Recenze soundbaru Philips Fidelio B97/10: Elita s Dolby Atmos a zadními reproduktory

Subwoofer má odlišný vzhled. Povrch v obyčejném plastovém černo-šedém ohozu nepatří vzhledem k výstřelkům krásy. Z druhé strany stojí někde v rohu a není tak nutné mu vdechnout umělecký výraz. Stačí, když tento hlubokotónový dělník zahraje, co zahrát má.

Oddělitelné koncovky, totiž samostatné efektové bedny, nesou stejné designové znaky. Jejich tvar u připojovací bočnice byl zkosen do rozšíření. Aneb zadek je delší než předek.

Černý, plastový spodek podepírají gumové nožky. Záda jsou vybrána ve dvou místech pro protilehlé umístění konektorových portálů. Blíže levému kraji přivedete napájení od externího „notebookového“ zdroje, zapojíte jack do audio vstupu, osadíte optický vstup a využijete servisní USB k naládování nového firmwaru. Blíže pravé krajovce objevujeme trojku HDMI portů. V jednom případě s přívlastkem ARC/eARC. Hlavní port s nejvyšší a nejmodernější specifikací sedí nejblíže tělu stroje, což s sebou přináší vyšší sevření zapojeného kabelu. Být hardwarovým designérem, pořadí portů otočím. Zadní stěnu využívá drobné tlačítko k aktivaci párovacího režimu s Wi-Fi.

Co si domů přinesete? Samozřejmě samotný zvukový projektor a k němu plnohodnotný bezdrátový subwoofer s osmipalcovým měničem a bassreflexem. Kromě nich nádavkem dostáváte dvojici externích bezdrátových repráků s výdrží něco kolem desíti hodin. Hlavní část slouží současně jako dokovací stanice. Jejich napájení, typicky při osazení napevno a přišroubování na zeď zajistíte USB-C kabelem, který ovšem v balíku chybí. Z krabice vyzvedávám dálkový ovladač a do něho dvě AAA baterie, dvojici napájecích kabelů k soundbaru a subwooferu a napájecí adaptér pro lištu. Sada nástěnné montáže nechybí. Stejně tak stručná příručka, záruční a bezpečnostní list.

Testovaný krasavec Fidelio není žádný osekaný „fidlálista“. Nápisy na krabici a spodní straně lišty prozrazují vyšší ambice. Posuďte sami. Dolby Atmos , kompatibilita s Dolby Vision , IMAX Enhanced , DTS:X , Play-Fi DTS . Podpora Chromecast, Spotify Connect a Apple Airplay 2 nechybí. Hlasová asistence taktéž ( OK Google, Alexa ). Samozřejmostí je Bluetooth 4.2 (A2DP) a Wi-Fi . Zjednodušené provázání s dalšími prvky a přehráváním má zajistit volně dostupná aplikace pro Android a iOS – Philips Sound .

Dálkový ovladač a ovládání

Středně velká dálka v černém plastovém kabátci ne úplně dokonale navazuje na subjektivně viděnou designovou krásu a čistotu samotné zvukové lišty, respektive efektových bedýnek. Tím nechci napsat, že ovladač není hezký. Jen… mohl pobrat trochu více luxusu. Jeho kartáčování snižuje ulpívání otisků na polomatném povrchu. Philips navazuje na aktuální firemní zvyklost a deset tlačítek zapouští. Ztrácí se tak větší hmatová odezva. Ovladač má stejnoběžně zkosený nos a patičku.

Dálkou více méně ovlivníte vše základní a nezbytně nutné, ale taktéž většinu pokročilejšího. Bohužel přes ní nenavážete spojení s Wi-Fi routerem. Nutno sáhnout po aplikaci. Dálkou měníte hlasitost a skladby. Zmíněné zvládnete přes středové směrové šipky ve formě kosočtverce se středovým potvrzovacím kolečkem. Kolečko slouží, jakožto potvrzovací OK, ale taktéž pro pozastavení/nové spuštění přehrávání. Nad směrovým multitlačítkem aktivujete jednotlivé vstupy a skokově umlčíte hlasitost (MUTE).

Standardně zcela nahoře posíláte zařízení do pohotovostního režimu, nebo naopak ho z něj probouzíte. Směrem dolů od „šipek“ vstupujete do nastavení (piktogram ozubeného kola) s korekcemi poměrů hlasitosti jednotlivých reproduktorů, silou svitu displeje, respektive jeho vypnutím. Bohužel červená stavová dioda zůstává při životě. Právě tady zavoláte aktualizaci softwaru z vložené flešky.

