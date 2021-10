Recenze soundbaru JBL Bar 5.0 MultiBeam. Kvalitní univerzální řešení pro filmy i hudbu

Plusy Automatická kalibrace zvuku

Překvapivě dobré basy

Dolby Atmos, Chromecast i Bluetooth Minusy Nemá zvýraznění dialogů

Nelze rozšířit o subwoofer

Musíte si přečíst návod 8 /10 Hodnocení

Kompaktní soundbary bez externího subwooferu získávají v posledních letech na popularitě. Letošní novinka od JBL představuje Bar 5.0 MultiBeam. Jedná se přitom o čerstvého držitele ocenění EISA právě v kategorii kompaktní soundbar.

Oficiální cena je 10 490 Kč a za tu cenu slibuje virtuální zvuk s Dolby Atmos, ale také možnosti přímého streamování hudby přes ChromeCast.

Vzhled a konstrukce

Do poměrně malého těla výrobce vměstnal pět aktivních měničů a čtyři pasivní zářiče, které nahrazují subwoofer a dodávají patřičné basy. Tři měniče míří dopředu, dva do boků a pomocí odrazů se starají o prostorový zvuk.

Na horní straně je přes otvory vidět pasivní zářič, i když na první pohled působí jako aktivní měnič pro Dolby Atmos.

Stejný pasivní zářič je na spodní straně – dvojice slouží nejen pro posílení a reprodukci basů, ale i pro „zvednutí“ zvuku směrem nahoru k obrazu a nad diváka.

Zpracování soundbaru je velmi dobré, kovové průzvučné mřížky chrání aktivní měniče. Plastové tělo vypadá dobře, vrchní část je také kovová, úprava je však matná, takže usazený prach nebude tak bít do očí.

S šířkou 71 cm a výškou 5,8 cm se vleze mezi nohy drtivé většiny 55" televizorů, na stěnu se dá připevnit pomocí dvou konzolí, dodávaných v příslušenství. Tam najdete také HDMI kabel pro propojení s TV.

Konektory a instalace

Pro propojení s TV slouží HDMI eARC výstup, potěší ale i další HDMI vstup pro 4K Blu-ray, a také USB. Tradičně je zde i optický digitální vstup.

Je zde integrovaný Chromecast pro poslech hudby a podpora multiroomu, či ovládání pomocí hlasových asistentů (nemá však zabudované mikrofony, počítá se z externím zařízením). Využít můžete WiFi, či kabelové připojení přes konektor RJ45. Nechybí Bluetooth pro přímé streamování hudby z mobilu, či podpora Apple AirPlay 2. JBL umí Dolby Digital, Dolby TrueHD, 5.1 PCM a samozřejmě i Dolby Atmos. Formát DTS nepodporuje.

Možnost rozšíření o externí bezdrátový subwoofer JBL nemá, není zde ani výstup pro připojení subwooferu kabelem.

Ovládání a možnosti nastavení

Trochu záludná je první instalace soundbaru. Ten vybalíte, připojíte k TV a pak spustíte automatickou kalibraci technologie JBL Mutlibeam, která pomocí několika testovacích kanálů proklepne poslechový prostor a nastaví virtuální prostorový zvuk. Jak to udělat se ale musíte podívat do návodu, protože tlačítko na DO není funkcí označeno.

Malý display na pravé straně indikuje zvolený vstup, či hlasitost. Na horní straně je čtveřice základních tlačítek, pro zbytek ale využíváte malý a přehledný dálkový ovladač. Překvapilo nás, že ovladač umožňuje regulaci basů, ale opět chybí popis tlačítka, takže musíte juknout do manuálu a zapamatovat si to. Nastavení basů se vám bude hodit především u hudby.

Co se možností nastavení zvuku týče, tak jsou zde dva přednastavené režimy zvuku a chytrý režim, kdy JBL přidá své virtuální prostorové rozšíření zvuku. Ten se dá vypnout.

Jak to hraje

Celkové nastavení zvuku je univerzální, pro filmy i seriály. Centrální dialogový kanál má tu správnou hlasitost a čistotu, abyste rozuměli, o čem hrdinové mluví, tudíž i když chybí zvýraznění dialogů, tak to nevidím jako problém.

Zbytek zvuku se rozprostře kolem vás a působí překvapivě věrohodně. Soundbar se poměrně úspěšně snaží vyvolat dojem, že zvuky jdou shora, ze stran a zezadu. Zadní efekty jsou už spíše naznačeny a nejsou konkrétní, ale rozhodně JBL virtuální prostorový zvuk funguje. 3D zvuk Dolby Atmos je také spíše naznačen a spočívá spíše ve zvednutí předního zvukového pole, máte tak pocit, že zvuk jde z televizoru, ale nad vás už se prostor nepřenese.

I bez externího subwooferu jsou zde dobré a rychlé basy, které sice podlahou nezatřesou, ale je jich dostatek. Počítejte však s tím, že hlubokých, dunících basů se nedočkáte, což na druhou stranu ocení vaši sousedi.

Hudbu zvládá JBL důstojně, pro běžný poslech či kulisu zcela stačí, dle žánru je dobré si upravit basy, aby skladby měli ten správný objem.

Verdikt

Celkově JBL Bar 5.0 MultiBeam potěší výbornou konektivitou a možností poslouchat streamovanou hudbu, nejen přes Bluetooth, ale i přímo přes WiFi. V druhém případě bude kvalita slyšitelně vyšší.

Mozností nastavení moc není, zde vás čeká pár kompromisů, neboť zde není noční režim či zvýraznění dialogů, jen regulace basů, jinak se musíte spokojit s automaticky nastaveným zvukem. Ale popravdě drtivá většina posluchačů stejně soundbar jednou nastaví, a pak už na něj nesahá. Právě proto bude toto JBL ideální ty, kdo chtějí soundbar položit před TV a už na něj nesahat.

Toto JBL se nám opravdu líbilo, doporučil bych ho například do panelákových pokojů jde o ideální velikost a výkon, kdy velmi dobrý zvuk značně pozvedne zážitek z filmů, ale přitom nebude zavazet nikde dunící (a sousedy rušící) externí subwoofer.

JBL Bar 5.0 MultiBeam

Cena: 10 490 Kč

Technické parametry