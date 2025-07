Recenze sluchátek CMF Buds 2. Důkaz, že dobrý zvuk, ANC a chytré funkce nemají jen prémiové modely

Plusy Zvuk a možnosti úpravy Aplikace Nothing Povedený design Skvělá cena Aktivní potlačení hluku Minusy Neškodilo by více detailů 9 /10

Značka CMF od společnosti Nothing se prezentuje jako cenově dostupnější alternativa k jejím produktům, přičemž si zachovává odlišný design a uživatelský komfort. Že Nothing sluchátka opravdu umí potvrzují například velmi dobré špunty Nothing ear (a). Druhá generace true wireless sluchátek CMF Buds 2 přichází s vylepšenou výdrží, účinnějším potlačením hluku a nově i s prostorovým zvukem – a to vše při ceně hluboko pod hranicí dvou tisíc korun.

Na otázku, zda se jedná jen o další "levná sluchátka s aplikací", nebo o produkt, který skutečně dokáže konkurovat modelům dvojnásobně drahým, můžeme odpovědět rovnou. Ano, opravdu jde o model, který v dané ceně je mimořádný. Proč?

Design a konstrukce: Styl, který nezapře původ

CMF Buds 2 pokračují v designové filozofii značky – hranaté pouzdro s typicky minimalistickým designem a matnou povrchovou úpravou působí na první pohled netradičně. Plastové tělo nepůsobí lacině, a k tomu přibyla drobnost – transparentní kolečko v rohu. To není pouze na ozdobu, neboť má otvor k provlečení šňůrky.