Recenze sluchátek Sony LinkBuds. Perfektní sluchátka do kanceláře a pro ty, co chtějí slyšet vše

Plusy Lehká, chytrá a pohodlná konstrukce

Překvapivě vyvážený a přirozený zvuk

Výborná kvalita mikrofonu

Propojení zvuku okolí a sluchátek Minusy Nemá bezdrátové nabíjení

Ergonomie nemusí vyhovovat každému

Menší dynamika a přesnost 8 /10 Hodnocení

Nová sluchátka Sony LinkBuds mají nabídnou to, co zde ještě nebylo. Tedy kvalitní zvuk přímo do ucha a přitom nulové potlačení okolních ruchů. V podstatě naprosto opačný efekt, než mají sluchátka s ANC (s potlačením okolních ruchů). U LinkBuds se naopak Sony snaží o maximální propojení vzdáleného i blízkého okolí a vás. Jaká tedy novinka je? Pro koho má smysl?

Vzhled, konstrukce, pohodlí

První, co asi každého zaujme, je vzhled – sluchátka jsou děravá. Tam, kde normálně bývá reproduktor blokující okolní ruchy, je otvor. Ve skutečnosti zde se zde měnič stále nachází, má však 12 mm průměr a nemá střed. Místo toho je zde prostor, kudy přirozený zvuk může bez jakékoliv překážky jít do sluchovodu. A zároveň kruhový měnič „přimíchá“ hudbu, slovo – zkrátka cokoliv do sluchátek pošlete.

Samotná elektronika a baterie jsou v půlkulaté části mimo zvukovod. Celkově mají LinkBuds velmi kompaktní design, hmotnost sluchátek je pouze 4,1 gramu. Přes malé rozměry výdrž na jedno nabití činí 5,5 hodiny, malé dobíjecí pouzdro přidává dalších 12 hodin – ve výsledku tak je k dispozici 17,5 hodiny poslechu. Pouzdro se nabíjí přes USB-C, pro tuto třídu překvapivě chybí bezdrátové nabíjení.

Sluchátka samozřejmě musí nějak v uchu držet. K tomu slouží malý, pružný, plastový jazýček, kterým se sluchátka v uchu zapřou. Sony k sluchátkům dodává pět různých velikostí (XS, S, M, L, XL).

Velmi důrazně doporučuji si trpělivě vybrat tu správnou – když je „výčnělek“ malý, tak sluchátka vypadávají, když velký, tak je to nepříjemné. Osobně doporučuji pří výběru udělat test: musí držet pevně v uchu, i když si zívnete; tedy v okamžiku, kdy otevřete pusu úplně dokořán. Pak sluchátko drží v uchu perfektně – klidně můžu skákat na jedné noze, běhat, dělat jiné skopičiny a sluchátka drží.

Voděodolnost nechybí, dle IPX4 sluchátka snesou pot při běhu, nebo déšť venku. Počítá se tedy s využitím ve fitku, či venku při běhání. Senzor detekce nasazení samozřejmě nechybí.

Celkově je třeba zdůraznit, že vzhledem ke konstrukci záleží na individuálním tvaru ucha, jak sluchátka sednou a jak moc budou komfortní. Vzhledem k tomu, že LinkBuds se vůbec nevkládají do zvukovodu (jako špunty), tak se dotýkají jinde, a na to si člověk musí chvíli zvykat. Podobně tak může člověk mít pocit „že to přece musí vypadnout“ – pokud ale vyzkoušíte výše zmíněný postup, tak sluchátka drží naprosto bezpečně; jde zkrátka jen o subjektivní pocit.

Pro srovnání velikosti i konstrukce pouzdra i sluchátek zde máte i pár fotografií, kde jsou nové Sony LinkBuds a velmi populární, výborné Sony WF-1000XM3, které se nyní prodávají za 3 000 Kč.

Poznámku si zaslouží ještě design a materiál. Prodávají se dvě varianty – tmavě šedá a bílá. Použit je ale recyklovaný materiál, takže struktura není zcela hladká a barva jednolitá. Malá sluchátka tak neklouzají v prstech a případné nečistoty nejsou tolik viditelné. Co je velké plus.

Ovládání, funkce, aplikace

Pro připojení slouží Bluetooth 5.2, kodeky jsou AAC a SBC. Sluchátka podporují rychlé párování Fast Pair a Swift Pair. Stabilita připojení k smartphonu je přes miniaturní rozměry překvapivě velká, problémy s výpadky jsem neměl. Pro vylepšení kvality zvuku je zde i volitelně i firemní technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), která se u komprimované hudby stará o obnovení původní kvality. Podpora firemní technologie 360 Reality Audio je samozřejmostí.

Co se ovládání týče, tak u LinkBuds je novinkou funkce Wide Area Tap. Při ovládání neťukáte na malinké sluchátko, ale před levé či pravé ucho. Ovládá se dvojitým nebo trojitým poklepáním, v aplikaci si můžete nastavit, jaké funkce chcete mít k dispozici – zda budou pro obě strany stejné, nebo rozdílné. Na ovládání si člověk musí trochu zvykat, rozhodně není ze začátku hned 100%.

Pro mnoho lidí bude nejdůležitější kvalita mikrofonů. Ta je výborná. Sony zde používá algoritmus s prvky umělé inteligence, který potlačuje hluk okolí a zvýrazňuje hlas. Náš testovací záznam potvrzuje vynikající kvalitu záznamu hlasu zejména v kanceláři, kdy skutečně dojde k potlačení rušivých elementů.

Venku pak závisí na tom, jak moc bude foukat, vítr vanoucím přímo do sluchátka s mikrofonem může být nad síly chytré technologie, stačí se ale trochu otočit a hovor je čistý. Při testovacích hovorech venku si druhá strana pochvalovala, že mne výborně slyší. O hovorech z kanceláře nemluvě. V praxi tak LinkBuds budou perfektní sluchátka do kanceláře, kdy slyšíte sami sebe i okolí, přitom můžete vyřizovat hovory.

Aplikace Sony nabízí spoustu nastavení

Nechybí ani pro Sony obvyklá funkce Speak-to-Chat, která automaticky pozastaví hudbu, jakmile promluvíte. Když se odmlčíte, tak sluchátka automaticky opět začnou přehrávat hudbu bez nutnosti dotýkat se ovládacích prvků. Citlivost i doba vypnutí se dá nastavit, což je fajn, neboť při vysoké citlivosti reaguje i na pouhé odkašlání. Sluchátka podporují hlasové asistenty, například Alexu, Google Assistant nebo Siri. Novinkou je také podpora aplikace Microsoft Soundscape.

Jak to hraje

Vzhledem k neobvyklé konstrukci konstrukci asi bude hodně lidí zajímat, jak to hraje. Je jasné, že sluchátka nejsou primárně určena pro nikým nerušený poslech hudby – sem míří jiné modely Sony. Avšak LinkBuds nejsou nijak levná, a tak logicky ale majitel bude očekávat i kvalitní podání hudby. A pro mne bylo překvapení, že nebude zklamán.

Sluchátka mají překvapivě velmi přirozené podání hudby. Vzhledem k tomu, že sluchátko není v uchu, je hudební prostor překvapivě široký – sluchátka zkrátka nehrají uprostřed vaši hlavy, charakterem tak připomínají spíše větší otevřené modely.

Samotný zvuk působí vyváženě, slušné basy doplňují solidně podané středy a neagresivní výšky. Vokály nejsou posunuté níže a působí čistě, i když bych uvítal více jiskry, tak výraznější výtku nemám. Pokud posloucháte podcasty, ta bude potěšení přirozeným podáním hlasů.

Zvukově jsou LinkBuds velmi univerzální, zvládají sólové skladby i velká hudební tělesa. Limit mají spíše v množství detailů, než v přirozenosti. Jak jsem zmínil výše, tak vzdušnost a prostor by jim mohly závidět leckteré jiné modely. Za mne velké překvapení. Sluchátka jsou také velmi muzikální, to ale už k Sony patří.

Ptáte se kde jsou limity? V rychlosti a dynamice. Na objemu basů je cítit, že sluchátka nemají ozvučnici, zejména pokud máte rádi mohutné, razantní spodky. A podobně operní hlasy postrádají jiskru, detail a především dynamiku, či energii, kterou nabízí prémiové modely s ANC. U vokálů pak můžou chybět drobné nuance.

Zejména venku v hlučnějším prostředí se vhledem ke konstrukci se trochu pere zvuk okolí a sluchátek, zejména, jestli jste zvyklí na aktivní potlačení hluku. Naštěstí právě přirozený projev pomáhá, abyste klidně poslouchali hudbu, či podcast, přitom perfektně věděli, co se kolem vás děje. Na rozdíl od sluchátek s přenosem zvuku okolí do uší pomocí mikrofonů LinkBuds poskytují daleko přirozenější informaci o okolí venku. Což jsem si ověřil při běhání, kde zkrátka „hlava“ lépe vnímá přirozený pohyb, přitom si mohu dopřát poslech podcastu a na delší trase se nenudit.

Sluchátka mají volitelnou funkci Adaptive Volume Control, kdy se automaticky upravuje hlasitost přehrávaného zvuku dle okolí, což funguje vcelku korektně, nicméně pak hlasitost slyšitelně „dýchá“, zejména v prostředí, kde hladina hluku není stálá.

Verdikt

Jak jsem předeslal, tak nová sluchátka Sony LinkBuds budou perfektní například do kanceláří, kde chcete mít přehled, co se děje a zároveň mít „vlastní zvuk“, výborná kvalita hovorů tento účel podtrhuje. Univerzálně budou použitelná jak pro sportování, tak pro práci.

Sluchátka jsou překvapivě dobrá i po zvukové stránce, což se ale vzhledem k poměrně vysoké ceně a značce Sony přece jen očekává. Design a ergonomie jsou také povedené. Nicméně LinkBuds přes velmi komfortní usazení v uchu dle mého názoru nejsou zcela univerzální – mohou být jednici, kterým ergonomicky zkrátka nesednou.

Sony LinkBuds patří rozhodně mezi nejzajímavější počiny v kategorii TWS sluchátek v posledních letech. Zejména pro jedince, kteří nemají rádi odříznutí od okolního světa může jít o ideální volbu.

Sony LinkBuds

Cena: 4 799 Kč

Zapůjčil: Sony