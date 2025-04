Recenze sluchátek JBL Tour One M3. Mimořádně pohodlná prémiovka se skvělým ANC a chytrými funkcemi

Plusy Výborné ANC a pasivní izolace Velmi pohodlná a komfortní Propracované přizpůsobení zvuku Velká výdrž baterie Bohatá nabídka funkcí Minusy Nevýrazné výchozí naladění zvuku Vyšší cena 9 /10

Populární JBL přidalo do své nabídky prémiová velká sluchátka s aktivním potlačením hluku. Model JBL Tour One M3 cílí na náročnější uživatele, kteří hledají výborný zvuk, pohodlí a smysluplné funkce – ať už doma, na cestách nebo při práci.

Mezi hlavní lákadla patří adaptivní ANC nové generace, USB-C audio, osobní nastavení zvuku, či podpora Auracast. Podstatné ale je, že výrobce nezapomněl na to základní – propracovanou, pohodlnou konstrukci a perfektní vyladění uživatelského rozhraní. Výsledek? Výborná sluchátka s vlastním charakterem, která si rychle oblíbíte.

Sluchátka se dají pořídit nejen ve třech barevných variantách (bronzové/latté, tmavě modré a černé), ale bude k dispozici také varianta s unikátním doplňkem v podobě JBL SMART Tx vysílače, který jiný výrobce nemá. Set s vysílačem se teprve začne prodávat, cena má být 9 990 Kč, samotná sluchátka v ochodech už jsou a oficiálně stojí 8 790 Kč.

Vzhled a konstrukce

Tour One M3 působí na první pohled elegantně a moderně, JBL jde ovšem svojí cestou. Sluchátka kombinují kvalitní plasty, měkčenou umělou kůži a decentní detaily, které jemně naznačují jejich prémiové ambice.

Velké náušníky potěší měkkou paměťovou pěnou a pohodlně obepnou uši, čímž pomáhají nejen pohodlí, ale i účinnému pasivnímu odhlučnění. Moderní design s nádechem retroprvků bude možná tvarem některým připomínat filmové „otíkovky“, ale právě díky němu je pasivní izolace opravdu funguje.

Náhlavní most je pružný a poctivě polstrovaný, vyzdvihnout musím fakt, že při posunutí pro větší hlavy se opravdu prodlouží směrem do délky a neohýbá se, neroste tudíž tlak na horní, či spodní straně, což se občas u konkurence děje. JBL má navíc 40mm měniče mírně nakloněné k ose uší, takže v mušlích zůstává více prostoru i pro ty, kdo mají větší boltce. Na první dotek použité materiály působí zbytečně uměle, ale v praxi zajišťují překvapivé pohodlí i po mnoha hodinách poslechu.

Sluchátka lze složit naplocho, snadno se vejdou do přiloženého pevného pouzdra. Ale také je jednoduše můžete poskládat (v podstatě „zmuchlat“) do ještě kompaktnějšího tvaru – to už moc výrobců nenabízí, ale je to velmi praktické. V horní části pouzdra najdete síťovanou kapsičku na dodávané kabely (USB-C/USB-C, USB-C/3,5mm jack, redukce USB-C/USB-A).

Konstrukce působí odolně, přitom jsou sluchátka lehká – nošení je opravdu velmi pohodlné i při delším poslechu. Co se životnosti týče, tak malé obavy budí vedení kabelů v kloubech skládací konstrukce, ale JBL má s odolností zkušenosti – důvěra je na místě.

Ergonomie a ovládání

Ovládání kombinuje dotykové plochy na náušnících a několik fyzických tlačítek. Na pravé mušli je malý přepínač pro zapnutí a párování, a také přepínač pro zapínání/vypínání aktivního potlačení hluku a příposlechu okolí. Na levé mušli máte tlačítka pro úpravu hlasitosti. Rozdělení vpravo/vlevo musím pochválit – jasně tak víte, na co saháte.

Tlačítka doplňuje dotekové ovládání, gesta jsou intuitivní a odezva příjemná. V aplikaci si můžete navíc ovládání přizpůsobit dle vlastních preferencí. Novinkou je funkce Seamless SmartTalk, která rozpozná, že mluvíte, a automaticky pozastaví hudbu a zapne ambientní režim. Praktické při rychlých konverzacích, aniž byste museli cokoli mačkat.

V aplikaci si jen nastavíte, jak dlouhé pauzy v hovoru mají sluchátka „respektovat“, než vám samy zase zapnou ANC a pustí hudbu. Pokud sluchátka sundáte, automaticky se pozastaví přehrávání hudby, po nasazení se zase pustí (funkce se dá vypnout). Systémové informační zvuky se dají také vypnout, ale už v základu vás sluchátka otravně „pípají“ méně, než jsem zvyklý u konkurence – což chválím.

Příjemným bonusem může být SMART Tx vysílač, malý „cihlovitý“ doplněk s dotykovým displejem, který slouží jako dálkové ovládání/BT vysílač i bez připojení telefonu.



Volitelný externí JBL SMART Tx vysílač bude praktický zejména pro bezdrátové připojení sluchátek k starším zařízením, která nemají Bluetooth. Samozřejmě nechybí dotekový, barevný ovládací displej.

Můžete přes něj měnit nastavení, přehrávat hudbu nebo připojit zařízení, která nemají Bluetooth. A to bez aplikace. Trochu nepraktické je, že jde o samostatné zařízení, které můžete ztratit – ale funkčně je to trefa do černého, pokud ho využijete.

Sluchátka na jedno nabití vydrží dle výrobce 40 hodin se zapnutým ANC, pokud ho vypnete, tak jste na udávaných 70 hodinách. V praxi jsme se ale i při zapnutém ANC dostali na výdrž přes 50 hodin, což je vynikající. Po vybití plného stavu dosáhnete za 2 hodiny.

Aplikace, funkce a kvalita hovorů

Pro připojení sluchátek je zde Bluetooth 5.3, podpora kodeků zahrnuje AAC, SBC a velmi kvalitní Hi-Res kodek LDAC. K tomu přičtěte Auracast a LE Audio. Podpora Google Fast Pair a Google Audio Switch je zde také, stejně tak Multipoint (současné připojení k dvojici zdrojů zvuku). Sluchátka můžete připojit také kabely, a to buď digitálně USB-C kabelem díky vestavěnému 192 kHz/24bit D/A převodníku (a využít maximální kvality zvuku), nebo klasicky analogově kabelem USB-C/Jack 3,5 mm.



Aplikace JBL Headphones

Připojení kabelem využijí asi nároční posluchači, neboť pak přenos zvuku není komprimovaný a kvalita je maximální možná. Při poslechu kvalitně nahraných skladeb rozdíl uslyšíte. Mírným omezením ale bude, že poté nelze využít aplikaci JBL Headphones – tu máte k dispozici pouze při bezdrátovém připojení.

Aplikace nabízí detailní přizpůsobení zvuku přes 12pásmový ekvalizér, nebo přes výborný Personi-Fi 3.0, kde si vytvoříte osobní profil na základě sluchového testu. Ten vám proměří sluch a dle kvality vašeho sluchu upraví frekvenční charakteristiku, ale také vyvážení stran. Úpravu zvuku velmi doporučuji, mnozí jedinci budou výsledkem překvapeni.

Stereováhu lze upravit ručně, aktivovat také můžete omezení maximální hlasitosti (Volume Limiter) na 85 dB, což ochrání sluch před náhodným, zbytečně hlasitým poslechem hudby. Unikátní je funkce Dynamic EQ, což je vlastně fyziologická regulace hlasitosti, která při tichém poslechu zvýrazní basy a výšky – na ty totiž bývá lidský sluch při nízké úrovni hlasitosti přirozeně méně citlivý.

Aktivovat můžete Spatial Audio (prostorový zvuk), kdy sluchátka mohou (ale nemusí) sledovat polohu vaší hlavy. Pokud Head Tracking zapnete, tak při pootočení hlavy do 10 sekund zůstává střed zvukového pole v místě, kam jste se původně dívali (například obrazovka telefonu), poté se centrum přesune tam, kam máte otočenou hlavu. Když máte Head Tracking vypnutý, tak Spatial Audio funguje také, ale prostor se neposouvá. Za zmínku určitě stojí, že JBL má hned tři režimy prostorového zvuku – Film, Hudba, Hry. Rozdíly jsou slyšet, u konkurence jsem to zatím neviděl – opět JBL velmi chválím.

Aby to nebylo málo, tak je zde také možnost zrušení automatického vypnutí sluchátek bez připojeného Bluetooth. Funkce se dá časovat a lze nastavit budík, takže třeba za hodinu vás sluchátka probudí. V praxi si tak můžete užívat ticho, které aktivní potlačení hluku nabízí. Jestli nemáte rádi úplné ticho, tak jsou zde dokonce časované relaxační zvuky, kdy si můžete vybrat ze zvuků lesa, zurčení vody, praskání ohně, atd.

