Plusy Zřetelné dialogy

Dobrý i na hudbu

Rozšiřitelný o zadní reproduktory

Výborná mobilní aplikace Minusy Nemá Bluetooth (jen AirPlay 2)

Jen jedno HDMI

Atmos jen dopočítaný bez horních reproduktorů 9 /10 Hodnocení

Při svém uvedení způsobil Sonos Beam revoluci. Ukázal ostatním výrobcům, že základní ještě docela levný soundbar může znít skvěle i bez subwooferu a zvládne přehrávat nejen filmový zvuk, ale také běžnou hudbu.

Pro Sonos to byl také první soundbar s konektorem HDMI. Do té doby i mnohem dražší soundbary Sonosu spoléhaly jen na optický vstup.

Od uvedení Sonosu Beam už však uplynulo několik let a začal se na něm projevovat jeho věk. Pořád zní na svou cenu výborně, ale konkurence jeho náskok citelně stáhla a předehnala ho nabídkou standardů.



Rozměry se na nové generaci Beam nemění. V balení stále dostanete napájecí kabel, HDMI a redukci z HDMI na optiku. U bílé verze je bílý i napájecí kabel

Beam v první generaci totiž podporuje jen Dolby Digital 5.1, přičemž streamovací služby už dlouho používají Dolby Digital Plus s vyšší kvalitou a pochopitelně se v ceně okolo deseti tisíc také šíří podpora Dolby Atmos.

Upřímně – Dolby Atmos v této nižší cenové hladině neznamená slyšitelný zvuk z horní strany, ale spíše mírné rozšíření vnímaného prostoru do výšky.

Sonos Beam Gen 2 tak dorovnává krok se současnou konkurencí. Jeho HDMI konektor podporuje kromě ARC i novější eARC, rozšiřuje podporované standardy o Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Multichannel PCM, přidává podporu 5GHz bezdrátových sítí a jeho boky místo citlivé tkaniny kryje snadno udržovatelná perforovaná mřížka. V prodeji bude v testované černé a také bílé verzi, která lépe splyne s pozadím při umístění na stěnu.



Nabídka konektorů se nemění, HDMI nově podporuje eARC. Konektory se připojují napřímo, takže nemusíte řešit zalomené kabely

Při tom všem zůstává Sonos Beam stále stejně velký se stejným rozložením reproduktorů. Aktivní reproduktory míří mírně do stran pro lepší prostor, středový kanál potom obsahuje tři měniče, dva středobasové a jeden výškový pro zřetelné podání dialogů. Tři pasivní zářiče se pak postarají o nezkreslené rychlé podání basů.

Všechny reproduktory ale šíří zvuk jen ve vodorovné ose, žádný není trochu nakloněný pro odraz od stropu. Horní kanál Dolby Atmos se tedy uměle dopočítává a vnímaný prostor sotva přesáhne horní hranu televizoru. Při přehrávání Atmosu tak spíš oceníte vyšší bitrate s čistším zvukem.



Nová mřížka vypadá skvěle, a podle zkušeností se soundbarem Arc, vydrží dlouho perfektní. Na horní straně jsou tradiční tlačítka pro ovládání hlasitosti a skákání ve skladbách. Dírky tu odpovídají mikrofonům, které vás zachytí i na delší vzdálenost

Protože jde stále o Sonos s možností připojení dalších reproduktorů, můžete zvuk dodatečně výrazně vylepšit. Pokud připojíte zadní dvojice reproduktorů (stačí levné Ikea Symfonisk), zvuk ze soundbaru se nejen s větším sebevědomím pustí okolo vás, současně si ale jeho vlastní reproduktory znatelně oddechnou, protože nemusí emulovat prostorový zvuk. Zvuk z přední strany se projasní včetně zřetelnějších dialogů a dojem ze zvuku bude rozhodně lepší.

K soundbaru Sonos Beam můžete připojit i subwoofer Sonos Sub pro citelné zlepšení basového projevu, popravdě ale při ceně subwooferu přes dvacet tisíc mi to nepřipadá jako rozumné zlepšení zvuku. Mnohem větší efekt získáte výměnou Sonosu Beam za Sonos Arc. Jasně, Arc stojí dvojnásobek Sonosu Beam a může vás odrazovat, že za 26 tisíc ani nedostanete subwoofer, ale zvuk Arcu je pořád o třídu lepší, plný vzdušnosti a zřetelnosti.

Snadnější instalace

Reproduktory Sonos nestačí připojit do zásuvky, musíte je také inicializovat v aplikaci na mobilním telefonu a přidat do svého Sonos účtu. Sonos to nicméně během let rozhodně zjednodušil. Nyní stačí otevřít aplikaci, nový reproduktor se sám nabídne k přidání a na nové generaci Beamu už stačí jen mobilem klepnout na horní plochu soundbaru, kde se přes NFC spáruje a přenese nastavení bezdrátové sítě.



