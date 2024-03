Recenze sluchátek Sennheiser Momentum True Wireless 4. Výborný upgrade pro milovníky hudby, nyní s bezztrátovým kodekem

Plusy Výborný energický a zároveň detailní zvuk

Podpora bezztrátového aptX Losssles

Bohatá výbava a funkce

Velmi komfortní

Odolnost proti rušení hlasu Minusy Průměrné ANC

Vyšší cena 9 /10 Hodnocení

Nové bezdrátové špunty Sennheiser Momentum True Wireless 4 jsou následovníkem „trojek“ (recenze je zde) a i když na první pohled jsou téměř stejná, tak rozhodně jde o velký upgrade. Po stránce zvukové posouvají výborný projev předchůdce ještě dále, ale především jako jedny z prvních TWS sluchátek podporují i bezztrátový BT přenos. Uspokojí tak i poměrně náročné posluchače, kteří jinak bezdrátovými TWS špunty opovrhují.

Sennheiser zkrátka zná svého zákazníka, Momentum TWS 4 jsou přesně pro něho. Náročnější posluchač, kterého zajímá především kvalita zvuku. Ten odpustí vyšší cenu, slabší aktivní potlačení hluku, případně fakt, že zde není podpora prostorového zvuku. Čtverky také řeší pár drobností, které předchůdce provázely. Ale o tom dále.

Vzhled a konstrukce

Designově jsou Momentum TWS 4 na první pohled shodné s „trojkami“, stejně tak krabička. Proč měnit něco, co je dobře navržené. K sluchátkům dostanete čtvery nástavce (XS, S, M, L) a troje těsnicí „opory“ (S, M, L). V aplikaci pak je k dispozici test, který vám pomůže vybrat ten správný rozměr, aby utěsnění sluchovodu bylo co nejlepší. Nebo si můžete vybrat dle toho, co je vám pohodlné. Nechybí samozřejmě automatická pauza při vyjmutí z ucha.

Momentum TWS 4 vs. TWS 3. K sluchátkům dostanete čtvery nástavce (XS, S, M, L) a troje těsnicí „opory“ (S, M, L)

Komfort sluchátka poskytují výborný, zároveň jsou velmi stabilní. Výrobce uvádí odolnost proti vodě a potu dle IP54, lze je tak bez problému používat i při sportu. Lze si všimnout, že Sennheiser mírně upravil v nástavcích ochranu proti špinění sluchátek ušním mazem.

Udávaná výdrž na jedno nabití s vypnutým ANC je 7,5 hodin a 7 hodin s ANC, krabička přidává další tři nabití, a tak se dostanete na celkových 30 hodin, což jsou velmi dobré údaje. Trochu zaráží fakt, že chybí info, zda jde o AAC kodek, neboť v aplikaci můžete navíc zapnout funkci ECO, která deaktivuje datově náročnější aptX kodek a prodlouží tak výdrž.