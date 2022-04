Recenze Sony SRS-NS7. Osobní domácí kino aneb bezdrátový reproduktor na krk, s prostorovým zvukem Dolby Atmos

Plusy Překvapivě kvalitní zvuk

Velká výdrž

Dobrý prostorový zvuk, zejména s TV Sony Bravia XR

Pohodlná a přitom odolná konstrukce Minusy Vyšší cena

Podání basů není jako u domácího kina 8 /10 Hodnocení

Každý nemusí mít rád sluchátka při sledování filmů, seriálů či jen TV pořadů. Pokud ale člověk nechce ani hlasitý zvuk z televizoru, nebo rovnou z domácího kina, tak nic jiného nezbývá. Vlastně nezbývalo. Relativně novým druhem audiozařízení je totiž bezdrátový reproduktor na krk. A právě takový nabízí Sony.

Nový reproduktor Sony SRS-NS7 vzhledem ke své unikátní technologii prostorového zvuku 360 Spatial Sound a 360 Reality Audio slibuje také prostorový zvuk, který vás obklopí, aniž byste potřebovali pokoj plný reprobeden. A samozřejmě nesmí chybět ani podpora prostorového 3D zvuku Dolby Atmos. Nás zajímalo, zda skutečně takové zařízení dokáže nahradit domácí kino. Jaká je tedy odpověď? Ano i ne. Ale popořádku.

Vzhled a konstrukce

Reproduktor má tvar límce, který si nasazujete na krk. Plast je pružný silikon s příjemnou strukturou a měkčený plast, a tak ani kontakt s holou kůží nebyl nepříjemný.

Na horní straně pod průzvučnou tkaninou je dvojice širokopásmových měničů (X-Balanced Speaker) směřujících směrem nahoru k uším. Za nimi směrem vzad jsou pak pasivní zářiče, které slouží k zvýraznění basů. Pasivní basové zářiče hrají dolů, do vašich ramen, abyste nízké frekvence mohli fyzicky cítit.

Co se ovládacích prvků týče, tak na levé straně najdete nastavení hlasitosti, tlačítka zapnutí a vypnutí, na prvé straně tlačítko pro zapínání/vypínání a tlačítko mute/pro vypnutí mikrofonu, když ho používáte. USB-C konektor pro dobíjení je pak na vnější straně pod krytem.

SRS-NS7 plní IPX4, konstrukce působí odolně, díky rozložení váhy reproduktor za chvíli přestanete vnímat. Nechybí ani vestavěný mikrofon pro případné vyřizování telefonních hovorů.

K reproduktoru v balení najdete také kulatý Bluetooth vysílač (zkrátka takový malý puk) a optický digitální kabel, pro připojení k TV. Puk se k TV připojí optikou, o napájení se stará dodávaný USB-C/USB kabel. Zamrzí možná nepřítomnost analogového vstupu, protože ne všechny zdroje zvuku, které by člověk chtěl připojit, mají digitální výstup, nebo Bluetooth. Jasně – pak by se muselo počítat s o něco horší kvalitou zvuku, ale k dispozici být mohl.

Ovládání a funkce

Samotný reproduktor se připojuje přes Bluetooth 5.0 a podporuje kodeky AAC, LDAC a SBC. Nechybí ani podpora Multipointu, tedy současného připojení k dvojic zařízení (například TV a smartphone). Zajímavostí je, že k smartphonu se klidně připojíte přes LDAC, k dodávaný TV Bluetooth vysílači se však připojuje přes SBC, spárování je bleskové, stabilita připojení výborná.

Sony SRS-NS7 přes dodávaný „puk“ můžete připojit k jakémukoliv televizoru, přes Bluetooth pak smartphonu. Maximální kvalitu zvuku vám ale zajistí TV Bravia řady XR, které mají Cognitive Processor XR, na televizoru se vám pak zobrazí, že posloucháte 3D prostorový zvuk. Nechybí ani možnost využít firemní DSEE, tedy vylepšení kvality zvuku.

Při prvním připojení je ale lepší využít smartphone, který po připojení do aplikace provede individuální kalibraci prostorového zvuku 360 Spatial Sound přímo pro vaše uši. Probíhá to tak, že vyfotíte uši, o zbytek se už stará aplikace. Pokud máte třeba Deezer, tak si aplikace optimalizuje nastavení 360 stupňového zvuku pro tuto streamovací službu a vy si můžete užívat poslech. Aplikace nabízí samozřejmě i ekvalizér pro případné doladění zvuku.