Ekologické balení znamená papírovou krabici s minimem plastů. Pro instalaci stačí spustit aplikaci Sonos a vše se samo najde a připojí

Připojení k televizoru probíhá jako u jiných soundbarů. Protože Beam má jediný HDMI konektor, musíte jej připojit přímo k televizoru do konektoru HDMI s podporou ARC nebo eARC. I na starším televizoru bez eARC bude zvuk o něco lepší a Dolby Atmos na Netflixu nejspíš rozjedete.

V aplikaci Sonosu můžete dále upravit basy a výšky, zapnout loudness pro lepší basy na nižší hlasitosti nebo při přehrávání z televizoru zvýraznit dialogy nebo zapnout noční režim s vyrovnáním dynamiky pro tišší, ale stále zřetelný zvuk.



Horní strana je nepatrně prohnutá pro menší odlesky od televizoru. Infračervený přijímač na přední hraně slouží jen jako opakovač signálu do IR diody na zadní straně

Samotný soundbar nemá žádné fyzické dálkové ovládání, jen aplikaci pro telefon. Hlasitost se ovládá televizorem (případně tlačítky na horní straně), infračervený senzor na přední straně soundbaru slouží jen k přeposlání povelů do vysílače na zadní straně. Díky tomu soundbar nezacloní přijímač ovládání na televizoru.

Pokud máte iPhone nebo iPad, můžete dále nakalibrovat soundbar pro optimální zvuk ve vaší místnosti. Můžete případně poprosit návštěvu s iPhonem o kalibraci, nastavení zůstane v soundbaru, dokud jej nepřestěhujete. První část kalibrace z poslechového místa zajistí správný prostorový zvuk pomocí odrazů v místnosti, další část, kdy chodíte s telefonem po místnosti, prověří kolizní frekvence, které by mohly při poslechu v místnosti rezonovat.

I bez kalibrace telefonem je zvuk výborný a dokážete spokojeně existovat i bez ní. Díky kalibraci se především zlepší podání prostoru a vyrovná se případné zkreslení místnosti.

Díky mikrofonům s dalekým dosahem můžete stejně jako u původního Beamu přidat hlasové asistenty od Amazonu nebo od Googlu. Ačkoli mám většinu domácnosti na Google Home, v soundbaru doporučím používat Alexu s lepším napojením na Sonos.

Chytrý multiroom Sonosu

Sonos má s propojením více reproduktorů v domácnosti dlouholeté zkušenosti a funguje mu to skvěle. K soundbaru můžete připojit pár reproduktorů pro zadní efekty, díky čemuž se projasní i zvuk ze samotného soundbaru. Můžete připojit i bezdrátový subwoofer. Stejně tak ale můžete zvuk ze soundbaru poslat do jiného reproduktoru, například si můžete vzít na zahradu zvuk fotbalového utkání na televizoru.



Díky eARC přehráváte nejen Dolby Digital Plus 5.1 či Dolby Atmos, ale také kompletně dekódovaný prostorový signál v PCM. Vyřešíte tak případně i chybějící DTS-X

Vím, že to nebude moc obvyklé, ale dokonce můžete zvuk ze soundbaru poslat do jiného soundbaru a to včetně prostorových efektů. Soundbar připojený k televizoru dokáže do jiného samostatně stojícího soundbaru poslat i Dolby Atmos a správně budou hrát i zadní efektové reproduktory a subwoofer připojené k tomu samostatně stojícímu soundbaru. Upřímně mne nenapadá, kdy by to dávalo prakticky smysl, ale ukazuje to, až do jaké hloubky Sonos dokáže přenášet zvuk mezi svými reproduktory.

Já to využil při porovnání soundbarů Sonos Arc a Sonos Beam v různých konfiguracích. Zvuk soundbaru se neměnil pod toho, zda byl připojený přímo k HDMI, nebo jen přijímal surround signál vzduchem.

K Beamu byste si opravdu měli časem dokoupit zadní reproduktory. Stačí ty poličkové Ikea Symfonisk, trochu lepší (a o kus dražší) budou Sonos One SL. Jasně, zvedne to celkovou cenu, ale dostanete mnohem lepší filmový zážitek. Vyzkoušel jsem Sonos Beam nejen se zadními reproduktory Sonos One, ale také se subwooferem Sonos Sub. Subwoofer poskytne hutné sebejisté basy a odlehčí samotnému soundbaru, popravdě ale místo kombinace Sonos Beam + Sonos Sub doporučím samotný soundbar Sonos Arc.

Zvuk na Sonos Arc se oproti Beamu nadechne svěžestí a podání prostoru se výrazně zlepší díky do stropu mířícím reproduktorům a celkově širší konstrukci. Stejně tak dialogy i s dodatečným zvýrazněním znějí přirozeněji bez umělého posunutí frekvencí. Arc ale pochopitelně stojí dvojnásobek Beamu, takže nelze zvuk Beamu na jeho cenu označit jako špatný.

