Recenze sluchátek Technics EAH-AZ60. Výborné True Wireless špunty s aktivním potlačením hluku

Plusy Výborný zvuk

Velmi komfortní

Příkladně stabilní usazení

Velká výdrž

Účinné ANC Minusy Nemá bezdrátové dobíjení a automatický příposlech okolí (pro někoho) 9 /10 Hodnocení Nová Bluetooth zcela bezdrátová sluchátka Technics EAH-AZ60 míří do prémiové třídy a mají konkurovat těm nejlepším na trhu. Značka Technics totiž patří pod Panasonic a je její prémiovou divizí. Aktuálně Technics nabízí poměrně drahé High-End zesilovače, reproduktory a gramofony. Je tedy příjemným překvapením, že prémiová TWS sluchátka Technics EAH-AZ60 s oficiální cenou 5 290 Kč rozhodně nepatří zdaleka k těm nejdražším. Konkurenční Sony XM4, Bose, Sennheiser, AirPods Pro – ty všechny jsou o několik tisíc dražší. I když ... zas tak velké překvapení to být nemusí. Nějaký čas se totiž už vyrábí dostupnější TWS sluchátka Panasonic RZ-S500. Mají překvapivě dobrý zvuk i aktivní potlačením hluku a patří mezi modely s nejlepším poměrem cena/výkon na trhu – nicméně jejich větší rozměry snižují komfort, a tak nejsou pro každého. I proto jsem byl zvědav na nové TWS Technics. A předem můžu říct, že jsou výborné. Vzhled a konstrukce Malá sluchátka váží 7 gramů každé. Mají tvar kapky, která zapadne pohodlně do ucha. Není zde žádná opěrka, přesto sedí perfektně, velkou zásluhu na tom má nadstandardní výběr ze 7 různých velikostí nástavců. Dále to přičítám o něco kratšímu krčku, který nemusíte cpát hluboko do ucha. Sluchátka plní IPX4, takže jsou odolná proti potu a vodě – dá se s nimi sportovat. Což ostatně jde zcela bez problému, neboť v uchu se nepohnou. To bylo pro mne menší překvapení, neboť drtivá většina konkurence buď výborně drží (ale nejsou pohodlná), nebo jsou pohodlná (ale hůř drží + propouští hluk). Případně dobře drží, ale kvůli velké hmotě mimo ucho bych je na sport nevzal (Bose). EAH-AZ60 ale sedí v uchu jako přibité, nepohnou se ani při běhu, navíc nemáte pocit ucpaného ucha. Za mne obrovská pochvala – jsou to první TWS sluchátka z mnoha, která jsem testoval, na které jsem si nemusel chvíli zvykat.

