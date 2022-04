Recenze sluchátek Meze Audio Elite. Luxusní High-End pro náročné

Pointou je to, že na ultralehké membráně je magnetická „mapa“ s různorodými tvary podle toho, která část membrány hraje v jaké pozici kolem vašeho ucha. Jde prý o optimalizaci vyzařování, což umožňuje i dosažení ještě lepšího rozlišení. V horní části membrány jsou vodivé prvky „cik cak“ zleva doprava, což prý lépe reprodukuje hluboké frekvence, zatímco kruhové vodiče vespod membrány lépe fungují na středy a proto jsou přímo proti vstupu do zvukovodu.

Jde ale čistě o osobní preferenci a třeba na kvalitu zpracování to nemá žádný vliv. Elite jsou drahá sluchátka a je to vidět. Začíná to nosným mostem z dvou pásků uhlíkového vlákna, které se klenou poměrně výrazným obloukem, aby nad každým uchem skončily lehkým „zhoupnutím“, díky kterému se lépe a příjemněji rozkládá váha sluchátek na vaší hlavě. V kontaktu s vaší hlavou je kožený pás.

Považujete-li značku Meze ze severorumunského města Baia Mare za jedno z jmen aktuální „nové vlny“ sluchátkových výrobců, s nimiž se v posledních letech roztrhl pytel, zpozorněte – firma totiž byla založena v roce 2011, jakkoliv je pravda, že se na výsluní dostala až o pár let později se svým modelem 99 Classics. To jsou sluchátka, co se patrně docela povedla, neb zůstávají v platné nabídce dodnes jako vstupní brána do katalogu. Poslední dobou ale Meze míří výš, vlastně o hodně výš.

Níže naleznete dvě sady měření frekvenční odezvy – první nemá aplikovanou žádnou korekci. Graf se může zdát obtížně čitelný a neintuitivní, ale žádná sluchátka na rozdíl od reprosoustav neměří vyrovnaně a ani by zvuk takových nebyl příjemný. Doporučujeme porovnávat s výsledky nejnovějších výzkumů a tvarem preferenční křivky Harman Research 2018. Pro snazší interpretaci grafu je k dispozici také verze s aplikovanou kompenzací – tady by se dalo říct, že čím vyrovnanější odpověď, tím lépe.

Jak to hraje

Sluchátka jsme zkoušeli krom obligátních řešení jako je RME ADI-2 DAC FS nebo Apogee Groove také třeba na Brinkmann Nyquist nebo Feliks Audio Elise nebo na výstupu běžného iPhone. Ke srovnání jsme používali redakční Focal Clear.

V Ellingtonově „The Mooche“ byl velký a rozsáhlý basový základ zkrocený, ne ohromující ani ohromný, ale krásně frázovaný, tak nějak pohodově uvolněný. Basa si brouká, plyne a umí se krásně zhoupnout, tak nějak nenuceně, přičemž každé brnknutí je provázeno pocitem solidní síly, i když to není bas, který by vám rozkmital lebeční kosti. Je to vysoká sluchátková liga, to je cítit, sluchátka ale jako kdyby preferovala plavnost a vřelou, sametovou jemnost nad dokonalým ohraničením a studiovou přesností. Přesto v čitelnosti nic nebrání.

Pokud něco pasuje model Elite do první ligy mezi sluchátky, je to podání hlasů – mužské vokály sboru King’s Singers v „Now is the month of maying“ Thomase Morleyho („The HMV Classics Collection“ | 1999 | HMV | 5 73483 2) byly vysloveně luxusní. Každý hlas je jasně vykreslenou individualitou, každý má svou vlastní barvu a čitelnost je fantastická. I tady jde o naprosto nenucený zvuk, nesnaží se o provoplánovitou analytičnost, ale hraje organicky, uvolněně a s citem pro krásu. Ta nenásilná lehkost a přirozená znělost jsou skutečně příjemným zážitkem.

Cinkavé výšky v „Blowin‘ Free“ od Wishbone Ash („Argus“ | 1991 | MCA | MCAD 10234) jsou podané spíše jemněji – na nejvyšších frekvencích sluchátka dosti jasně ukazují charakter toho kterého zdroje signálu, který zrovna používáte a proto je jejich charakteristika poměrně proměnlivá. Je tu dost detailů, činel má jasně definované hranice a je konkrétní, přitom to ovšem není zvuk ostrý nebo příliš pronikavý, ať už hlasitost nastavíte kamkoliv.

Elite dokazují, že ani drahá a ambiciózní magnetoplanární sluchátka nemusí být těžká na rozehrání. Mocně houpavá a dynamická „Suite for keyboard Vol. 2, No. 4 in D minor, HWV 437: Variation No. 2“ od Jacques Loussier Trio („Baroque Favorites“ | 2001 | Telarc | 0089408351624) zněla velmi ochotně a živě. Není to zvuk dravý nebo splašený, naopak zůstává velmi klidný, distingovaný a kontrolovaný, kontrola je pevná, ovšem nenucená.

Nenucenost je pěkné slovo, kterým lze dosti dobře popsat třeba i rozlišení a analytické schopnosti těchto sluchátek – „Finaletto: Di si felice innesto“ z Rossiniho „Il barbiere di Siviglia“ (Marriner / Academy of St. Martin in the Fields | 1995 | Philips | 446 448 2) nabízí excelentní jemnost detailů, je to všechno jako na dlani a přitom naprosto v pohodě. Je cítit, že sluchátka mají parádní, opravdu špičkové rozlišení. Není to zvuk úplně intenzivní, ovšem zato je výtečně čistý a zřetelný, díky oné klidnosti naprosto snadno slyšíte delikátní detaily při nízkých i opravdu vysokých hlasitostech. V sebenáročnějším momentě se pak sluchátka nezahltí.

Přestože nějaká holografická prostorovost je u sluchátkového poslechu dosti omezená, Meze Audio Elite nabízí velmi pěknou a plastickou projekci. Mussorgského „Noc na Lysé hoře“ v podání Moscow Radio & TV Symphony Orchestra („Classical Sampler“ | 1987 | MFSL | UDCD 502) měla velmi pěknou lokalizaci jednotlivých nástrojových sekcí a celkově hudba zněla organizovaně, s přirozenou propojeností, prostě na úrovni opravdu high-endových sluchátek.

Přes všechnu technickou preciznost ale to nejdůležitější ve zvuku modelu Elite představuje muzikálnost a poslechová pohoda – i třeba ne úplně technicky dokonalá (ale přesto velmi pěkná) Gibbova „Christmas Day“ („Titanic Requiem“ | 2012 | Rhino | 2564661065) zněla prostě skvěle. Sluchátka nemají nic, co by rušilo poslechový zážitek, není v nich žádná nepříjemnost, žádný stres, všechno tak prostě jen plyne, line se a harmonicky a barevně se to splétá v krásně muzikální zážitek.

Verdikt

Velmi drahá sluchátka jsou trendem posledních let a je zajímavé sledovat, jak výrazně se tento segment proměňuje a vyvíjí. Meze Audio Elite patří právě do této nejvyšší cenové ligy (pomineme-li úplné ústřely jako HIFIMAN Shangri-La) a vlastně tomu vše odpovídá.

Jde o luxusně a skvěle industriálně zpracovaný výrobek v pěkném balení, sluchátka mají dvě sady náušníků, které spojuje vysoký komfort nošení, ale výrazně odděluje zvuková charakteristika, s kterou proměňují zvuk sluchátek a v neposlední řadě je tu vysoká dávka muzikálnosti, kterou s přeci jen zřetelným vlastním charakterem, postaveným na klidu a pohodě, Meze Audio Elite nabízí.

Je to tak trochu sluchátková obdoba luxusní soukromé jachty, na které se můžete plavit libovolnými vodami, rychle či pomalu a přesto stále zůstane dominantní kultivovanost toho zážitku. Elite právem patří do top sluchátkové ligy, i když jejich charakter není nutně pro každé uši.

Meze Audio Elite

Cena 89 990 Kč až 99 990 Kč

Technické parametry

Měniče magnetoplanární, isodynamický

magnetoplanární, isodynamický Konstrukce otevřená

otevřená Frekvenční rozsah 3 až 112,000 Hz

3 až 112,000 Hz Impedance 32 Ω

32 Ω Citlivost 101 dB (1 mW / 1 kHz)

101 dB (1 mW / 1 kHz) Harmonické zkreslení (THD) <0.05%

(THD) <0.05% Hmotnost ~430 g

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice