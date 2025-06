Recenze sluchátek Panasonic RB-F10. Pohodlí, překvapivě dobrý zvuk a povedený design za velmi hezkou cenu

Plusy Velmi dobrý zvuk s plnými basy Lehké a velmi pohodlné Dlouhá výdrž Praktické a skladné pouzdro Design Minusy V tichu zvuk prosléchá do okolí Nemá aplikaci 9 /10

V době, kdy se výrobci sluchátek předhánějí v potlačení hluku, designu nabitém funkcemi a parametry pro audiofily, přichází Panasonic s modelem RB‑F10, který jde úplně jinou cestou. Nejde tu o dokonalé uzavření poslechu, ale o otevřený kontakt s okolím – ideální volba pro ty, kdo chtějí slyšet hudbu i svět kolem sebe. Alespoň jeden model se zcela otevřenou konstrukcí zařazuje do své nabídky více výrobců, s rozdílnými výsledky ovšem.

Panasonic překvapil, že za své elegantní a lehká sluchátka nechce moc peněz (cena je 2240 Kč). Reálně jsou tak podstatně zajímavější, než Bose Open Ultra Earbuds (), přitom zvukově i pohodlím se jim vyrovnají. Jak však fungují v praxi? Podívejme se na to detailně.

Design a konstrukce

Na první pohled Panasonic RB-F10 samozřejmě zaujmou konstrukcí. Nejde o klasická špuntová sluchátka, která by se zasouvala do ucha, ale o tzv. open-ear design. Samotné měniče jsou umístěné na rozšířených koncích, které spočívají těsně před zvukovodem, nikoliv uvnitř něj – ucha samotného se tak reproduktor prakticky nedotýká. Sluchátka přitom drží za ušní boltce, stará se o to měkká, pružná silikonová opěrka.