Samotné aktivní potlačení hluku je velmi účinné za všech podmínek, patří k tomu nejlepšímu (šum na pozadí je prakticky neznatelný, u JBL je nižší, než u Sony řady 1000X). Kromě adaptivní funkce, která ANC optimalizuje dle úrovně okolního hluku, se automatická kompenzace ANC stará o průběžnou úpravu podle toho, jak sluchátka zrovna sedí na hlavě. Nechybí ani režim propustnosti okolí (včetně přepínatelného režimu propustnosti hlasu), jen by mohl být o chlup přirozenější, zbytečně zvýrazňuje vyšší frekvence.

Ukázka snímání hlasu sluchátek JBL Tour One M3:

Pro hovory je k dispozici osm mikrofonů s redukcí šumu a větru. Kvalita přenosu hlasu je velmi dobrá – hlas zní čistě a dobře srozumitelně, ať už mluvíte doma, v kanceláři nebo venku.

Kvalita zvuku

Po zvukové stránce jsou JBL velmi solidní a potěší velké množství posluchačů. Škoda, že sluchátka mají v základu zvuk naladěný zbytečně neutrálně, na JBL až překvapivě velmi konzervativně. Kvůli tomu může na první poslech působit trochu „nudně“ – výšky jsou mírně potlačené, což ovlivňuje jemné detaily a vnímání prostoru. Naštěstí je možné si zvuk velmi dobře doladit, jak jsme psali výše.

Basová složka je dobře kontrolovaná, pevná a bez přehnaného zdůraznění, což ocení i náročnější posluchači. Středy jsou přirozené a vokály zní čistě. Abyste získali více detailů, je dobré výšky v EQ mírně zvýraznit. K nežádoucímu zkreslení nedochází ani při vyšší hlasitosti, takže je spousta prostoru pro doladění dle vlastní chuti. Osobně doporučuji využít aplikaci, věnovat čas doladění zvuku, či rovnou vyzkoušet Personi-Fi.



Personi-Fi vytvoří zvukový profil přesně na míru, ukáže i graficky, jak na tom jste. Možnosti dalšího doladění samozřejmě nechybí

Skvělým doplňkem je možnost poslechu přes USB-C s integrovaným DAC – tím se obejde komprese přes Bluetooth a kvalita jde výrazně nahoru. Jak jsem již zmínil, tohle ocení náročnější posluchači. Znatelný je nárůst detailů, separace nástrojů, ale také čitelnější prostor v nahrávce.

Díky neutrálnímu naladění a bohatým možnostem doladění jsou sluchátka vhodná prakticky pro jakýkoliv žánr, od náročného jazzu a klasiky po dynamickou, energickou taneční hudbu. Jen jim musíte dát šanci a trochu zvuk doladit, pak vám ukážou, co v nich je.

Celkové hodnocení

JBL Tour One M3 jsou mimořádně univerzální sluchátka, která vynikají výbavou, komfortem a schopností přizpůsobení. Skvělá výdrž, výborné potlačení hluku, bezdrátové i kabelové připojení, propracovaná aplikace a mraky funkcí – to vše z nich dělá produkt, který uspokojí běžné uživatele i náročnější audiofily. Proti některé konkurenci si JBL dalo velmi záležet na pohodlí a uživatelském komfortu, moc se mi nestává, abych neměl potřebu téměř nic na sluchátkách dolaďovat (zvuk s aplikací a nástroji JBL zvládnete raz dva).

Cena rozhodně není nízká, ale z hlediska možností, výbavy a kvality jde o dobře utracené peníze. Tour One M3 bez problémů obstojí i vedle nejlepších modelů na trhu. Jde o pohodlná, kvalitní prémiová sluchátka s mimořádnou výdrží, které si velmi rychle oblíbíte. Za redakci mají vřelé doporučení.

JBL Tour One M3

Technické parametry:

Velikost měniče: 40 mm/1,57” dynamický měnič

Frekvenční odezva: 10 Hz - 40 000 Hz

Impedance: 18 ohm

Maximální SPL: 94 dB

Bluetooth verze: 5.3

Kodeky: SBC, AAC, LC3, LDAC

Hmotnost: 278 g

Výdrž: BT + ANC OFF: až 70 hod

Výdrž: BT + ANC ON: až 40 hod

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost JBL.