Pochválit musím i nástavce. Mají na rozdíl od drtivé konkurence i tenoučkou průzvučnou membránu, která brání špinění sluchátka. Samotná konstrukce je pohodlná, ale odolná – jádro je pevnější, takže nehrozí při výměně roztržení a vnější plášť je pak měkký, tudíž netlačí a velmi dobře drží. Pouzdro samotné je štíhlé a delší, bez problémů padne do malé kapsičky u kalhot. Pozor, pouzdro samotné není už proti dešti odolné. Na zadní straně je USB-C konektor pro nabíjení. Pro někoho záporem může být fakt, že zde není bezdrátové dobíjení. Stav baterie a dobíjení signalizuje dioda měnící barvu. Sluchátka samotná mají také modré indikační diody – v aplikaci je ale můžete zcela vypnout. Výdrž, Bluetooth a ANC Pro připojení k smartphonu slouží Bluetooth 5.2. Kodeky jsou AAC, LDAC a SBC, podporován je Multipoint – současné připojení ke dvěma zařízením. Uživatel si však musí vybrat, čemu dá přednost. Výdrž na jedno nabití s aktivní potlačením hluku s AAC kodekem je výborných 7 hodin, s pouzdrem se dostanete na 24 hodin. Variabilita je velká, má však pár omezení. Jakmile chcete využívat LDAC (Hi-Res Audio 24 bit/96kHz s vysokým datovým tokem), tak se zkracuje výdrž na 4,5 hodiny (16 hodin s pouzdrem), navíc při zapnutém LDAC kodeku nelze využít Multipoint. V menu navíc můžete zvolit „stabilní“ připojení místo „kvalitního“ – pak se natvrdo přepne do SBC kodeku. Za však sebe můžu říci, že i při „kvalitním“ připojení je stabilita výborná a za mne jedna z nejlepších, s jakými jsem se u TWS sluchátek setkal. Aktivní potlačení hluku má Technics hybridní a je plně nastavitelný. Kromě míry propouštění okolí nechybí optimalizace šumu, doladit tak lze případný nepříjemný tlak v uších. Aktivní potlačení hluku sluchátek EAH-AZ60 ve velmi dobré a účinné – není nejlepší úplně, ale rozhodně patří k nejlepším. A volání? Když pomineme osm vystavěných mikrofonů, tak Technics má svoji technologii zvanou JustMyVoice. Sluchátka umí výborně odfiltrovat hluk okolí a druhá strana vás pak velmi dobře slyší. Ukázku si můžete poslechnout. Srozumitelnost je velmi dobrá, ovšem algoritmu pár sekund hovoru trvá, než se přizpůsobí. Logicky to má své limity – soustavný okolní hluk odfiltruje skvěle, ale náhodné velké výkyvy v dynamice jsou nad jeho síly (třeba pokud ve městě zrovna kolem vás projede rachotící tramvaj). Pochválit musím velmi účinné potlačení hluku větru, a to jak při zapnutém ANC, tak při telefonování.

Aplikace a ovládání Ovládání je dotekové a zcela nastavitelné. V aplikaci si můžete vybrat, jakou funkci sluchátko na dotek nabídne, ovládání můžete vypnout zcela. Na obou stranách lze mít stejné funkce, nebo můžete mí na každé straně jiné příkazy, prostě paráda. Pro zvědavce – nastavení hlasitosti na dotekovém ovládání můžete mít také. Zajímavá je možnost nastavení transparentního režimu/okolního příposlechu – při delším podržení tak sluchátka buď jednoduše propouští vše v okolí a hrají dál hudbu (dobré pro běhání, nebo při pěší chůzi městem), režim Attention naopak hudbu pozastaví a zvýrazní pouze řečové pásmo (ideální na letišti/nádraží, nebo v obchodě). ​ A co zde není a některá konkurence to má? Automatický režim, který když začnete mluvit, tak sám zapne příposlech okolí a vypne hudbu a když zmlknete, tak sám zase ANC i hudbu zapne. To jedné bych uvítal, nicméně i ruční přepínání ANC funguje naprosto spolehlivě. Dále konkurence nabízí „inteligentní“ ANC, kdy podle místa pohybu a GPS se automaticky ANC přepíná – osobně to nemám rád a nepoužívám to, jestli ale po tom toužíte... Když už jsme u dotekové ovládání. To musím také pochválit, vzhledem k dobře zvolené citlivosti dotekového ovládání nejsou žádné problémy, v drtivé většině ho totiž vypínám a využívám jen telefon. Zde to není potřeba, neboť sluchátka jsem po nasazení nemusel vůbec upravovat a doteková plocha nezasahuje do stran, takže při manipulaci se náhodné stisky nekonají. Hlasový asistenti jsou podporováni také – nativně Amazon Alexa, nebo si můžete zvolit některý z vašeho na telefonu. ​ To vše se nastavuje v aplikaci Technics Audio Connect, která nabízí bohaté možnosti úpravy ovládání a chování sluchátek, případně vám pomůže i sluchátka najít. Nastavení zvuku pomocí ekvalizéru samozřejmě nechybí také, vybrat si můžete z pěti přednastavených režimů a jednoho uživatelského.