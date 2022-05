Recenze subwooferu SVS SB-2000 Pro. Velký výkon a mohutný čistý bas za dobrou cenu

Co si SVS nevyrábí (nicméně programuje), to je osazený DSP modul – pracuje na taktu 50 MHz a čip pochází od Analog Audio Devices. Díky svému výkonu umí zpracovat signál v 56 bitové hloubce. SVS udává u SB-2000 Pro frekvenční rozsah 19 – 240 Hz (+/- 3 dB).

Kromě napájecí zásuvky s velkým kolébkovým vypínačem zde najdete ještě šest tlačítek a řadu indikačních diod – to pokud preferujete nastavení subwooferu manuálně, bez využití praktické aplikace, která spojí váš telefon nebo tablet se subwooferem přes bluetooth. Aplikace sama je docela šikovná a rychlá, i když někdy povely musíte zadat dvakrát (třeba přepnutí uloženého profilu několikrát neproběhlo apod.) – to může být způsobeno bluetooth rozhraním, ale v reálu to není problém.

Do zadní panelu je vložena obdélníková deska s veškerou elektronikou. Na vnější straně najdete jeden pár vstupních cinchů (z toho pravý může posloužit jako čistý LFE vstup) a jeden pár cinchů výstupních, takže můžete kupříkladu subwoofery řetězit. Signál lze do SB-2000 Pro dovést také pomocí bezdrátového příplatkového modulu.

Pokud byste chtěli také co nejméně vizuálně výrazný vzhled, k subwooferu je přiložena velmi mohutná mřížka s masivní konstrukcí, která by měla zajistit provoz bez nepříjemných rezonancí.

My jsme měli k dispozici nejdostupnější z verzí, uzavřený „krabicovitý“ (to je to „B“ v názvu, neboli „box“) model SB-2000 Pro.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

SB-2000 Pro jsme poslouchali v rámci hlavní redakční sestavy, kde doplňoval Quarta Evoluzione od Xavian – napájen byl stejně jako zbytek sestavy přes GMG Power Harmonic Hammer 3000P, poslouchalo se z Métronome DSC1 a Norma Revo SC-2 LN / Revo PA 160 MR. Kompletně na kabelech Nordost Heimdall 2, vyjma napájení předzesilovače a streameru přes Valhalla 2.

V obou sestavách jsme se snažili pomocí aplikace vyladit křivku odpovědi do tvaru jakéhosi optima (v kombinaci s měřením z poslechové pozice – je škoda, že aplikace nemá nějakou alespoň základní formu měření hrubé odezvy v době, kdy to umí třeba i Sonos) a nutno říci, že to je skvělé, jelikož to samozřejmě snižuje nároky na dokonale přesné umístění subwooferu.

Už tak výrazná a šlapající baskytara v „Rock with You“ Michaela Jacksona („Off the Wall“ | 2009 | epic | 88697 53621 2-1) získala s nedominantě „zapuštěným“ subwooferem (tj. nastaveným tak, aby byl co nejméně rozeznatelný) na přímočarosti, bas ztvrdl a i když nešlo nutně o extenzi pocitu hloubky (na baskytaru stačí oboje zmíněné reprosoustavy), rozhodně přibylo fyzično a to způsobem ne úplně okatým a přesto citelným.

V „River“ od Renée Fleming („Haunted Heart“ | 2006 | Rounder | 0602517032798) SVS lehce přifoukl tělo klavíru, nástroj působil plnější a přitom nedošlo k žádným velkým efektům, zvuk SVS je ono audiofilsky optimální přibroukávání, integrace je i díky aplikaci (a tedy snadnému nastavování) prostě dobrá, subwoofer neční, není samostatnou entitou v prostoru a v nahrávce, naopak dobře se „schová“ do reprosoustav. Hrajete-li však nahlas, všimnete si občas určitého „pufnutí“, kterým na sebe SVS přeci jen přitáhne pozornost.

Přestože při správném nastavení o SB-2000 Pro v místnosti sotva víte, dokázal i tak v jazzové klasice „Use Me“ od Vanessy Fernandez („Use Me“ | 2014 | Groove Note | 0660318105028) zvuk kontrabasu vytvrdit, zpřítomnit a dodat mu ještě fyzičtější průraznost. Je to hezký efekt, jako když se bas utáhne a hraje s výraznějším odhodláním.

