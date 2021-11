Recenze sluchátek Realme Buds Air 2 a Realme Buds Air 2 Neo. Levné, pohodlné, s ANC a skvělým zvukem

Pokud hledáte opravdu pohodlné TWS sluchátka, tak Realme Buds Air 2 to plní na jedničku. Přičtěte překvapivě velmi příjemný zvuk, dobré potlačení hluku a výsledkem je levná varianta daleko dražších AirPods Pro. Ve své cenové relaci nabízejí vynikající poměr cena/výkon.

Plusy skvělý zvuk

účinnost ANC

cena Minusy moc basů (Air 2 Neo)

testovaný kus se občas neodpojil se od telefonu (Air 2)

nedotažená informační LED 8 /10 Hodnocení

Značku Realme známe spíše ze světa mobilních telefonů, nicméně výrobce rozšiřuje i řadu dostupného příslušenství. Nová TWS sluchátka Buds Air 2 pak servíruje zákazníkům ve dvou provedeních.

Model Buds Air 2 zaujme opravdu malými rozměry a je zde jasná inspirace AirPody, které sice nekopíruje, ale design se jimi viditelně inspiroval. Druhá varianta Buds Air 2 Neo přichází s odlišnou konstrukcí i tvarem, ten více připomíná současnou produkci bezdrátových špuntů bez nožičky ale s výrazně větším tělem.

Konstrukce a zpracování

Balení je v obou případech velmi podobné – v papírové krabičce najdete sluchátka, nabíjecí pouzdro, čtveřici silikonových špuntů různé velikosti a napájecí kabel. Vše ještě doplňuje jednoduchý tištěný manuál.

Odlišná je nejen konstrukce a design sluchátek, zatímco Air 2 mají pouzdro plošší a vyšší, Air 2 Neo jsou ukryta v pouzdru, které je nižší, ale silnější (hlubší), takže se nemusí vejít do malé kapsy – v obou případech však bez problémů vlezou do kapsičky na hodinky. Malá výtka ke druhým jmenovaným míří k otevírání pouzdra, které jednou rukou nezvládnete.

Obě pouzdra mají na zadní/spodní straně napájecí USB-C konektor. Pouzdro k Air 2 má na boční straně prakticky neviditelné malé tlačítko pro aktivaci párování. Druhý model Neo má toto tlačítko uvnitř pouzdra. Na čelní straně je také informační dioda.

realme Buds Air 2 Neo

Cena: 934 Kč až 999 Kč

konstrukce: špuntová intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce

špuntová intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce přenos signálu: Bluetooth 5.0, SBC, AAC

Bluetooth 5.0, SBC, AAC frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz

20 – 20 000 Hz výdrž: sluchátka při plném nabití cca 5 h, s nabíjením v pouzdře až 28 h

sluchátka při plném nabití cca 5 h, s nabíjením v pouzdře až 28 h funkce: ovládání přehrávače, telefonních hovorů a ANC

ovládání přehrávače, telefonních hovorů a ANC hmotnost: 4,7 g sluchátko + 37 g dobíjecí pouzdro

4,7 g sluchátko + 37 g dobíjecí pouzdro příslušenství: napájecí USB kabel, čtyři páry špuntů

Konstrukce pouzdra je čistě účelová – vnitřní část je z matného plastu a vytvarovaná přesně pro sluchátka. Kryt pouzdra je fixován magnetem a zároveň pružinou v pantu. U modelu Neo má kryt mírnou vůli do stran. Tovární zpracování je jinak standardní. V obou případech plní sluchátka certifikaci IPX5, takže jim nevadí ani silnější déšť.

Komfort a ovládání

V tomto případě již najdeme rozdíly výraznější. Air 2 sedí v uchu velice dobře, což je podpořeno zejména jejich tvarem a opravdu malou velikostí samotných špuntů. Nožička s konektorem je tak akorát dlouhá a díky vhodnému rozložení hmotnosti „nevytahuje“ sluchátko z ucha. To ani nemá tendenci vypadávat při prudším pohybu hlavou. Díky optimálnímu tvaru i usazení v uchu, mají sluchátka velmi dobrou pasivní míru izolace od okolí.

Komfort při používání je nadprůměrný, pokud si dobře vyberete velikost silikonových špuntů, sedí sluchátka ve zvukovodu stabilně a ani po delším poslechu nikde netlačí, tohle se povedlo.

realme Buds Air 2

Cena: od 1 180 Kč

konstrukce: špuntová intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce

špuntová intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce přenos signálu: Bluetooth 5.0, SBC, AAC

Bluetooth 5.0, SBC, AAC frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz

20 – 20 000 Hz výdrž: sluchátka při plném nabití cca 5 h, s nabíjením v pouzdře až 25 h

sluchátka při plném nabití cca 5 h, s nabíjením v pouzdře až 25 h funkce: ovládání přehrávače, telefonních hovorů a ANC

ovládání přehrávače, telefonních hovorů a ANC hmotnost: 4,1g sluchátko + 34 g dobíjecí pouzdro

4,1g sluchátko + 34 g dobíjecí pouzdro příslušenství: napájecí USB kabel, čtyři páry špuntů

Zato model Air 2 Neo je na tom s komfortem znatelně hůř – konstrukce, respektive usazení do ucha s následným pootočením těla směrem vzad pro lepší stabilizaci zde zkrátka příliš nefunguje. Velmi bude záležet, jak máte tvarovaný ušní boltec, nicméně hladký povrch sluchátek bez jakéhokoli profilování příliš v uchu nedrží a rozhodně vám nedodá jistotu, že sluchátko při prudším pohybu nevypadne.

