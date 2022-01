Recenze sluchátek Meze Empyrean. Drahý, ale špičkový High-End s magnetoplanárními měniči

Nemluvě o skvělém pohodlí. Náušníky jsou snadno výměnné, navíc kožený a alcantarový zní každý jinak; drží na kovové nosné struktuře za pomoci magnetického pole samotného reproduktoru. Zároveň je tu také isomagnetický plát, který pomáhá zvýšit citlivost až o 1 dB, stejně jako zamezuje průniku magnetických polí do hlavy. Do každé mušle přivádí signál jeden mini XLR konektor se čtyřmi piny.

Rumunsko možná není zemí, kterou si spojujete s luxusem, špičkovým technickým zázemím a vůbec moderním „západním“ stylem, ale to by byla chyba – přestože venkov může místy stále ještě připomínat svět z románu o Draculovi, Bukurešť dnes co do lesku, bohatství a stylu směle konkuruje západním metropolím od Říma přes Paříž až k Londýnu. V tomto kontextu je pak možná méně překvapivé, že právě v Rumunsku vznikla manufaktura na špičková sluchátka, nesoucí jméno svého tvůrce Antonia Meze.

Níže naleznete dvě sady měření frekvenční odezvy – první nemá aplikovanou žádnou korekci. Graf se může zdát obtížně čitelný a neintuitivní, ale žádná sluchátka na rozdíl od reprosoustav neměří vyrovnaně a ani by zvuk takových nebyl příjemný. Doporučujeme porovnávat s výsledky nejnovějších výzkumů a tvarem preferenční křivky Harman Research 2018. Pro snazší interpretaci grafu je k dispozici také verze s aplikovanou kompenzací – tady by se dalo říct, že čím vyrovnanější odpověď, tím lépe.

Jak to hraje

Empyrean jsme poslouchali zejména na RME ADI-2 DAC FS, ale třeba také na Kinki Studio Vision THR-1. Ke srovnání jsme měli Focal Clear, Focal Clear Mg nebo Audio Technica ATH-ADX5000.

S koženými náušníky byl basový základ „Never Felt Less Like Dancing“ od Katie Melua („Ketevan“ | 2013 | Dramatico | DRAMC0095) hluboký, klidný a krásně samozřejmě ohraničený, už je to takový ten opravdu drahý zvuk s pěkným důrazem a nijak prvoplánově ohromujícím stylem. Prostě se line, kultivovaný a přitom výrazný. Vyměňte ale náušníky za alcantarové a promění se i sluchátka – basu je citelně méně co do váhy, takže celá reprodukce je vzdušnější, ale možná je ho více v tom smyslu, že máte pocit, že jste mu blíž. Je ale také méně utažený, méně konkrétní.

„Kožený“ zvuk zpěvu sboristů v „Gloria“ (Chapelle du Roi | Thomas Tallis | „The Complete Works“ | 2004 | Brilliant | 93612) byl naprosto čistý, pevný a velmi konkrétní, přitom ale vlastně až nenápadný ve svém nadhledu a klidu. Je to hladké, jemné, snad jen trošku plnější v nižších středech. Naopak alcantara subjektivně středům sluší víc, zejména proto, že máte pocit větší lehkosti a transparentnosti, je to zvuk více zaostřený, víc vytažený. Díky tomu jsou vokály čitelnější, ale také více vynikne charakter nahrávky v dobrém i zlém.

Táž charakteristika by šla zopakovat i na výškách – zatímco kožené náušníky vykreslují činel v „The Red One“ Pata Methenyho a Johna Scofielda („I Can See Your House From Here“ | 1994 | Blue Note | 7243 8 27765 2 9) jako velmi jasný a pevný, až lehce dominatní, byť ne agresivní, alcantara ubere na objemu, zato přidá na říznosti. Je to méně jemný, ale živější a vzdušnější zvuk. Jde o dva poměrně odlišné styly reprodukce, ale v obou případech je cítit, že sluchátka mají úroveň, stále je to onen „drahý“ typ zvuku se spoustou informací a příjemnou dávkou zralosti.

V kůži Empyrean působí klidně a mají takový „luxusní“, výraznějším basem definovaný zvuk, díky kterému i dynamičnost v orchestrální „Ben’s Farm in Vermont“ Davida Cheskyho („The Ultimate Headphone Demonstration Disc“ | 2014 | Chesky Records | JD361) působila ukázkově. Kontrasty jsou načrtnuté pevně, jasně a samozřejmě, přestože zvuku a energie je docela dost, není to překypující dynamika, spíše disciplinovaná a autentická. To alcantara jako kdyby se trochu „utrhla ze řetězu“ (i když je to jen relativní, takové Focal Clear jsou stále o dost dravější), je to živější a citelně výbušnější zvuk, i když v něm není tolik těla.

Na „Fuori il danaro!“ z „La Bohéma“ Giacoma Pucciniho (Solti / LSO / John Alldis Choir | 1988 | BMG | 74321 39496 2) bylo znát, že Empyrean mají velkou kontrolu a samozřejmost, zvuk není technicistně transparentní, ale když překonáte ten prvotní dojem nenápadného a hodně uhlazeného zvuku, tak čitelnost je snadná a míru detailnosti tu už limituje mnohem víc nahrávka a řetězec, než sama sluchátka.

Každopádně kožené náušníky akcentují více základní oktávy, než ty „detailotvorné“. Pokud chcete ochutnat analytičtější reprodukci, je na místě sáhnout po alcantaře – ta přidá na transparentnosti a detaily více vyniknou, takže skladba jako kdyby se lépe rozvrstvila, byť hlavní dojem je stále velmi organický, netechnický.

V čem si pak jsou oba typy náušníků docela blízké a v čem lze říct, že Empyrean jsou vynikající, to je podání prostoru, tedy taková trochu nesluchátková disciplína. Scéna Elgarova „Violin Concerto in B minor, op. 61“ (Hilary Hahn / Colin Davis / LSO | 2004 | Deutsche Grammophon | 028947487326) nebyl zamčená v hlavě, ale zdálo se, že zasahuje až za okraj mušlí, aniž by to ale znamenalo pocit umělého dopočítání, jak to dělají některá aktivní sluchátka. Také fokus a lokalizace nejsou tak intenzivní, jako u některých konkurentů z nejvyšší kategorie, Meze jsou vyladěná na velmi organický, přirozeně působící zvuk, který se jednoduše rozlévá.

„Hymn“ od Ultravox („Dancing with the Tears in My Eyes“ | 1997 | EMI Gold | 724385513220) nezněla s koženými náušníky jako nějaký divoký nářez, ale je cítit kontrola a čistota, protože můžete snadno hrát nahlas, aniž by to bylo únavné. I tady, navzdory jistému akcentu hlubších tónů, které umí zamaskovat nejhorší nectnosti, cítíte, že Empyrean jsou high-endově upřímná v tom smyslu, že nevylepšují nahrávku tam, kde má slabiny. S alcantarou vstoupí do zvuku výrazně více energie, hudba má větší tah na bránu, je živější, čistší, ale zároveň i agresivnější tam, kde jsou limity nahrávky.

Verdikt

Meze Empyrean jsou drahá, naštěstí ale také draze udělaná a draze hrající sluchátka – jsou trochu jiná, než ostatní super drahá sluchátková řešení a to je dobře. Jejich magnetoplanární měniče jsou kupodivu poměrně lehce rozehratelné, nekladou extrémní nároky na zesilovače, jakkoliv samozřejmě je velmi dobře slyšet, na čem posloucháte a tím pádem budete chtít vybrat co nejlepší zesilovač.

Skvělým bonusem je, že získáte tak trochu dvoje rozdílná sluchátka (nebo aspoň 1,5 sluchátek) a to díky rozdílům mezi dodávanými náušníky. Oceníte mimořádný komfort nošení a také možnost hrát stejně suverénně v tichých i velmi hlasitých poslechových úrovních, aniž by zvuk ztratil jistotu a nadhled. Meze Empyrean jsou zajímavá, bez diskuse špičková sluchátka.

Meze Empyrean

Cena: 75 990 Kč

Zapůjčil: BaSys

Výrobce: Meze Audio

Technická specifikace

Typ měniče: Rinaro Isodynamic Hybrid Array

Konstrukce: Otevřená

Typ: Circumaurální

Frekvenční odezva: 4 - 110 000 Hz

Impedance: 31,6 Ω

Nominální SPL: 100 dB (1 mW / 1 kHz)

Maximální SPL: > 130 dB

Celkové harmonické zkreslení (THD): < 0.1%

Hmotnost: ~ 430 g

Konektor: Jack 6,3 mm - odnímatelný kabel

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice