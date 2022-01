Recenze sluchátek Sony WF-C500. Výborné True Wireless špunty pro ty, kdo chtějí kvalitu za málo peněz

Plusy Čistý, příjemný a zábavný zvuk

Poctivá, odolná konstrukce

Komfort a intuitivní ovládání

Design Minusy Nemá automatickou pauzu (pro někoho)

Nemá ANC (pro někoho)

Není bezdrátové nabíjení 9 /10 Hodnocení

Japonská Sony vyrábí mraky kvalitních sluchátek. U True Wireless modelů je ale známá především svými vynikajícími prémiovými modely (např. Sony WF-1000XM4) s aktivním potlačením hluku.

V budgetové, cenově orientované kategorii zcela bezdrátových sluchátek zajímavý zástupce v podstatě chyběl. To Sony napravila modelem WF-C500. S pultovou cenou pod 2 000 Kč míří na ty, kteří chtějí kvalitní značková sluchátka, ale nejsou ochotni za ně dát moc peněz. Konkurence je v této kategorii velká, a tak jsem poněkud pochyboval, že Sony dokáže nabídnout něco nového, co by opravdu zaujalo. No, spletl jsem se.

Vzhled a konstrukce

Na první pohled zaujme, že Sony nekopíruje design ostatních, ale sází na své řešení. U sluchátek WF-C500 se konstrukce poměrně dost podobá prémiovému modelu WF-1000XM4, nesnaží se však o žádné výstřelky, na první pohled jde spíše o běžné, malé špunty.

Hmotnost 5,4 gramu říká, že sluchátka jsou lehká, ergonomie je velmi povedená, v uších sedí výborně (v balení najdete tři velkosti nástavců). Rozměrem možná mohou působit větší, ale díky tomu dobře utěsní zvukovod a bez vůle sednou do ucha. Jakmile je zasunete do ucha, tak tam sedí, netlačí, ale ani nepadají i při běhu a dynamičtějších pohybech.

Komfortní pocit má člověk i po dvou třech hodinách poslechu. I když sluchátka nemají aktivní potlačení hluku (ANC), nabízí velmi dobrou pasivní izolaci okolních ruchů.

„Obyčejný“ design zde neznamená laciný. Dílenské zpracování je výborné, použitý plat kvalitní, osobně mi vyhovuje matná povrchová úprava, díky které špunty nekloužou v prstech. Se sluchátky se dá klidně i sportovat, plní odolnost proti vodě dle IPX4.

Sluchátka jsou osazena dynamickým měničem o průměru 5,8 cm, krček je relativně úzký, ale delší, takže dobře v uchu sedí. Sluchátka nejsou moc velká, netrčí tedy z ucha tolik, jako některé větší modely. Stojí za zmínku, že si můžete vybrat ze čtyř barev – černé, světle oranžové, světle zelené a bílé.

Ovládání, aplikace, výdrž

Dobíjecí pouzdro řeší Sony netradičně – je malé s průhlednou horní stranou. Na zadní straně je USB-C pro dobíjení. Sluchátka samotná mají vynikající výdrž 10 hodin na jedno nabití, krabička poskytuje dalších 10, celkově jste tak na 20 hodinách. Díky velké výdrži sluchátek v krabičce samotné nemusí být velká baterie, a tak se s přehledem vejde i do malé kapsičky u riflí.

Velkou pochvalu si Sony zaslouží za ovládání, to je totiž řešené ne dotekově, ale tlačítkem s velmi malým zdvihem. Kdo má s levnějšími model zkušenosti, tak ví, že je to spíše otázka kompromisu – buď nepřesné dotekové, nebo nepříjemné fyzické tlačítko, který tlačíte proti uchu. Zde Sony zvolilo ideální kompromis, kdy tlačítko staří jemně stisknout, a ono krásně, čitelně reaguje – i bez tlačení na ucho.

