Recenze sluchátek Sennheiser Momentum 4 Wireless. Excelentní výdrž, větší pohodlí i ticho a výborný muzikální zvuk

Výborná sluchátka Sennheiser Momentum 4 Wireless budou velmi dobrou volbou pro ty, kdo chtějí „prémiovky“ s aktivním potlačením hluku, které mají neutrálnější, jasnější, analytičtější, avšak stále velmi muzikální zvuk

Plusy Excelentní výdrž baterie

Výborný, čistý, příjemný, muzikální zvuk

Komfort a pohodlí

Kodeky aptX a aptX Adaptive

Cena Minusy Méně luxusní než předchůdce

Nejsou už skládací 10 /10 Hodnocení

Je tomu pomalu 10 let, co Sennheiser představil modelovou řadu přenosných prémiových sluchátek Momentum. Ta se od typické produkce této německé značky lišila na první pohled designem a konstrukcí. Kombinace kovu a kůže spolu s precizním zpracováním sázela na retro design – výsledek byl parádní. A k tomu musíte přičíst výborný, muzikální zvukový projev. Později Sennheiser přidal i bezdrátové modely a charakter se posunul do módnějšího zábavnějšího tónu. Nyní to je poprvé, kdy Sennheiser přistoupil ke změně – a razantní.

Vzhled a konstrukce

Nová sluchátka Sennheiser Momentum 4 Wireless mají nejen zcela přepracovaný design, ale také výrobce opustil skládací konstrukci. Zmizel výrazný kovový hlavový most s kůží, úprava velikosti se řeší jiným způsobem. Zmizely vzhledově výrazné kovové úchyty k mostu, logo se přestěhovalo na hlavový most.

Nastavení velikosti zůstává plynulé, kovové uchycení mušlí se však zasunuje do mostu – na rozdíl od předchozího řešení to možná není tak designově zajímavé, ale lépe funguje, při odložení sluchátek na krk se nerozhodí nastavení a nemusíte velikost znovu nastavovat. Celkově konstrukce je kompaktnější, lehčí a po otoční mušlí do transportní polohy je lze uložit do ploššího transportního pouzdra. To je nyní sice plošší, ale rozměrnější do stran. Sluchátka už nejsou skládací.

Zmizely kovové klouby, naopak přibyla možnost otáčení mušlí, a to na obě dvě strany, což se vidí málo kdy. Mušle tak při posunutí můžete otočit ven, nebo dovnitř. Materiál náušníků už není kožený, ale zůstává velmi příjemný a především – propouští méně okolního hluku. Nižší hmotnost znamená jednoznačně přínos co se komfortu týče. Sluchátka mají také automatickou pauzu, zatím co u minulé generace byl senzor příliš citlivý a musel jsem ho vypnout, zde se choval korektně. Potěší automatické spouštění a vypínání sluchátek v závislosti na jejich poloze – pro spuštění je stačí nasadit na hlavu a pro vypnutí jednoduše odložit.

O reprodukci se stará 42mm membrána, udávaný frekvenční rozsah je nyní 6 Hz až 22 000 Hz. Přepracované mušle dostaly dotekové ovládání; při prvním vybalení z pouzdra máte na mušli nálepku, jak se vše ovládá. Fyzické zůstalo tlačítko zapínání, diody informují o stavu baterie, která se dobíjí přes USB-C. Nechybí ani 2,5mm jack pro připojení dodávaného 1,2m kabelu pro volitelné připojení přes 3,5mm Jack. Mimochodem – pro propojení kabelem nemusíte sluchátka zapínat.

Další možností poslechu z notebooku je připojení přímo USB-C kabelem, což člověk využije zejména v práci. Obejde se tím častá nízká kvalita bezdrátového přenosu zvuku z PC, či mizerná kvalita sluchátkového výstupu.

K baterii. Jestliže minulá generace měla proti konkurenci podprůměrnou výdrž 17 hodin (ta má výdrž 20 až 30 hodin), tak zde se dostanete na fantastických 60 hodin. Tím Sennheiser naprosto deklasuje veškerou prémiovou konkurenci s ANC. A pokud sluchátka vybijete, tak krátkých 10 minut dobíjení vám dá rovnou 6 hodin poslechu.

Funkce a aplikace

Pro bezdrátové připojení slouží Bluetooth 5.2, kromě kodeků AAC a SBC zůstává podpora aptX, nechybí ani nejmodernější aptX Adaptive. To je zpětně kompatibilní s aptX LL a aptX HD (v kvalitě 24 bitů/48 kHz s datovým tokem 276 kB až 420 kB), dle signálu a použití automaticky volí optimální propojení. Z aptX tak budou mít radost především počítačoví hráči a uživatelé Windows. Potěší také podpora multipoint připojení, v aplikaci si případně můžete ručně vybrat, ke kterému z dvojice zařízení se sluchátka připojí (nebo zda k oběma), či nepotřebné vymazat. Stabilita připojení během testu byla vynikající.

Aplikace je pro Android, či iOS, umožňuje nastavení sluchátek a aktualizaci firmwaru. V nastavení můžete upravovat zvuk v běžném třípásmovém ekvalizéru, můžete si vybrat z několik přednastavených profilů, upravit je a uložit, nechybí samostatné zvýraznění basů (pro milovníky klubové hudby) a vokálů (pro podcasty).

Co se hovorů týče, tak sluchátka mají vylepšeno kvalitu přenosu hlasu, v aplikaci si můžete zapnout/vypnout potlačení hluku větru, případně zvolit automatiku. Kvalita hovoru je dobrá. Lze zvolit i úroveň příposlechu všeho hlasu, aby jste se cítili komfortně.

Aktivní potlačení hluku

Velmi důležitou funkcí je samozřejmě aktivní potlačení hluku. Minulá generace v tomto ohledu poněkud zaostávala, zejména na středních a vyšších frekvencích. Momenta 4 udělala v tomto ohledu velký pokrok – vylepšení ANC je výrazné. Potlačení hluku motorů je výborné, hlasy jsou už na tom spíše nadprůměrně až průměrně. Celkově má prémiovou kvalitu, kvalitu Sony XM5 sice nedosahuje, ale je blízko. Proti Sony jsem méně slyšel slabý šum na pozadí, to má M4 lepší.

V aplikaci si můžete navíc nastavit Adaptivní ANC, kdy se sluchátka přizpůsobí tomu, co právě děláte a nastaví úroveň příposlechu okolí. To navíc v aplikaci můžete přirozeně plynule měnit za pomoci hezkého grafického znázornění a vyladit si tak ANC tak, aby vám maximálně vyhovovalo. Samozřejmostí je také Transparent Hearing, tedy plný poslech okolí, bez sejmutí sluchátek.

Pokud se zdarma registrujete, tak si můžete nastavit na mapě „zóny“ s přednastavenou charakteristikou ANC a ty se pak automaticky upravují dle místa poslechu. Registraci můžete také využít pro individuální poslechový test a přizpůsobení zvuku vlastním nárokům. Aplikace pak pozná, zda se nacházíte doma, v kanceláři, nebo na cestách a upraví požadovaným způsobem jak ekvalizér, tak nastavení systému pro potlačení okolních hluků ANC.

Jak to hraje

První, co člověka zaujme při prvním poslechu, je parádní prostor, který sluchátka umí vytvořit. Tak široký hudební prostor slyším málo kdy. A samozřejmě se k přidá i předozadní prostor. Z dosud testovaných bezdrátových sluchátek s ANC nabízí nové Senny nejpůsobivější vykreslení prostoru.

Charakter zvuku vychází z minulé generace, ale celkově je znát posun k neutrálnějšímu poslechu. Nenechte se mýlit – pořád projev bude velmi muzikální a přirozený, ale přeci jen je cítit ústup od zábavného zvuku. Projev je tak o něco analytičtější a čistější. Zvuk působí ostřeji.

To však neznamená, že byste byli bez basů. I v „továrním“ nastavení jsou basy velmi hluboké a plné, zejména ty nejnižší. Ty vyšší už tolik netlačí na pilu a tak jimi nebudete přesyceni. Střední frekvence jsou čisté, konkrétní a velmi čitelné, vokály jsou podané neutrálně a detailně. Výšky to pak už jen dokreslují. Sladění středů a výšek bude vyhovovat těm, kdo mají rádi neutrálnější ladění. To oceníte nejen u hudby, ale také u podcastů, neboť hlasy pak neduní.

Dynamika je velmi dobrá, nicméně u soundracků je občas cítit větší příklon k neutralitě, při běžné hlasitosti se tak dynamika drží při lehce při zemi a pro mohutnější projev je logicky třeba větší hlasitosti. Čtvrtá Momenta tak budou vyhovovat těm posluchačům, kteří mají rádi čistější, méně efektní, ale přesto velmi muzikální projev, bude se líbit těm, kteří jsou rádi obklopeni hudbou.

Verdikt

A jaké jsou čtvrtá bezdrátová Momenta celkově? První poměrně rozporuplné pocity, které vyvolal odklon od nádherného designu předchozích modelů, jednoznačně přehlušily pozitiva. Lehčí konstrukce je příjemnější a přiznám se, že i o něco pohodlnější. Decentnější a „obyčejnější“ design podle mého názoru přivede Sennheiseru nové zájemce, kteří „retro“ design moc nemusí. Na druhou stranu se změnou designu a ústupu od kombinace kov/kůže se poněkud ztratil punc luxusu a výjimečnosti, který se s Momenty pojil.

Vylepšené potlačení hluku je jednoznačně přínosem. V kombinaci s vylepšenou funkčností a dobrým ovládáním sluchátka Sennheiser Momentum 4 Wireless budou velmi dobrou volbou pro ty, kdo chtějí „prémiovky“ s aktivním potlačením hluku, které mají neutrálnější, jasnější, analytičtější, avšak stále velmi muzikální zvuk. A na závěr rozhodně Sennheiser pochválím za cenu, kterou nechal na zajímavé úrovni a nezvýšil cenu novinky nad 10 000 Kč, jako konkurence.

Sennheiser Momentum 4 Wireless

Technické parametry