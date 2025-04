Recenze sluchátek Redmi Buds 6 nebo Redmi Buds 6 Pro. Levnější, nebo lepší – kdy má smysl si připlatit

Hodnocení Redmi Buds 6 Pro uspokojí i náročnější posluchače zejména čistším projevem a konzistentním zvukem při používání ANC. 8 /10

Hodnocení Redmi Buds 6 jsou dobrým vstupním kouskem do světa ANC, zvuk je více nabasovaný. 7 /10

Xiaomi nedávno doplnilo svoji řadu bezdrátových sluchátek Redmi Buds o dva další modely Redim Buds 6 a Redmi Buds 6 Pro. Celkem tato řada čítá čtyři zástupce včetně nejlevnějších Buds 6 Play a základních Buds 6 Lite.

Představená dvojice se liší jednak designem samotných sluchátek a jednak i technickými parametry, které hovoří papírově ve prospěch modelu Pro. Nicméně většina rozdílů se odehrává v oblasti, kterou neocení úplně každý.

Konstrukce a zpracování

V obou případech je nutné pochválit tovární zpracování sluchátek i pouzdra. U levnější varianty jsou sluchátka v pouzdru položena a pouzdro samotné pak leží na podložce s otevřeným víkem. Dražší model Pro má sluchátka do pouzdra zasunutá nožičkou dolů, pouzdro samotné má všechny hrany zaoblené, takže s otevřeným víkem nestojí.

V obou případech výrobce použil informační LED v podobě proužku pod víkem pouzdra. Bud 6 pak mají nabíjecí USB-C na přední straně pod diodou, u verze Pro je nabíjecí konektor umístěn na spodní straně. Rozdílné je také umístění tlačítka pro spárování – což je mimochodem skvělý tah, protože nemusíte sluchátka pro přepnutí do režimu párování přepínat složitou kombinací dlouhého dotyku apod.

Tlačítko je u Pro verze hned vedle napájecího konektoru, u levnějšího modelu najdeme tlačítko na pravé boční straně pouzdra. Budiž ke cti výrobce, že v obou případech je takřka nepostřehnutelné, minimálně do doby, než se ve škvíře kolem něj usadí prach.

Redmi Buds 6

Cena:

www.mi.com

konstrukce: uzavřené True Wireless špunty

uzavřené True Wireless špunty frekvenční rozsah: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz velikost měničů: 14,2 mm

14,2 mm ANC: ano (až 49 dB)

ano (až 49 dB) udávaná výdrž: až 10 h sluchátka, až 42 h s pouzdrem

až 10 h sluchátka, až 42 h s pouzdrem nabíjení: USB-C

USB-C bezdrátové nabíjení: ne

ne konektivita: Bluetooth 5.4, SBC

Bluetooth 5.4, SBC mobilní aplikace: ano

ano příslušenství: USB-C kabel, 3 páry špuntů, manuál

USB-C kabel, 3 páry špuntů, manuál zvýšená odolnost: IP54

IP54 hmotnost : 5 g sluchátko, 43 g pouzdro

: 5 g sluchátko, 43 g pouzdro rozměry pouzdra: 61 x 52 x 25 mm

Manipulace se sluchátka bohužel není ani v jednom případě optimální. Bud 6 by bylo možné pouzdra velmi pohodlně vyjmout, kdyby byly nožičky od sebe o něco víc vzdálené, aby se snadno vešla špička prstu. V případě Buds 6 Pro je situace ještě o něco horší, kvůli hladkému lesklému povrchu, který klouže sám o sobě – víko pouzdra se sice otevře o něco více než do úhlu 90°, ovšem i tak je to málo na pohodlný úchop hlavy sluchátka a jeho vytažení.