V čem lze vliv subwooferu pozorovat nezpochybnitelně, to je dynamika a autorita velmi hlubokých kmitočtů, které jsou normálně mimo „komfortní“ meze obou reprosoustav v Zimmerově „Wheel of Fortune“ („The Dali CD Vol. 4“ | 2015 | Dali | 474 564 6) – subwoofer nabídl pocit větší hloubky, velmi nízko posazené tóny najednou byly fyzicky citelné a zvuk „plnorozsahovější“, to lze více či méně ale čekat od téměř libovolného subwooferu, který si zaslouží zařazení mezi hi-fi.

V čem je SB-2000 Pro nad svou třídou a v čem šlo o příjemné překvapení, to byl pocit nejen podsaditosti zvuku, ale také zlepšené čitelnosti, tóny v basovém spektru byly nejen velké a hutné, ale hlavně velmi dobře ohraničené, za své peníze tu získáte podstatně důraznější a překvapivě dobře artikulovaný zvuk – opět nicméně ne úplně v „kinové“ hlasitosti, kdy se začíná ozývat jisté „ducání“ vhodnější spíše skutečně pro podporu kinofilmových efektů.

SVS nabízí – jak už bylo naznačeno – decentní ladění a při dobré seřízení nevtíravý vlastní charakter. Třeba „Mercy Street“ od Christy Baron („Retrospective“ | 2004 | Chesky Records | 0090368026965) ukázala při zapojení subwooferu podstatně pocitově blíže postavený kontrabas, ale jinak nic – nešlo o nástroj nějak „přepůlený“, subwoofer dobře zapluje do základní charakteristiky reprosoustav jako takových, neukazuje se nijak dominantně a velmi dobře podtrhuje čitelnost spodní poloviny frekvenčního rozsahu, máte pocit, že všechno je tak nějak pevnější.

„Northern Star“ od Christine McVie („In The Meantime“ | 2004 | Koch | 0099923960027) má velmi, ale velmi výraznou basovou linku, která je schopná na správné aparatuře pěkně rozklepat podlahu – přidávat ji tak energie se může zdát až kontraproduktivní či kontraintuitivní. A přesto – pusťte do hry dobře nastavený SB-2000 Pro a mocné hučení a bručení basy se semkne, je ho částečně samozřejmě i víc, ale hlavně je podstatně konkrétnější, napjatější, už to není „hmmmm“, ale „drrrrnk“, jako kdyby subwoofer sevřel kolem basových tónů pevnou ruku a donutil je k disciplíně.

Ale i tady se ukázalo, že s nárůstem hlasitosti někam na rozmezí hlasitého a velmi hlasitého poslechu (tj. takového, který si určitě neužijete ani zase tak často, ani moc dlouho) na sebe začne SVS poutat pozornost, díky změně v charakteru (kdo ví, zda se blíží limit výkonu nebo něco jiného) už dokážete rozdělit zvuk reprosoustav a subwooferu – možná by pomohlo lépe a déle ladit právě i pro vysoké hlasitosti nebo pečlivěji subwoofer umístit.

Verdikt

Subwoofer SVS SB-2000 Pro je na pohled vcelku standardním zařízením svého typu, ani v kontextu cenové hladiny na první dobrou ničím nepřekvapuje. Zpracování působí výrazně lépe v příplatkovém hlubokém laku a 10% navrch za něj je docela přijatelná investice. SB-2000 Pro vás nezaskočí ani konektivitou, ani technickými parametry, co ale musíme ocenit je příjemná aplikace, díky které lze subwoofer dobře nastavit i z poslechového místa, zejména ve fázi finálního jemného dolaďování parametrů.

Právě možnost dobrého a snadného seřízení je velkým benefitem i pro ty s menší trpělivostí. A zvukově? Nehrajete-li úplně hodně nahlas, kdy začíná mít subwoofer trochu „kino efekt“, dokáže SB-2000 Pro svůj zvuk dobře rozpustit v hlavním charakter reprosoustav, kde utuží a disciplinuje spodní tóny, dá jim nejen pocit hloubky, ale také napětí a řádu.

SVS SB-2000 Pro nejen že umí podpořit bas co do síly, ale také co do čitelnosti a strukturovanosti. V dané cenové třídě výtečná volba.

SVS SB-2000 Pro

Cena: 25 990 Kč až 32 990 Kč

Technické parametry

Typ subwooferu aktivní

aktivní Měnič 12-palcový SVS

12-palcový SVS Výkon kontinuální (W) 550

550 Výkon maximální (W) 1500

1500 Frekvenční odezva (Hz) 19 až 240 (+/- 3dB)

19 až 240 (+/- 3dB) Maximální výkon - SPL (dB) 240

240 Rozměry (mm) 360 x 372 x 395

360 x 372 x 395 Hmotnost (kg) 17,5

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice