Recenze sluchátek Niceboy Aura 5 ANC. Dostupná sluchátka s aktivním potlačením hluku a slušným zvukem

Plusy Odolná, skládací konstrukce Dobrý zvuk se slušnými basy Základní ANC Pohodlné Velmi dobrá výdrž Minusy Nulové potlačení hluku větru Slabé mikrofony Při změně režimu zvuku musíte vypnout ANC Nepřirozený transparetní režim 6 /10

Bezdrátová sluchátka se za posledních pár let stala naprostou samozřejmostí – ať už je nosíme do práce, do školy nebo jen tak na procházku. S rostoucím počtem modelů ale roste i očekávání uživatelů. Aktivní potlačení hluku, dříve výsadou drahých modelů, se pomalu stává standardem i v dostupnějších třídách. A právě tam míří i novinka od české značky Niceboy – model HIVE Aura 5 ANC.

Výrobce slibuje pohodlná sluchátka s čistým zvukem, solidní výdrží a funkčním ANC – a to vše za cenu, která se drží hluboko pod hranicí dvou tisíc korun. Otázka tedy zní: jak moc se tyto ambiciózní sliby potkávají s realitou? A dokáže Niceboy v kategorii dostupných modelů nabídnout něco navíc?

Hned na začátku musíme říct, že od Niceboye jsme zvyklí na upřímná sluchátka, která si na nic nehrají. Designem, basovým a zábavným naladěním míří na ty, kdo chtějí něco levného, ale slušného. Vždy tomu pomáhalo výrazné logo a design. Novinka jde ale jinou cestou – velmi se snaží připomínat prémiová sluchátka Sony WH-1000XM4. Ostatně sami můžete posoudit z našich fotografií. Pozor – přestože XM4 je pět let starý model, tak se prodává a dá se pořídit zhruba kolem 5 tisíc Kč. Proto se Aura 5 ANC srovnání nevyhne, i když oficiální cena je třetinová (zhruba 1 700 Kč).

Design a konstrukce – klasika

Na první pohled nebudí HIVE Aura 5 ANC žádné velké emoce – protože jste je viděli už mnohokrát. Sluchátka tak působí nenápadně a univerzálně, zpracování kombinuje matné plasty s mírně pogumovaným povrchem. Na hlavě sedí lehce, ale pevně – 245 gramů je velmi příjemná hmotnost, kterou oceníte při delším nošení. Nápis Niceboy je vyveden černě na černém plastu mostu, takže je prakticky neviditelný a na první pohled netušíte, že tuto značku nesou.