Výdrž baterie je naprosto dostačujících 12 hodin, takže bez obavy můžete používat reproduktor téměř celý den. Pokud ho náhodou zapomenete nabít, takž za 10 minut rychle dobijete na 1 hodinu poslechu.

Co se ovládání týče, tak to je zcela bezproblémové, paradoxně lépe „límec“ spolupracuje se smartphonem,či tabletem, kdy lze hlasitost reprodukce nastavovat na zařízení. Při sledování TV totiž nelze využít dálkové ovládání, neboť regulace hlasitosti logicky nefunguje pro optický digitální výstup, využívat tak musíte tlačítka na reproduktoru.

Jak to hraje

Když máte reproduktor na krku, tak jak jsem již zmínil, je velmi pohodlný. Bez problémů ho lze mít celý večer, například při sledování televize.

Co se zvuku týče, tak po nastavení je prostorový zvuk překvapivě přesný, konkrétní a okolo vás. Dialogový kanál je před vámi, pravý a levý kanál tam kde mají být, zadní efekty jdou zezadu. Zvuk přitom působí, jako kdybyste poslouchali daleko větší systém s reálnými reproduktory kolem vás. Výborně to funguje také při sledování sportu, kdy máte až pocit, že jste na stadionu. Podobě reproduktor funguje při využití tabletu, či smarphonu, například při hraní her, kdy zvuk je opět kolem vás.

Při poslechu hudby záleží více na charakteru, u náročnější hudby s velkou dynamikou už lze cítit limity. Nejde samozřejmě o sluchátka pro poslech hudby, rozdíl proti sluchátkům je jednoznačně ten, že vám hudba nehraje více méně uprostřed hlavy, ale kolem vás.

Výšky a středy jsou čisté, ukázkové, zvuky detailní. Jedinou limitaci představují basy, které nejdou tak hluboko, jako když máte subwoofer a samozřejmě se nedočkáte dunění podlahy a otřesů. Namísto toho nízké frekvence cítíte u krku.

Při poslechu na rozdíl od běžného poslechu přes sluchátka slyšíte vše kolem vás, to ale neznamená, že by vás to vyrušovalo. Naopak i když okolí slyší, že vám na krku něco hraje, je to překvapivě decentní. Pokud tedy sledujete film a přitom máte třeba vedle v pokoji malé dítě, tak vás dítě neuslyší, vy ho ale výborně.

Limitace reproduktoru je však v jednoznačně poloze hlavy. Když sedíte normálně s hlavou více méně přirozeně, tak vše hraje správně. Jakmile ale nahnete hlavu do boku a či ji zcela otočíte, tak se dojem ztrácí. Podobně zvuk hůře funguje, jeslti jste zvyklí u TV ležet a mít hlavu předkloněnou. Pak se celý zvukový prostor posune vzad spolu s reproduktorem na krku.

Verdikt

Jestli má Sony SRS-NS7 smysl? Asi nejlépe to vystihl kolega, který bydlí doma sám, má velký televizor a k tomu kvalitní soundbar s Dolby Atmos. „Konečně jsem si večer mohl užít film při plné hlasitosti a nerušit sousedy“. A dodal, že kdyby to Sony vyrábělo už před rokem, tak si reproduktor na krk koupil místo soundbaru.

Na filmy a seriály funguje výborně, na hry velmi dobře, co se hudby týče, tak záleží spíše na nárocích. Zkrátka a dobře, reproduktor na krk Sony SRS-NS7 je takové osobní domácí kino, které dokáže poměrně dobře nahradit celý, a hlavně hlasitý systém. A je jedno jestli člověk žije sám, nebo má rodinu, kterou nechce rušit. Zejména ti, kteří nechtějí a nemají rádi sluchátka tak mají variantu, jež nabídne překvapivě kvalitní prostorový zvuk. Pokud mezi takové jednice patříte, tak by tento bezdrátový reproduktor na krk neměl

Sony SRS-NS7

Cena: 7 890 Kč až 9 399 Kč