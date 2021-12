Recenze subwooferu REL T/5x. Kvalitní basy pro hudbu i filmy

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Na subwooferu těchto rozměrů (30 x 30,7 x 31,3 cm při 14,3 kg) není vlastně moc co vidět, jeho primárním cílem je naopak nebýt vidět a nepoutat pozornost. To samozřejmě předpokládá i to, že veškerá konektivita je schovaná vzadu na typicky modré desce.

Jak to hraje

REL T/5x jsme poslouchali v ostravském Studiu Špalíček vedle T/7x a T/9x a to v systému s elektronikou Bluesound NODE / PS Audio Stellar Gain Cell DAC / Stellar M1200, kdy se poslouchalo buď přes Dynaudio Evoke 50 nebo Bowers&Wilkins 702 S2 a to na kompletní kabeláži Cardas Clear Sky. Subwoofery byly připojeny napájecím kabelem AudioQuest NRG-4.

Přestože ani jedny z použitých reprosoustav v dané velikosti místnosti netrpěly subjektivním basovým nedostatkem, připnutí T/5x do systému vedlo v „Say That You Will“ (George Duke | „Follow the Rainbow“ | 2010 | epic | 88697779882) k hutnějšímu, hlubšímu podání basové linky a co víc, dokonce se zdálo, že hloubky získaly napjatější podobu, jako kdyby basové struny byly lépe naladěné a zahrané s větší chutí.

Zpevnění, zkonkrétnění hran basových linek bylo patrné také v „All Souls Night“ od Loreeny McKennit („The Visit“ | 2006 | Quinlan Records | 0774213510426). Ačkoliv sama nahrávka nemá žádné obrovské množství spodních tónů, jejich zkonkrétnění přináší samozřejmě i lepší čitelnost a všechno je jaksi samozřejmější.

Malý REL splývá s reprosoustavami s onou známou firemní lehkostí, stačí relativně nekomplikovaná nastavení a i bez DSP se dočkáte velmi korektního basu. V „Next Time You See Her“ Erica Claptona („Slowhand“ | 2012 | Polydor | 5340724) nejen že subwoofer opět ještě trochu víc pročistil bas, ale zlepšil se i pocit fyzičnosti impulsu a přitom T/5x jako kdyby nebyl samostatnou entitou, ale skutečně jen doplněním hlavních reprosoustav, i když samozřejmě je cítit, že výsledné podání je napůl charakterem právě daných reprosoustav a tuhosti a údernosti REL.

Dost zajímavé je, že třeba bicí souprava Billa Bruforda zněla v „Some Other Time“ („If Summer Had Its Ghosts“ | 1997 | Discipline | 633367970527) i s relativně malým subwooferem o dost sebevědoměji, zejména ohraničení velkých bubnů bylo prostě jasnější a konkrétnější, stejně tak úder zněl jednoznačně živěji a to nejen díky tomu, že basu (tedy třeba i těla) bylo prostě víc, ale i proto, že bas se utáhl a získal lepší formu, což v kontextu rozhodně ne úplně levných sestav staví REL do dobrého světla.

T/5x jako kdyby pak také třeba v poněkud řízné Ozzyho „I Just Want You“ („Ozzmosis“ | 2014 | Qobuz | 24/96) udělal větší pořádek, ubyla tvrdost a přitom přibyl impakt a zlepšil se rytmus. Celkově je skladba lépe poslouchatelná a to aniž by se proměnil základní charakter systému.

Verdikt

REL vyrábí subwoofery ve vysokém standardu, o tom není sporu. I malý a poměrně dobře dostupný T/5x této charakteristice odpovídá – nová „xková“ generace v porovnání s tou původní vypadá lépe, zároveň ale také hraje hlouběji a sytěji, aniž by se ztratil ten pocit snadné integrovatelnosti do běžné místnosti a běžné sestavy.

Pokud tak hledáte poměrně kompaktní subwoofer pro sestavy od dejme tomu 50 tisíc do půl milionu korun a pro menší až středně velké místnosti, pak jeden (a jako vždy asi lépe dva) REL T/5x mohou být dobrým řešením, které „stíhá“ i u opravdu dobrých reprosoustav a pomůže vytvarovat bas takový, jaký má správně být.

REL T/5x

Cena: 21 990 Kč

Technické parametry

Systém aktivní, dolů vyzařující pasivní membrána

aktivní, dolů vyzařující pasivní membrána Basový měnič 1x 200 mm (8") s kovovým košem

1x 200 mm (8") s kovovým košem Dolní mezní kmitočet 32 Hz - 6 dB v místnosti

32 Hz - 6 dB v místnosti Vstupy 1 x L/R Neutrik Speakon, 1 x LFE RCA- Cinch, 1 x RCA-Cinch

1 x L/R Neutrik Speakon, 1 x LFE RCA- Cinch, 1 x RCA-Cinch Regulace citlivosti 80 dB

80 dB Změna fáze 0 / 180°

0 / 180° Výstupní výkon 125 W (RMS)

125 W (RMS) Zesilovač analogový ve třídě A/B

analogový ve třídě A/B Plná elektronická ochrana

Ochrana proti DC a zkratu

Hmotnost 14,3 kg

14,3 kg Rozměry (š x v x h) 300 x 307 x 313 mm

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice