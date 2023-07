Recenze televizoru Samsung QE65S95C. Prémiový OLED s ještě vyšším jasem a skvělou výbavou

Samsung loni se svým QD OLED panelem vnesl na trh s OLEDy potřebný konkurenční tlak. Letošní OLED S95C s vyšším jasem je opět výborný, i když dokonalý není (nemá Dolby Vision). Za akční ceny určitě stojí za pozornost, za ty ceníkové nikoliv.

Plusy Úžasný kontrast a jas barev

Krásný a ostrý obraz

Kvalitní antireflex

Výborné na hry Minusy Nemá Dolby Vision

Zvuk by mohl být lepší

Vysoká základní cena 9 /10 Hodnocení

Loni Samsung začal prodávat svůj OLED s vlastním QD OLED panelem a hned se vyšvihl samý vrchol – šlo (a stále jde) o jeden z nejlepších TV, které lze pořídit. Letos má Samsung OLED televizory rovnou dva – S90C a S95C. Vyšší model S95C má tenčí design, externí box s konektory a také o něco jasnější panel. Loňský model S95B, který se stále prodává, není tak jasný, nemá podporu 144Hz a nemá One Connect Box.

Letošní model QE65S95C představuje to nejlepší, co nyní od Samsungu můžete mít. Přestože jde o upgrade musíme zároveň dodat, že ceníkové ceny jsou velmi vysoké, a to i na na OLEDy. Velké aktuální zaváděcí ceny spolu s akcí cashback sráží ceny naopak na vysloveně zajímavou částku. Je trochu otázkou, co udělá Samsung s cenami dál. Pokud je vrátí nahoru, pak bude nový OLED příliš drahý a koupě se nevyplatí.

Vzhled a konstrukce

Proti předchůdci Samsung S95C posouvá vzhled o stupeň výš a především veškerou elektroniku přesouvá do externího One Connect boxu. Další změnou je rozumnější tloušťka, chcete-li, tenkost. 2022 model nebyl dostatečně tuhý, a tak některé kusy byl lehce vlnité při pohledu ze strany. To modely pro rok 2023 napravují, stále ale mají všude přibližně stejnou tloušťku jako smartphone (1,2 cm), jen manipulace bude bezpečnější.