Vedle opustíte nastavení (symbol šipky zpět). Nacházím ještě tři klávesy. Jednu se symbolizovanou úpravou frekvenční charakteristiky zvuku – křivky ekvalizéru, další s obrázkem několika posuvníků a poslední s nápisem Dolby Atmos. Druhá zmíněná zavolá korekce basů a výšek, ale taktéž režimy pro IMAX DTS, funkce prostorového zvuku, úpravu hladiny dialogů (pouze DTS-X), dynamickou kontrolu dosahu (DRC) a SYNC k nápravě synchronizace audia s videem. Poslední jmenovaná jasně naznačuje určení, tj. úpravu rozsahu efektů v Dolby Atmos.

Vzhledem k vícero možnostem nastavení si asi vezmete k ruce návod, abyste lépe pochopili hierarchii jednotlivých předvoleb. Část settingu přeneseného do mobilní aplikace vytváří sekundární prostor, který sice vypadá jednoduše a neposkytuje dramatické korekce, ale některé záležitosti přeci jen nejsou úplně jednoznačné a intuitivní. Typicky skok z aplikace Philips Sound do Spotify, při aktivaci přehrávání streamované hudby. Obdobně panuje určitá „divočina“ u Apple Music. Je to o úhlu pohledu a zvyku. Z druhé strany potěší zástup internetových rádií… aneb systém vyberu, klepnu a hraju.

Komu se zvuk linoucí ze systému zdá v té chvíli „zvláštní“, zkusí jednoduše přehodit nastavení pro efektové bedýnky (SURR). K dispozici jsou tři – UPMX/STD/A-I. Povětšinou STD, tj. standardní průběh pomůže, neboť přenáší jednotlivé kanály v jejich originálním rozložení. Jak jste jistě pochopili. Nešlo o chybu zvukového systému, ale o méně vhodné uživatelské nastavení. Následně už zase experimentujte.

Detail ovládacích tlačítek na hlavní části.

Instalace a nastavení

Vzhledem k pokročilosti systému se nabízí více složitosti v montáži. Opak je pravdou. Vše jednoduše vybalíte, zvukový projektor spojíte nejlépe HDMI kabelem s televizorem, do zásuvky zapojíte jak ho, tak i subwoofer. Následně stačí stisknout tlačítko zapnutí na horní straně hlavního prvku. Jestliže v této chvíli máte zadní bedny odděleny, tak každou aktivujete stlačením knoflíku pro oživení. Mělo by dojít k automatizovanému spojení všech čtyř komponentů. Kdyby subwoofer odolával spojení, na zádech stlačte synchronizační tlačítko.

Subwoofer mohl pobrat více elegance (všimněte si synchronizačního tlačítka). Zato sama zvuková lišta i na druhé fotce zachycené externí reproduktory vypadají perfektně. Posuďte.

Kdo nemůže efektová repra mít stále za sebou, nechť určitě prubne alespoň jejich oddělení a mírné odsazení od základny. Projev nabude na zajímavosti, prostoru a získá ještě vyšší pravo-levý rozsah. Ten pak obdrží jakousi formu rychlejšího rozstřelu tónů do obou směrů.

Vzbuzení lišty prozradí hlášky na displeji. Také červená, rychle blikající dioda. V té chvíli je silně zralá na kladívko a hřebíček. Neznalý nebude tušit, jak ji umrtvit bez násilí. Navštíví návod a zjistí, že její blikání ukončí připojení k Wi-Fi, a to za pomoci aplikace Philips Sound. A vlastně máte hotovo. Teď už stačí pouze projít jednotlivé možnosti, kterých rozhodně není málo.

Zvuk v základu proměníte nasazením jednoho z pěti předpřipravených profilů (Custom/Movie/Music/Voice/Sport). Obsluze je dovoleno čtyři posledně jmenované ještě poupravit. Typicky korekcemi basů a výšek. Stejně tak pozměníte poměrovou hlasitost u komponent skládačky. Jednoduše napsáno… třebas navýšíte hlasitost efektů a snížíte brumlání subwooferu. Anebo navýšíte prostorový efekt Dolby Atmos.

Jedním z mála nedostatků, které jsem u testovaného kusu zaznamenal, bylo občasné chvilkové odpojení u eARC spojení. Spoj se někdy obnovil sám, jindy stačilo dvojí stlačení Mute na dálce. Jak ale vyplynulo z dalšího testování, viníkem byl zřejmě televizor stejné značky. Viz náš minulý test.