Koho to zajímá, tak na levé straně je i přímé ovládání hlasitosti – krátkým stiskem zesílíte, dlouhým zeslabíte, dá se využít i Google Assistant nebo Siri. Co někomu může chybět, tak nepřítomnost automatické pauzy po vyjmutí sluchátek – když je vložíte do pouzdra, tak samozřejmě pauza funguje, při krátkém odložení do kapsy to musíte udělat ručně.

Samozřejmostí je také podpora firemního formátu 360 Reality Audio. V povedené aplikaci také nastavujete DSEE funkci, což je v podstatě upscaling zvuku, který má za úkol obnovit informace, které se u komprimovaných formátů ztratí. Osobně vylepšení nechávám zapnuté, jsou ale jedinci, kterým pak zvuk nepřipadne zcela přirozený– ti DSEE vypínají.

Pro připojení slouží Bluetooth 5.0, k dispozici jsou kodeky AAC a SBC. Podporováno je rychlé párování Fast Pair a Swift Pair. V aplikaci se dá nastavit priorita kvalitnějšího zvuku, nebo vyšší stability připojení, osobně jsem používal režim kvality. Nežádoucí výpadky jsem vůbec nezaznamenal, stabilita byla výborná. Sluchátka jsou samostatně připojena přímo ke zdroji zvuku, dá se tedy používat samostatně v případně potřeby pouze jediné – pravé nebo levé.

Co se kvality hovoru týče, tak pracuje dobře a spolehlivě dobrá, tradičně si můžete poslechnout naši testovací nahrávku.

Jak to hraje

Po zvukové stránce jsou sluchátka naladěné na lehce zábavný charakter, který má za cíl oslovit co nejvíce posluchačů, nicméně zvuk je velmi příjemně vyvážený, až neutrální, s příjemným podílem výšek i basů. Což je dobře, Sony samozřejmě počítá s tím, že si majitel zvuk doladí dle vlastní chutě, díky vyváženému charakteru bude jednoduché posunout charakter do požadované varianty.

Basy nabízí „pětistovky“ rychlé a kontrolované, jak je pro Sony obvyklé, tak nezabarvují nižší středy a nehalí středy. Střední pásmo a vokály působí velmi pěkně, hlasy jsou plné, ale nikoliv agresivní, posluchači podcastů tak potěší, že hlasy nebudou zaduněné a únavné. Výšky jsou jasné, čisté.

Žánry zvládají sluchátka všechny bez problémů, u akustiky si užijete jednotlivé nástroje, u taneční hudby zase energii a rychlé basy, klasiku a operu si v klidu můžete poslechnout také.

Pokud sluchátka porovnáme s prémiovými modely Sony, tak „pětistovkám“ schází větší dynamika, více detailů na výškách, širší prostor, ovšem celkový charakter dražší modely rozhodně připomíná, v dané cenové relaci jde o jedny z nejlépe hrajících sluchátek.

Verdikt

Závěr? Přestože patří do kategorie, kde výrobci musí dělat kompromisy, tak zde rozhodně tento pocit mít nebudete. Po zvukové stránce budou běžní i středně nároční posluchači spokojeni také. Pokud bych měl hledat nějaký mínus, tak fakt, že v podobné ceně se však dají už koupit nejlevnější sluchátka se základním ANC (aktivním potlačením hluku), což tento model nenabídne. Neboť sází na jiné klady.

Celkově se nový přírůstek do bohaté rodiny sluchátek Sony vysloveně povedl. Sony WF-C500 mají skvělou ergonomii i výdrž. Celkové zpracování je velmi kvalitní a zaručuje dlouhou životnost. Pouzdro je nápaditě vyřešené, stejně tak sluchátka samotná, včetně ovládání. Osobně se mně potěšila univerzálnost a odolnost, tj. možnost využít bez problémů sluchátka i pro sportovní účely. Za redakci mají tak sluchátka Sony WF-C500 vřelé doporučení.

Sony WF-C500

Cena orientační: 1 990 Kč

Zapůjčil: Sony

