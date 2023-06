Recenze sluchátkového zesilovače HiBy FC6. Miniaturní USB-C dongl kombinuje DAC a zesilovač. Bude skvělý na cesty i k počítači

Plusy Výborný zvuk

Snadné ovládání

Bohaté příslušenství

Prémiová konstrukce Minusy Nemá symetrický výstup

Nižší výkon 8 /10 Hodnocení

Na trh s USB-C dongly proudí mnoho nových a zajímavých zařízení, což je dáno oblibou drátových IEM (in-ear monitorů) a stále častější absencí sluchátkového konektoru v mobilech. Ovšem většina donglů je stejně dobře použitelná i s desktopem nebo notebookem a pomůže nejen v situacích, kdy chcete kvalitnější zvuk, ale i když řešíte nejrůznější problémy s integrovanou zvukovou kartou. Možností použití je tedy mnoho.

Mezi jasné klady donglu patří jeho zvukový výstup, který je na velmi dobré úrovni a jasně překoná levnější konkurenci. Také má propracované ovládání s několika možnostmi, bohaté příslušenství a tělo z prémiových materiálů. Zásadní nevýhodou je nepřítomnost symetrického 4,4mm jacku, spokojit se musíte s 3,5mm jackem s nižším výkonem, ačkoli i levnější dongly mívají symetrický výstup.

Cena pro HiBy FC6 se zastavila na 7 500 Kč a patří do prémiovějších zařízení v kategorii. Také to znamená, že se cenově blíží k dobrým DAPům, tedy plnohodnotným přehrávačům hudby. HiBy má co nabídnout oproti DAPům i levnějším donglům; co přesně se dozvíte v následujících odstavcích.

Konstrukce a ergonomie

Dongly jsou ze své podstaty jednoduchá zařízená, která se mají připojit a fungovat. HiBy kromě běžných tlačítek na snižování a zvyšování výkonu přidává ještě třetí tlačítko a displej, což umožňuje volit over-sampling a filtry. Existují dva možné přístupy, tím prvním je cesta tlačítek a displeje, tím druhým mobilní aplikace. Ta může být přehlednější a intuitivnější, ovšem ztratí smysl při používání s desktopem. HiBy jako už dražší zařízení možná budete používat i s počítačem, takže displej dává smysl.