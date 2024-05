Recenze soundbaru Samsung HW-Q990D. K Samsungu skvělý, pro jiné značky asi zbytečný

Plusy Příjemný filmový zvuk Spolupráce s TV Samsung Možnosti připojení Minusy Delší cesta k nočnímu režimu V hudbě tolik nezaujme 8 /10

Snad každý výrobce televizorů nabízí zákazníkům také soundbary. Zvuk z tenkých televizorů zatěžuje mnoho kompromisů a dnešní filmový zvuk už vyžaduje něco lepšího než pár reproduktorů hrajících do stěny nebo do stolku pod televizorem.

Pro výrobce je potom ekonomicky výhodnější investovat raději do vývoje soundbarů. Komu stačí zvuk z televizoru, lepší zvuk by nezaplatil. Kdo chce i zadní reproduktory a subwoofer, stejně by si připlatil za externí zvuk a původní z televizoru nevyužil.

Protože si ale k televizoru můžete koupit libovolný soundbar, ne jen od výrobce televizoru, snaží se vás výrobci nalákat unikátními funkcemi, které dokážete využít jen při propojení soundbaru a televizoru stejné značky. A to je i případ vrcholného soundbaru Samsung HW-Q990D.



Design soundbaru odpovídá starším generacím, podobně vypadal už Q990B z roku 2022

Soundbar Samsung HW-Q990D Počet kanálů: 11.1.4 počet reproduktorů: 22 podpora formátů: LPCM Multi, Atmos Music, Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS:X funkce zvuku: Active Voice Amplifier, Noční režim, Voice Enhance Mode, SpaceFit Sound konektivita: 3× HDMI (jeden eARC), optický vstup, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 speciální funkce: Chromecast, AirPlay, Spotify Connect, Q-Symphony, Wireless Dolby Atmos, Alexa voice rozměry: 123,2 × 6,95 × 13,8 cm soundbar, 22 × 41,3 × 41 cm subwoofer, 13 × 20,1 × 14 cm zadní hmotnost: 7,7 kg soundbar, 11,7 subwoofer, 3,4 kg zadní

Dostupná prémiovka

Soundbar Samsung Q990D představuje vrchol nabídky z pohledu zvuku i ceny. Popravdě ale není cena tak extrémní. Její součástí je totiž nejen soundbar, ale také bezdrátový subwoofer a zadní bezdrátové reproduktory.



Spolu se soundbarem dostanete i zadní reproduktory s horními měniči a subwoofer

V jednom balíku tak dostanete všechny základní komponenty, navíc už z továrny spárované, takže instalace je zcela triviální. Pod TV položíte soundbar, zapojíte subwoofer a satelity a ono se to samo se to.



Vnitřní struktura měničů na soundbaru a jednom zadním reproduktoru

Vyšší cena je tu dána nejen chytrými funkcemi, ale také nabídkou reproduktorů. Samsung to popisuje jako 11.1.4 kanálový systém. Soundbar má na každé straně čtyři měniče s jedním mířícím vzhůru pro výškový kanál Atmosu, zadní reproduktor má potom tři - přímý, boční a horní. A pak samozřejmě subwoofer. Středový měnič okem nezahlédnete, ale podle expandované struktury je uprostřed soundbaru. Dále můžete přes Q-Symphony přidat i televizor pro větší zvukový efekt.