Malé basy do bytu. Recenze subwooferu Sonos Sub Mini

Plusy Odlehčí zvuku soundbaru

Zvuk bez deformací

Přesné basy vhodné i pro hudbu Minusy Spíš pro menší místnosti

Ne úplně levný 7 /10 Hodnocení

Už když jsme zveřejňovali první oficiální informace o novince Sonos Sub Mini, počítali jsme s tím, že nový subwoofer zanedlouho dostaneme na recenzi. To se potvrdilo a máme pro vás naše první dojmy. Předem musím říct, že Sonos Sub Mini je spíše ukázkou strategického plánování produktů, než technicky sofistikovaným produktem s unikátními schopnostmi.

Jde o bezdrátový subwoofer, který hraje nejnižší basové frekvence (25 Hz až cca 100 Hz) a připojuje se k hlavním reproduktorům pouze bezdrátově. A protože v nabídce výrobce nejde o top model, ale mini verzi, nenabídne tak mohutný výsledek.



Sub Mini v černém nebo bílém, vždy ale v matném provedení

Velmi snadno tak můžeme produkt zařadit – pokud máte doma systém Sonosu a chcete k němu subwoofer, subwoofer jiné značky než Sonos nepřipojíte. Dřív jste si mohli koupit pouze drahý, výkonný a mohutný Sonos Sub, nyní můžete ale ušetřit s levnějším a méně účinným Sonos Sub Mini.

Cena je vyšší, ale popravdě na stejné úrovni jako jiné dostupnější bezdrátové subwoofery, například Sony SA-SW3. Dražší a lepší Sony SA-SW5 pak kopíruje cenu většího Sonos Sub, podobné cenové hladiny má třeba i Bose s levnějším Bass Module 500 a dražším Bass Module 700. Takže Sonos novým Sub Mini doplňuje mezeru ve svém systému.



Design láká hlavně na netradiční štěrbinu

Menší subwoofer bude ideální doplněk soundbaru v menším bytě, kde si nechcete kazit sousedské vztahy. Basy uslyšíte, jen je nebudete vnímat celým tělem. Sousedům zase nebudou poskakovat skleničky v policích a ušetříte je vibrujících stěn. Sonos Sub Mini stačí pro místnosti do 30 m², pro větší bych už raději doporučil dražší Sonos Sub.

Sonos Sub Mini Měniče: 2× 6" protiběžné ● konstrukce: uzavřená ● frekvence: od 25 Hz ● rozměry: průměr: 23 cm, výška: 30,5 cm ● hmotnost: 6,35 kg ● Wi-Fi: 802.11a/b/g/n 2,4 a 5 GHz Cena: 12 990 Kč

Uzavřená konstrukce s dvěma měniči

Subwoofer Sonos Sub mini sice přichází v klasickém válcovém tvaru (výška 30,5 cm a průměr 23 cm), ale s neobvyklým umístěním reproduktorů. Hlavní akustický prostor tvoří štěrbina, ve které protiběžné basové měniče (o průměru 15 cm) zvětšují akustický tlak a současně potlačují vibrace. Díky tomu není Sub mini závislý na typu podložky, kam jej postavíte, stejně tak nebude drnčet svým tělem. To je mimochodem z plastu, byť precizně tvarovaného a vyztuženého.