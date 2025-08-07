Recenze televizoru Sony Bravia 8 II: Referenční QD-OLED pro náročné. Místo wow efektu nabízí přesnost a věrnost

Pokud patříte k těm, kdo chtějí sledovat filmy tak, jak je tvůrci zamýšleli, zbystřete. Bravia 8 II místo líbivých efektů nabízí obrazovou věrnost, konzistentní výkon a precizní zpracování bez rušivých kompromisů. Je to televizor, který nechce ohromit, ale přesvědčit.
Když Sony představilo modelovou řadu televizorů pro rok 2025, bylo předem jasné, že hlavní pozornost se bude soustředit na nový OLED Bravia 8 II (K-55XR8M2). Nejen proto, že nahrazuje oblíbený model A80L, ale především kvůli slibu: obrazově má jít o přímého konkurenta špičkových QD-OLED televizorů. Zatímco A95L zůstává v nabídce jako "Master Series", Bravia 8 II má být spíše zlatým středem s odpovídající výbavou.
Sony se nikdy neřídilo parametry a nešlo cestou „všechno na maximum“. Japonci tradičně sází na zpracování obrazu, přesnost, tonální věrnost a kvalitu pohybu. Tyto prvky jsou často důležitější a přinášejí větší rozdíly než jen vyšší jas nebo papírová podpora HDR formátů. Sony nesází na umělou inteligenci a AI, která vám neustále „optimalizuje“ (takže pořád mění) obraz dle obsahu. Tohle vybalíte, nastavíte dle chuti a... ono to drží. A také se nesnaží zaujmout efekty na první signální.
Sony Bravia 8 II OLED je tak v mnoha ohledech televizor navržený pro ty, kteří chtějí filmy a seriály sledovat v podobě, jak ji zamýšlel jejich autor. Neoslňuje agresivními marketingovými titulky, ale staví na tom, co Sony umí nejlépe – špičkovém obrazu, solidním zvuku a celkové filmové věrnosti.
Toto firma totiž vyrábí profesionální kalibrační monitory pro filmová studia a Bravia 8 II je vyladěná přesně podle nich. Pokud chcete jásavější a zábavnější barvy, tak je i Sony samozřejmě také umí. K tomu přidejte výborně vyladěný systém Google TV a máte, co potřebujete. Prakticky referenční QD OLED televizor.
Design a konstrukce
Bravia 8 II působí až překvapivě civilně, až minimalisticky. Přední strana je čistá – ultratenké rámečky bez zbytečných zdobení, zadní strana je tvořena plochým panelem bez výstupků. Tloušťka je 3,4 cm, což je stejně jako má A95L, pasivní chlazení samozřejmě zůstává – model nemá žádný ventilátor.
