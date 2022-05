Recenze Sonos Ray. Jaký je levný soundbar a proč ho Sonos vůbec uvedl?

Plusy Zřetelné dialogy

Vyrovnaný zvuk vhodný i pro hudbu

Rozšiřitelný o zadní reproduktory Minusy Jen optický vstup

Méně výrazný prostor 7 /10 Hodnocení

Na začátku května Sonos všechny zaskočil. Tušilo se, že něco má představit, a spekulovalo se hlavně o malém subwooferu nebo třeba sluchátkách, které Sonos dle úniků vyvíjí už několik let. Místo toho jsme dostali soundbar Sonos Ray a dle rychlého pohledu na specifikace jde o docela obyčejný základní soundbar.

Sonos Ray nemá HDMI, které nechybí ani mnohem levnějším soundbarům. Nemá ani reproduktory vyhrazené na prostor či dialogy.

Proč by Sonos něco takového uváděl, když slušný Sonos Beam není o tolik dražší a přitom je výrazně lepší?

Co Sonos Ray není?

Nestačí říct, že Sonos Ray je levný základní soundbar. Myslím, že mnohem důležitější je vědět, co Sonos Ray není. Není to totiž soundbar pro typickou cílovou skupinu levných soundbarů. Pro ty, kteří potřebují hlavně něco na zlepšení podání dialogů s jednoduchým ovládáním a instalací. Tito zákazníci pro levné soundbary nepotřebují a nevyhledávají technické vychytávky, nezajímá je konkrétní standard prostorového zvuku a hlavně chtějí něco, co bude bez údržby fungovat a zlepší jim podání zvuku z televizoru.



Sonos Ray nabídne tradiční dotykové ovládání, reproduktory míří jen dopředu

Pro tuto skupinu nedává Sonos Ray smysl. Tedy – zvuk z televizoru rozhodně zlepší, ale připojení jen optickým kabelem nebo ovládání přes mobilní aplikaci jde proti požadavkům na jednoduché ovládání. Přehrávání hudby z internetových služeb také nejspíš není u zájemců o levný soundbar na prvním místě.

Mnozí by i navrhli, že Sonos Ray představuje levnou vstupenku do světa Sonosu. Levný základ, první reproduktor, ke kterému teprve budete dokupovat další doplňkové reproduktory. Úplně s tímto nesouhlasím, jako první bych spíš doporučil Sonos Beam, a řekl bych, že Sonos Ray lépe zaboduje u druhé a třetí televize v domácnosti již vybavené reproduktory Sonos.

Co Sonos Ray je?

Sonos Ray představuje zatím nejmenší soundbar značky Sonos. Svou konstrukcí připomíná spíše stereo reproduktor než soundbar. Nemá dedikované měniče pro střední kanál či boční reproduktory snažící se o odraz od stěn. Konstrukci tvoří dva středobasové měniče s bass reflexy pro zvýraznění basů a dva výškové měniče mířící šikmo do stran pro větší pocit prostoru. Vše je pak vtěsnáno do konstrukce široké 56 cm s perforovanou průzvučnou přední stranou. Boky či prostor nad soundbarem řešit nemusíte. Zvuk se šíří jen dopředu a nepočítá se s žádnými bočními odrazy.



Pohled na vnitřní uspořádání

Kvůli úzkému provedení není pocit stereo prostoru tak výrazný. Tedy vnímáte, že neposloucháte obyčejný monoreproduktor, ale zvuku chybí jednoznačné výrazné rozdělení. Zatímco větší soundbary Sonosu zvládnou posunout vnímaný prostor citelně za hranice šířky soundbaru, Sonos Ray se musí spokojit s užším prostorem. Pochopitelně pomáhají šikmo do stran mířící výškové měniče, ale na soundbar ten prostor není rozhodně dechberoucí a vhodná poslechová vzdálenost bude menší jak dva metry.



Přesná perforace na přední straně, vzadu je i příprava pro upevnění na zeď

Mnohem větší důraz se ve zvuku Sonosu Ray klade na perfektní zřetelné podání dialogů. I bez dodatečného zvýraznění v aplikaci jsou dialogy zřetelné bez ostrých sykavek a zahuhlaného spodního pásma. I když tedy nebudete mít třeba pocit obklopení prostorovým zvukem, smysl soundbaru jako zvýrazňovače dialogů plní Ray příkladně.



Pro instalaci a ovládání soundbaru potřebujete aplikaci pro mobilní telefon

Díky začlenění do systému Sonos s aplikací pro streamování hudby můžeme brát Sonos Ray jako dobrý stereo reproduktor, který využijete i bez televizoru pro příjemné podání hudby dotvářející atmosféru v místnosti. Nesnaží se o hutný filmový zvuk za cenu podání hudby, takže i na nízkou hlasitost získáte příjemný vyrovnaný přednes.

Cože!? Bez HDMI?

Asi největší kritiku bude Sonos Ray schytávat za chybějící konektor HDMI. Snad jen ty úplně nejlevnější soundbary ignorují dnes všudypřítomné HDMI, přitom Sonos Ray není až tak mimořádně levný. Sonos má ale dlouholeté zkušenosti s prémiovými soundbary bez HDMI jen s optickým konektorem. Řadu let mu to procházelo a teprve první generace Sonos Beam přinesla propojení přes HDMI, takže tady v případě Sonos Ray použil jen to, co dobře zná. Optické připojení soundbaru sice spousta televizorů stále nabízí, ale jen přes HDMI pošlete do soundbaru i nějaké povely, třeba ovládání hlasitosti.

Ačkoli Sonos Ray nedostanete s nějakým dálkovým ovládáním, umí ovládat hlasitost stávajícím dálkovým ovládáním televizoru díky IR přijímači. Při instalaci soundbaru v mobilní aplikaci stisknete ovládání hlasitosti a soundbar to zkusí pochopit. Rozumí hlavním značkám televizorů, takže to s velkou pravděpodobností bude fungovat i vám. Větší problém ale představují moderní Bluetooth ovladače. Sonos Ray potřebuje infračervený signál, takže vaše krásné chytré dálkové ovládání od moderního televizoru nemusí fungovat.



Přehrávat můžete i obsah z mnoha internetových služeb

Optické připojení také podporuje maximálně Dolby Digital 5.1. Ne Dolby Digital+, DTS natož Dolby Atmos. Upřímně byste horní zvuk v Atmos neslyšeli, ani kdyby ho Ray uměl dekódovat, ale prostě dostanete jen základní prostorový zvuk. Sonos Ray jako ostatní soundbary Sonosu můžete dále doplnit o pár zadních reproduktorů pro lepší podání prostoru a také o samostatný subwoofer, byť současný Sonos Sub je pro tento soundbar až absurdně drahý.

Optické připojení bude oproti HDMI výhodnější při připojování počítače nebo herní konzole. Některé stolní počítače nabídnou optický výstup, případně existují dostupné externí zvukovky s optickým výstupem. U konzolí zase optický výstup nezablokuje HDMI konektory na televizoru, kdy některé mají HDMI 2.1 pro konzoli jen na konektoru, který současně slouží pro připojení soundbaru.

Mladí s iPhony nastupující do samostatného života

Starší, ekonomicky aktivní zákazníky má Sonos podchycené skvěle. Reproduktory Sonos nepatří mezi levné a když si pořídíte jeden, nejspíš časem dokoupíte i další. Sonos ale potřebuje vychovávat i nastupující generaci a budovat „závislost na Sonosu“ od raného věku. Proto si i myslím, že po Bluetooth reproduktoru Sonos Roam míří i soundbar Sonos Ray spíš na mladší generaci. Ostatně mladší ročníky také spíše připojí přes optický konektor počítač nebo herní konzoli.



Cílení na mladší generaci je poznat i z oficiálních fotek

Sonos Ray je víc soundbarem pro lidi s telefonem stále v ruce, kteří raději vše ovládají mobilní aplikací, než aby hledali někam založené tlačítkové dálkové ovládání. Sonos Ray sice neumí Bluetooth, ale díky podpoře Apple Airplay je na zařízeních od Apple zážitek z bezdrátového přehrávání stejný, ne-li spolehlivější. Přes iPhone také zkalibrujete podání prostoru a zvuku na reproduktoru jako u jiných soundbarů a reproduktorů Sonos. S Androidem jde používat Sonos Ray samozřejmě také, ale musíte hudbu vybírat v aplikaci Sonosu a nepřehrajete přes soundbar třeba zvuk z YouTube videa na mobilu.

Sonos Ray si tak dokážu představit jako výbavu do studentského pokoje, kde je malý televizor, případně jen počítačový monitor. Reproduktor využije začlenění do stávajícího domácího systému Sonos díky napojení na nastavené služby a poslouží jako reproduktor pro přehrávání hudby nebo filmů. Stejně tak jej využijete jako reproduktor do ložnice, kde třeba nechcete kupovat drahý soundbar a jen chcete něčím zlepšit zvuk. Klasický velký Sonos Arc nebo střední Sonos Beam necháte v obýváku jako hlavní zvukový systém a do domácího systému Sonos přihodíte Ray jen jako základní levnější soundbar.

A když se student rozhodne opustit jistotu a bezpečí domácího systému Sonos, založí si na Sonos Ray nový systém v novém bydlišti a třeba si k němu přihodí i nějaké startovací zadní reproduktory.

Nejoblíbenější soundbary do 10 tisíc Kč

TCL TS6100 nabízí 9 obchodů za ceny od 1 469 Kč Porovnat ceny

Philips TAB5105/12 nabízí 40 obchodů za ceny od 1 310 Kč Porovnat ceny

Samsung HW-A450 nabízí 28 obchodů za ceny od 3 162 Kč Porovnat ceny

LG SN4 nabízí 33 obchodů za ceny od 3 259 Kč Porovnat ceny

Samsung HW-Q700A nabízí 16 obchodů za ceny od 8 890 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené soundbary do deseti tisíc

Čekání na Sub mini

Asi nejvíc zvýrazňuje Sonos Ray díru v nabídce Sonosu. Díru velikosti a tvaru malého subwooferu Sonos Sub Mini, jehož existenci prozradil už dřívější únik v mobilní aplikaci. Ray totiž sice dokáže zahrát basy, ale oproti Sonos Beam je u něj potřeba subwooferu pro kvalitní filmový zvuk mnohem víc cítit. Jediný nyní kompatibilní subwoofer ale stojí trojnásobek ceny Sonosu Ray a je určený pro mnohem větší prostor místnosti, než kam míří Sonos Ray. S malým zatím neprodávaným subwooferem bude Sonos Ray vypadat mnohem zajímavěji.

V letošním roce jsme od Sonosu čekali hlavně Sub Mini, ale zatím máme jen malý levný soundbar bez HDMI, prostorových reproduktorů a bez hlasového asistenta. Tradiční fandové značky jsou tak trochu zklamaní a čekají spíš na zadní reproduktory s nahoru mířícími měniči pro Atmos i zezadu nebo na malý subwoofer, kterým by za nižší cenu dokázali zlepšit filmový zvuk. Sonos Ray ale může právě sloužit jako ideální parťák pro chystaný malý subwoofer. A když Sonos Ray začnete brát víc jako soundbar pro mladou generaci, budou vám dávat smysl i některá rozhodnutí, která se u tradiční cílové skupiny pro levné soundbary, tedy chudších důchodců, míjí účinkem.

Soundbar Sonos Ray

Zapůjčil Sonos

Cena: 7 890 Kč (start prodeje 7. června)