Jak si vede s konkurencí?

Před několika týdny jsme v redakci testovali několik soundbarů pro velký test v časopisu Computer 10/21. Beam Gen 2 ještě nebyl oficiálně dostupný na trhu, takže se do našeho testu nevešel, pochopitelně ale máme teď naposloucháno a máme s čím srovnávat.

V soundbarech kolem 10 tisíc nás nejvíc překvapilo, jak se výrazně zvýšila kvalita přehrávaného zvuku a současně do jaké šířky se rozestoupily možnosti volby. Spíš, než aby jeden soundbar byl jednoznačně lepší jak všechny ostatní, je tu vyrovnaná skupina soundbarů, kdy je každý ideální na něco jiného.

Jako nejvýraznějšího konkurenta pro Sonos Beam Gen 2 bych označil JBL Bar 5.0 Multibeam. Výborně znějící soundbar bez subwooferu také podporuje Dolby Atmos a nahoru mu míří alespoň pasivní zářiče. Podobně jako Sonos Beam podporuje Alexa multiroom audio, umí AirPlay a Chromecast audio. Navíc umí přehrávat zvuk přes Bluetooth.

JBL Bar má v základu nepatrně lepší zvuk, který ale Sonos Beam Gen 2 snadno přeskočí s doplňkovými zadními reproduktory. JBL Bar už nemůžete dále nijak rozšířit. Také ovládání JBL Baru je hodně neintuitivní a komplikované. Jestli potřebujete jen vylepšit zvuk z televizoru, nechcete subwoofer a stejně nebudete používat rozšířené možnosti připojení, JBL dává smysl. Sonos vyhraje univerzálností a rozšiřitelností.

Lepší podání hudby a zřetelnější basy nabídne Klipsch Cinema 400. Nemá ale středový reproduktor a dialogy se tak u něj v akční vřavě většinou ztrácejí. Chybí mu také rozšiřující inteligence.

Soundbar Bose 300 pak zaujme především skvělým podáním basů. Pokud vám v televizním zvuku hlavně scházejí hutné basy, i bez subwooferu je z Bose uslyšíte a přitom nebudete zbytečně rušit sousedy vibrující podlahou. Tak hutné basy ale mohou časem unavovat a snižují zřetelnost dialogů. Můžete je ubrat, pak ale zase spadne soundbar Bose do nudnějšího průměru.

Sonos Beam Gen 2 se při srovnání s konkurencí snaží pokrýt co nejvíc možností, byť třeba v jednotlivé kategorii nevládne. Rozhodně poskytne zřetelné dialogy s možností zvýraznění, poradí si s hudbou, nabízí také skvělé možnosti rozšíření a kalibrace. Pochopitelně ale někdo nemá potřebu naskakovat do celého systému Sonos, a chce jen vybalit soundbar z krabice a připojit k televizoru.

Povinný upgrade vrací Beam na špičku výběru

Nový Sonos Beam Gen 2 tak vnímám hlavně jako povinný upgrade. Soundbar bez podpory Dolby Atmos dnes pro mnoho zákazníků vypadne z užšího výběru, byť to na zvuku reálně není moc poznat. Mnohem víc oceňuji širší podporu standardů. I na běžném HDMI-ARC oceníte Dolby Digital Plus nebo Dolby Atmos z Netflixu. Po připojení k HDMI-eARC dostanete Dolby Atmos a HD Master Audio i z Blu-ray disků a Multichannel PCM z počítače nebo z přehrávačem dekódovaného DTS-X. Konečně pak všechny i starší soundbary Sonosu ještě letos dostanou podporu DTS, která sice není dnes tak důležitá, ale její absence se často Sonosu vytýkala.

Nový plastový kryt reproduktorů se pak rozhodně lépe udržuje čistý. Sonos na něj přešel z původní látky napříč celou nabídkou reproduktorů a dává to smysl. Vypadá to skvěle i po delším období a stačí to jen občas utřít.

Pokud tedy dnes máte starší Sonos Beam, můžete být v klidu. Novinka jej zásadně zvukem nepřekonává, podpora Dolby Atmos dramaticky nemění podání zvuku a i vy brzy dostanete podporu DTS. Určitě ale nemá nyní smysl kupovat starší Beam, když ten nový stojí velmi podobně a má mnohem lepší podporu standardů a provedení.

Oproti ostatní konkurenci v této ceně nabízí Sonos výbornou rozšiřitelnost, spolehlivý multiroom, případně kvalitní aplikaci s kompletní podporou všech myslitelných hudebních služeb. V rámci nabídky Sonosu je také nejvýhodnější cestou ke stereo zvuku. Dva základní reproduktory Sonos One budou stát velmi podobně a také poskytnou hlasové asistenty, Beam ale poskytne navíc i zvuk pro televizor.

Sonos Beam Gen 2

Cena: 12 990 Kč (v prodeji od 5. října 2021)

Výrobce: Sonos

