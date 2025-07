Recenze TCL 65C8K: Vynikající MiniLED TV, která se směle měří s OLEDy

TCL se s modelem 65C8K definitivně zařazuje po bok značek jako LG, Sony či Samsung. Prémiový 4K televizor s extrémně jasným QD-MiniLED panelem, 1680 zónami lokálního stmívání, výkonným audiosystémem Bang & Olufsen a moderní Google TV nabízí dechberoucí HDR, perfektní výbavu pro hráče a design bez kompromisů – a to vše za cenu OLEDu střední třídy.

Plusy Excelentní MiniLED podsvícení bez cloudingu Velmi široké pozorovací úhly Výborný jas i kontrast Zvuk Bang & Olufsen Google TV a Dolby Vision Minusy Chyby v překladu do ČJ Zpracování obrazu by mohlo být ještě lepší 9 /10

Zatímco ještě před pár lety TCL mělo pozici levného čínského výrobce, dnes už je jeho pozice úplně jiná. Vyrábí své výborné LCD panely (které od něj kupuje i Samsung), vyvíjí vlastní MiniLED podsvícení, zkrátka se snaží profilovat jako jeden z technologických lídrů. Letos TCL na jaře ve Francii představilo hned několik prémiových MiniLED řad a prakticky všechny levnější modely jsou značené jako QLED. Nad řadou C8K jsou ještě dvě další, takže „osmička“ má v podstatě pozici „cenově nejzajímavější prémiovky".

Model TCL 65C8K, uvedený v první polovině roku 2025, ukazuje, kam až se čínský gigant posunul a potěší, že zde najdete všechny nejnovější technologie. Jde o televizor s udávaným extrémním HDR jasem až 5 000 nitů, o který se stará MiniLED podsvícení rozdělené do 1680 zón lokálního stmívání. Velmi důležitou novinkou u MiniLED je tzv. All Domain Halo Control systém – výsledkem má být naprostá minimalizace nežádoucího rozptylu jasu do sousedních zón.

Na čem dále TCL staví, tak jsou výborné firemní CrystGlow WHVA panely, které kombinují vysoký nativní jas s velmi širokými pozorovacími úhly (obecně: u LCD jste měli buď jedno, nebo druhé). Přidejte obrazovou optimalizaci AiPQ 3.0, novou generaci systému Google TV a překvapivě výkonný audio systém nesoucí značku Bang & Olufsen.

C8K se nesnaží konkurovat jen modelům jako Samsung QN90D nebo Sony X95, ale jde i proti OLEDům. Svojí výbavou i vlastnostmi zkrátka míří vysoko a přitom zůstává cenově dostupnější než velká jména. Jak si vede v praxi?

Design a konstrukce

TCL v posledních generacích ukazuje, že umí skloubit funkci s estetikou. Model 65C8K využívá minimalistický design bez rámečku, TCL tomu říká Zero Border. V reálu je zde to, o čem ostatní spíše mluví – obraz skutečně končí u hliníkového rámečku, není zde ještě malá černá nevyužitá plocha panelu. Naživo tak TV působí velmi moderně a odlehčeně.

