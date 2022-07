Recenze televizoru LG 65QNED86. Prémiový 65" 4K MiniLED pro ty, kdo nechtějí OLED

Plusy Příjemný a čistý obraz

Výborný zvuk

Rychlý systém WebOS

Díky Mini LED podsvícení dobrý kontrast

Výborná automatika pro obraz i zvuk Minusy Maximální jas by mohl být vyšší

Nastavení barev z výroby není optimální

Plastový stojan

Cena 8 /10 Hodnocení

I když LG v posledních letech slaví úspěchy se svými vynikajícími OLED televizory, tak rozhodně nezapomíná na ty, co preferují LCD technologii. Letošní řada QNED televizorů patří do prémiové kategorie, ať už vlastnostmi a výbavou, tak bohužel i cenou.

Nový model LG 65QNED86 se proti předchůdcům chlubí nejen MiniLED podsvícením, ale především novým QNED panelem. Nové panely mají nejen NanoCell vrstvu, ale nově i Quantum Dot vrstvu, která filtruje nežádoucí části barevného spektra.

Pokud to zjednodušíme, tak nyní by panel měl mít přesnější, jasnější a přitom bohatější barvy, ve výsledku totiž zvětšuje pokrytí barevného prostoru DCI/P3 ze 70 % až 90 %. MiniLED diody se starají přímo o modrou barvu, proti běžným LED diodám jsou 40x menší, takže lze lokálně daleko přesněji upravovat jas.

TV má samozřejmě 100Hz/120Hz a televizor má také dva HDMI 2.1 vstupy (ze 4 HDMI vstupů) s podporou režimů 4K/120Hz, VRR, ALLM a také AMD FreeSync Premium, což ocení především hráči. Nemluvě o aplikacích Google Stadia a GEFORCE Now pro cloudové hry. Co se HDR podpory týče, tak nechybí Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG, ale ani Filmmaker Mode.

Vzhled a konstrukce

Samotný design odpovídá moderním trendům, tedy má tenký rámeček a i malou tloušťku. Prohnutý podstavec zajišťuje malou hloubku, abyste i v případně malého prostou mohli TV dát co nejblíže ke stěně. Centrální uchycení navíc nabízí prostor pro skryté vedení kabelů.

Vše vypadá kvalitně, nicméně pozor na jednu drobnost. Samotný TV váží 30 kg a stojan je relativně pružný. Když se do něj opřete, tak TV zapruží vzad a pak se vrátí, dokážu si tak živě představit situaci, kdy malé hravé dítě začne v rytmu kmitů strkat do TV obrazovky... až podstavec výkmit nezvládne ustát. Takže pokud máte malé dítě, byl bych s umístěním opatrnější.

Na zadní kovové straně jsou dobře dostupné konektory, zmíněnou čtveřici HDMI vstupů doplňují připojení pozemní a satelitní antény, CI slot a překvapivě také fyzický sluchátkový výstup.

Televizor má samozřejmě i Bluetooth 5.0 pro připojení bezdrátových sluchátek a dalších zařízení. Síť připojíte kabelem (RJ45) nebo bezdrátově přes WiFi. Optický digitální výstup zvuku nechybí, eARC je samozřejmostí. K dispozici jsou dva USB vstupy – televizor umí nahrávat TV pořady na připojený pevný disk, takže jedno USB hned obsadíte, zbývá vám pak už jedno volné USB.

„Magický “ dálkový ovládač je samozřejmě pohybový, potěší rozumné množství tlačítek pro přímý přístup k funkcím, funguje také dlouhý stisk pro přímý přístup do pokročilých nastavení. Velikost je navíc velmi příjemná, přesnost ovládání potěší, takže tradičně LG musím pochválit – tak to má vypadat.

Menu a možnost nastavení

První instalace probíhá u LG zcela bez problému a rychle, potěší možnost aktivace AI Plus (inteligentního) přizpůsobení obrazu i zvuku obsahu. Potěší, že máte možnost si poslechnout výsledek před a po úpravě a rozhodnout se poté, zda AI Plus budete využívat. Majitel tedy „neodklikne“ položku, aniž by nevěděl co dělá, a pak nemusí v menu pracně hledat, kde se ten „bazmek“ vypíná.

WebOS je letos přepracovaný, LG definitivně popustilo „záložkovou“ verzi, nyní jsou seřazené položky pod sebou v řádcích, tedy podobně jako na Android TV. Na čelní obrazovce máte „oblíbené“ a s tím zkrátka nepohnete, například netušíme, proč nám po čisté instalaci TV nabízela zprávy Aljazzera. Lze upravit seznam aplikací a pořadí dalších řádků, které jsou „dole“.

Přehled programů EPG je svižný, náhled aktuálního pořadu nechybí, dá se ale vypnout, jednoduché je i nastavení nahrávání. Potěší, že televizor v místní síti sám detekuje dostupný obsah a nabídne k němu přístup.

Obecně však stále platí, že WebOS je velmi svižný, přehledný a uživatelsky přívětivý. Rychlý přístup k předvolbám funguje, hračičkové se do pokročilých nastavení dostanou také během dvou kroků.