačení hluku při hovoru a také pro vestavěné aktivní potlačení hluku – ANC.

Aktivní potlačení ruchů s nastavitelnou intenzitou tu dokáže odfiltrovat nejen šum kanceláře, ale utlumí i motor autobusů či další hluk veřejné dopravy. Kvalita odrušení nedosahuje etalonu Sony WF-1000XM4, ale vzhledem ke své konstrukci překvapí lepším odrušením než u mnohých špuntových sluchátek. Můžete si případně zapnout i režim zvýraznění okolního prostředí, když chcete lépe slyšet okolí bez sundávání sluchátek. V tiché místnosti ale zapnuté aktivní potlačení hluku doprovází zvýšený šum v pravé mušli. Pokud je co odrušovat nebo poslouchat, tolik to neruší, v tiché místnosti si zase ANC vypnete.



Vše se ovládá fyzickými snadno nahmatatelnými tlačítky. Mušle můžete otočit pro lepší přenášení v pouzdru nebo na krku

Sluchátka se ovládají jen fyzickými tlačítky. Snadno tedy vše nahmatáte, nehrozí omylem stisknutí dotykové plošky. Na pravé mušli najdete výrazné tlačítko s logem Microsoft Teams, ale využijete jej nejen v této aplikaci. Třeba pro přijmutí či odmítnutí telefonního hovoru. Tlačítko na výklopném ramenu pak spouští hlasového asistenta.

Dva tlakové snímače ve mušlích pak poznají, zda máte sluchátka na hlavě. Nejde o snímání polohy, ale o tlak. Sundání sluchátek lze zcela ignorovat, nebo nastavit na pozastavení přehrávání, ztlumení mikrofonu při hovoru nebo vypnutí režimu nerušit.

Režim nerušit je pro návrat do kancelářského života myslím ta nejlepší funkce a u jiných značek sluchátek jej nenajdete. Zcela černá, při běžném používání nenápadná sluchátka totiž mají na těle čtyři červené diody, které můžete rozsvítit a dát tak okolí na vědomí, že si teď vážně nepřejete, aby vás někdo vytahoval z vaší hluboké práce. Stačí stisknout současně hlasitost nahoru a dolů a uslyšíte ve sluchátkách hlasové potvrzení „busy“. Rozsvítit se můžou automaticky i během hovoru, aby okolí pochopilo, že jen tak nezevlujete před počítačem, ale intenzivně posloucháte. Samozřejmě si to vyžádá nějaká nová pravidla etikety pro život v kanceláři, ale může to výrazně utlumit obavy při návratu z homeoffice zpět do otevřených kanceláří.

V doplňkové mobilní aplikaci si dále můžete spustit zvukové scény jako šum vodopádu či bouřku pro lepší soustředění se na práci.



V režimu nerušit svítí do okolí červené diody. USB adaptér nemusíte dále se sluchátky párovat a poskytne dlouhý dosah

Široká nabídka digitálního připojení

Sluchátka jsou sice bezdrátová a audiokonektor na nich nenajdete, ale můžete je reálně připojit třemi způsoby. Přes tradiční Bluetooth, přes USB-C kabel jako drátová s nabíjením a také přes přibalený USB adaptér. Ten využijete hlavně u stolních počítačů, kde Bluetooth nebývá, nebo tam, kde chcete rychlé okamžité spárování. Nic se totiž nemusí ručně nastavovat, stačí jej zasunout do USB a vše se samo spáruje a nastaví. Z pohledu kvality spojení se pak chová jako Bluetooth, nemá tedy nulovou latenci (zhruba 150 ms). Jestli vyžadujete nulovou latenci pro hry nebo přesný střih videa, připojte sluchátka USB kabelem.

Navíc můžete současně kombinovat několik různých typů spojení. Sluchátka můžete mít přes Bluetooth spárovaná s mobilem a současně přes jiné připojení včetně Bluetooth s počítačem. Více zdrojů nehraje současně, ale jak na jednom zařízení přestanete pouštět zvuk, můžete si pustit zvuk z jiného, aniž byste museli někde něco dodatečně přepínat.

​

Dobíjecí stojánek je těžký a sluchátka přichytí magnety

Spolu se sluchátky dostanete i dobíjecí stojánek, kdyby vám připadalo připojování USB-C příliš otravné. Po dni u počítače jen sluchátka odložíte do stojánku, kde se magnety uchytí a začne se dobíjet. Druhý den (plně nabito je za necelé tři hodiny) je vezmete a máte připravená sluchátka.



Filcové pouzdro ochrání sluchátka při přenášení v batohu

Sluchátka slibují 35 hodin přehrávání, což znamená, že jsem je běžným používáním nebyl schopen vybít. Stačí je používat jako USB sluchátka a pak s nimi dál celý zbytek dne cestovat, nebo je odložit večer do kolébky, kde se nabijí bezpečně na celý den bezdrátového poslechu.

Zvuk ven i dovnitř

Od sluchátek značky Jabra očekáváme špičkový záznam zvuku a ani tady sluchátka nezklamou. Výborně si poradí s odstraněním běžného šumu při hovoru přes mobilní telefon, při připojení k počítači pak nahrávají s vyšší kvalitou 16kHz pro příjemnější zvuk. Potlačení větru nemají nejlepší, ale přece jen předpokládané nasazení nepočítá s prací ve velkém průvanu.

Záznam na počítači přes USB dongle (odpovídá i Bluetooth)



Záznam na mobilním telefonu přes Bluetooth



Zvukově bych sluchátka označil jako neutrální s uzavřenou charakteristikou. Basy nijak netlačí na pilu ale ani se nekrčí v koutě. Hlasové pásmo dostanete v příjemně zřetelné čistotě a prostor ve výškách se nedokáže plně nadechnout a rozevřít, protože uzavřená konstrukce má své limity. V dané kategorii jde o velmi rozumné podání zvuku, které při dlouhém poslechu neunavuje, netrápí a není třeba před ním varovat.

Chytré řešení pro hybridní život

Na sluchátkách Jabra Evolve2 75 se mi především líbí, jakou péči výrobce věnoval funkcím pro spokojený život u počítače s mobilem. Výbavou přesahují běžná sluchátka a skvěle poslouží nejen u počítače ale i při dojíždění do práce městskou dopravou. Kvůli měkčímu přítlaku, abyste je mohli mít celý den na hlavě, nejsou vhodná pro sport nebo aktivní práci třeba na zahradě. Konstrukce jen přiléhající na uši také snižuje účinnost potlačení hluku, takže do letadla bych doporučil jiná sluchátka. Ocenil bych také poddajnější USB kabel, který nebude tolik tahat (ten ale můžete dokoupit).

Některé výtky jsou dány spíše konstrukční odlišnosti od běžných ANC sluchátek, neboť u těchto se počítá i s každodenním využitím pro pracovní hovory. Přesto jsou univerzálně využitelná i pro běžný poslech hudby venku. Zkrátka – pokud pro svůj homeoffice nebo místo v kanceláři hledáte nějaká promyšlená sluchátka, na Jabra Evolve2 75 byste se určitě měli podívat.

Jabra Evolve2 75

