Recenze sluchátek Sony WH-1000XM5. Návrat krále na absolutní špičku, lepší nenajdete

To je o chlup větší, ale plošší, navíc potěší, že prostor pro ukládání kabelů je nyní uvnitř a je uzavírací, místo pružné, otevřené, venkovní síťky – tak bylo řešeno dříve. Osobně vítám přesný prolis pro sluchátka uvnitř, který zabraňuje nejen zmáčknutí pouzdra, ale také měkkých náušníků.

Domnívám se, že Sony mělo také menší problém s tím, že nová sluchátka se od starých subjektivně málo lišila – stávající majitelé pak mohli mít pocit, že změna nemá smysl a ti ostatní se mohli domnívat, že Sony vlastně 8 let vyrábí stejná sluchátka. A proč kupovat něco starého, že. Sony změnou tak vyřešila rovnou několik problémů, s kterými se asi potýkala.

Dle Sony lépe přiléhají k hlavě, čímž snižuje tlak na uši a blokuje přístupu vnějšího hluku, což mohu potvrdit. Nový materiál ze syntetické kůže Soft Fit je příjemný a sametový povrch je sladěný s povrchovým zpracováním sluchátek, vnitřek tvoří a komfort se stará i paměťová pěna. Celkově změny působí, že by i životnost náušníků a výdrž korektního utěsnění mohla být vyšší.

Hlavový most sluchátek už není plochý, ale kulatý, zachováno přitom zůstalo bohaté polstrování. Samotné uchycení sluchátkových mušlí Sony přepracovalo, zmizel kloub pro skládání, který spolu s možností zmenšit sluchátka při transportu zvětšoval riziko poškození. Taktéž Sony přepracovalo uložení a kloub, odstraněno je tak riziko vzniku praskavých zvuků, na což si občas majitelé u XM3/XM4 stěžovali. Úprava velikosti je nyní plynulá, hlavový most působí pružněji a odolněji, navíc pro povrchovou úpravu se využívá nový typ měkké kůže (se sametovým povrchem).

Japonská Sony svou první generaci prémiových bezdrátových ANC sluchátek řady X-1000 představila před osmi lety. A okamžitě se zařadila na vrchol. I když se během let sluchátka dočkala třech „upgradů“, Sony s menšími změnami stále zachovávala původní vzhled. Teprve nová sluchátka WH-1000XM5 přinesla překvapení, Sony změnila design i konstrukci.

Vraťme se k ANC. Funkce Adaptive Sound Control zůstává k dispozici, podle toho kde jste a co právě děláte, lze nastavit automatickou úpravu úrovně aktivního potlačení okolního hluku a míru příposlechu zvuku okolí, využívá se přitom i mapa, kde třeba určíte, jak se mají sluchátka chovat. Zde musím zmínit, že Sony nejen vylepšilo snímání hlasů při hovorech, ale také kvalitu a přirozenost zvuku u příposlechu okolí. Pokrok je až překvapivě velký. Zajímavé ale je, že na rozdíl od XM4 jsou u XM5 v průběhu použití slyšitelné drobné rozdíly v charakteru potlačení hluku okolního provozu, což má na svědomí asi výše zmíněná automatická optimalizace ANC.

Co se hovorů týče, tak XM5 pro hovory dle Sony využívá čtyři mikrofony s beamformingem a prvky umělé inteligence. Proti starším modelům šla kvalita hovorů nahoru razantně, takový skok jsme nečekali. Výborně si sluchátka poradí i se silným větrem, s tím měly předchozí generace problémy. U XM5 můžu zodpovědně prohlásit, že si nikdo nebude stěžovat na to, že vám není rozumět. Naši tradiční testovací nahrávku máte zde:

Podobně jako o předchůdce je zde výborná funkce Speak-to-Chat, kdy sluchátka automaticky zastaví hudbu a pustí k vám okolní zvuk. Jakmile ukončíte rozhovor, přehrávání hudby se znovu spustí. V aplikaci si doladíte citlivost, a také dobu do automatického spuštění (5/15/30 sekund). Samozřejmostí je podpora hlasových asistentů Google Assistant a Alexa. Tradiční Quick Attention funguje, ale už není potřeba.