S tím samozřejmě souvisí i komfort nošení, který je narušován neustálou potřebou úpravy pozice sluchátek v uchu. Vzhledem k horší stabilitě usazení, v tomto případě také trpí pasivní izolace, kdy pronikají z vnějšího prostředí do ucha parazitní zvuky kvůli nepřesnému usazení ve zvukovodu – částečně zde mohou pomoci vhodně zvolené špunty co do velikosti i materiálu.

Ovládání řeší Realme dotykovou ploškou na levém i pravém sluchátku, a to u obou modelů. Takže počítejte se všemi tradičními neduhy tohoto způsobu ovládání, zejména s nechtěnými doteky, které ovlivní samotný poslech změnou skladby nebo neplánovanou pauzou apod.

Samotné příkazy pak udílíte pomocí krátkých nebo dlouhých doteků – výchozí nastavení je univerzální a můžete si jej bez problémů změnit v přidružené aplikaci Realme Link. Vedle nastavení dotykové plochy pro různé příkazy je možné také upravit zvuk pomocí tří předvoleb a nastavit způsob přepínání režimů pro potlačení hluku.

Smířit se bohužel musíte s tím, že není k dispozici ovládání hlasitosti pomocí sluchátek, na druhou stranu kvitujeme možnost vypnout detekci dotyku. Z praktického používání je velký mínusem modelu Air 2 fakt, že po vložení sluchátek do pouzdra a jeho zavření, se sluchátka neodpojí od telefonu – překvapení pak nastává, když vám někdo zavolá, přiložíte telefon k uchu a nic neslyšíte – než si povšimnete, že zvuk je posílán do Bluetooth zařízení, tedy do neodpojených sluchátek.

Hudební projev

Jedním slovem skvělý, vezmeme-li v potaz cenu a také komfort modelu Air 2. Oba modely jsou laděny spíše zábavně, ale rozhodně jim nechybí dostatek všech frekvencí. Celkově se jedná o povedený kompromis mezi čistým a zábavným zvukem, zejména u Air 2.

Basy jsou zde hutné a pevné, u modelu Air 2 Neo je jich trochu nadbytek i s vypnutou funkcí Bass Boost+ a projevem se blíží spíše nabasovanějším mainstreamovým modelům. To je asi společně s tvarováním hlavní rozdíl mezi testovanými modely.

Pro přenos dat jsou k dispozici kodeky AAC a SBC, takže si užijete čistého přenosu, výpadky jsou také výjimečné i v zarušených místech. Bluetooth 5.0 slibuje nízkou latenci, cože je pravda a zpoždění prakticky nezaznamenáte. V nastavení najdete tzv. herní režim, který by měl i minimální latenci předcházet.

Potlačení hluku zde funguje na danou cenovou třídu velmi dobře a troufám si tvrdit, že je o něco lepší než například u nedávno testovaného modelu Anker Soundcore Life Dot 2 NC. Na modely v ceně od 3000 sice kvalitou utlumení nedosáhnou, ovšem pro běžné použití ve městě, hromadné dopravě nebo kanceláři jsou zcela dostačující a příjemně překvapí. Svůj díl na tom má i dobré pasivní tlumení zejména u modelu Air 2.

Nabíjení je rychlé a celková výdrž dosahuje u Air 2 až 25 hodin (sluchátka + pouzdro), samotná sluchátka vydrží 5 hodin a po 10 minutovém nabíjení mají energii pro 2 hodiny přehrávání. U sluchátek Air 2 Neo je výdrž samotných sluchátek také 5 hodin, při použití pouzdra se pak dostanete až na 28 hodin bez ANC, respektive 20 h se zapnutým ANC. V praxi tyto časy klesají v závislosti na hlasitosti a používání ANC, počítat však můžete s reálno výdrží o cca 30–60 minut kratší.

Verdikt

Levná sluchátka s aktivním potlačením hluku jsou dnes v nabídce prakticky každého výrobce. A právě proto zde hrají roli jednak detaily a jednak hudební projev. Ten je zde velmi dobrý a potlačení hluku je dobře použitelné. Snad jediným neduhem je subjektivně dotykové ovládání.

Jestliže tedy hledáte něco podobného, rozhodně byste měli zařadit Realme do užšího výběru, vzhledem k pohodlí a projevu doporučujeme spíše o chlup dražší model Realme Buds Air 2 s čistším přednesem a vysokým komfortem při používání. Ve své ceně je asi o nejlepší budgetová sluchátka s aktivním potlačením hluku.