Co se připojení týče, tak v aplikaci si vybíráte mezi prioritou kvality a stability, ale neměl jsem ani v zarušeném prostředí města problémy s výpadkem signálu. Samozřejmě jsem využíval LDAC kodek, který je ale u některých telefonů potřeba navíc povolit v nastavení Bluetooth připojení.

V aplikaci zapínáte funkci DSEE Extreme, což je firemní upscaling komprimované hudby do původní kvality, zejména v oblasti vysokých frekvencí. Sony uvádí, že dopočet byl zase o něco vylepšen – funkce má své odpůrce i nadšence, osobně ji nechávám zapnutou.

Co zmizelo a bylo nahrazeno tóny, tak hlasové potvrzování funkcí a především byla snížena jeho hlasitost. Což jen chválím. Zejména při tichém poslechu to bylo občas až nepříjemné. Firemní aplikace opět poskytuje mraky možností doladění chování sluchátek.

Jak to hraje

Na zvukovou stránku jsme byli v redakci samozřejmě zvědaví nejvíce. Přeci jen – změna měniče a navíc jeho zmenšení může vést k předsudku, že zvuk bude horší. Což je omyl. Předchozí XM4 přinesly proti XM3 sice čistější středy, ale ubyla jim energie na basech, zvuk se stal studenějším, méně zábavným. U XM5 si Sony bere to nejlepší z obou a přidává něco navíc.

Menší měnič přinesl ještě rychlejší a čistější basy. Ty jsou perfektně definované, agilní, jdou dolů, ale nemají přitom tendence dunět. Spíš působí, jako k když k výborným bednám dáte kvalitní subwoofer, který dokáže konečně zahrát spodky, které bedny už nedávají. Návrat k dynamičtějším basům vítám, zejména u soundtracků dostanete potřebnou energii a hudba „dýchá“, což mi u XM4 chybělo.

Nižší středy a střední pásmo naopak ctí neutrální a čistý charakter zvuku XM4, kytara je parádně ostrá, metal má tu správnou energii, zde naopak XM3 měly menší rezervy. Nové XM5 mají krásné, jasné středy, podcasty tak zní velmi čistě, nemají tendence dunět, podobně čistě zní hlasy zpěváků a zpěvaček.

Co XM5 mají rozhodně lepší, než předchůdci, tak jsou výšky. Ty se ještě projasnily, pročistily, a přitom zjemněly. Housle jsou tak krásně vzdušné a velká hudební tělesa získala na detailech. Nové Sonky mají ale především parádní prostor, a jak ten pravolevý, tak ten předozadní. Dokáží vykreslit hudební scénu jak do šířky, tak do hloubky.

Celkově mají XM5 lehce zábavný, ale parádně čistý zvuk, který je detailní, ale není studený a přehnaně analytický. Sluchátka jsou zjevně vyladěná tak, aby dokázala potěšit jak náročného posluchače, tak ty, kteří si chtějí hudbu pouze užít.

Verdikt

Osobně jsem byl trochu skeptický, Sony zda u nové generace svých prémiových sluchátek dokáže nabídnout něco nového, co by oslovilo stávají majitele sluchátek řady X-1000. Případně zda dokáže přesvědčit, že nové zájemce, že má smysl sahat po nejnovějším modelu, když je na první pohled „stejný“, jako předchůdci. A musím říct, že japonská Sony mile překvapila a přesvědčila jak mne, tak kolegy v redakci. Smyl nová sluchátka rozhodně mají.

Sony WH-1000XM5 jsou parádní. Nový design a přepracovaná konstrukce je cítit po všech stránkách, jak po funkční a zvukové, tak po té designové. Rozhodně Sony tentokrát přeskočila konkurenci o notný kus a marně budete hledat tak všestranná a kvalitní prémiová sluchátka s ANC, jako jsou WH-1000XM5. Za redakci mají nová sluchátka vřelé doporučení.

Sony WH-1000XM5

Zapůjčil: Sony

Technické parametry