Recenze televizoru Sony Bravia 8 II: Referenční QD-OLED pro náročné. Místo wow efektu nabízí přesnost a věrnost

Jaromír Puk
7. srpna 2025

Pokud patříte k těm, kdo chtějí sledovat filmy tak, jak je tvůrci zamýšleli, zbystřete. Bravia 8 II místo líbivých efektů nabízí obrazovou věrnost, konzistentní výkon a precizní zpracování bez rušivých kompromisů. Je to televizor, který nechce ohromit, ale přesvědčit.

Plusy
Excelentní, živý obraz
Perfektní barvy i detaily
Kvalitní tovární nastavení
Plný zvuk přímo z obrazovky
Google TV + podpora DTS
Minusy
Stále jen 2x HDMI 2.1
Vysoká cena
10  /10

Když Sony představilo modelovou řadu televizorů pro rok 2025, bylo předem jasné, že hlavní pozornost se bude soustředit na nový OLED Bravia 8 II (K-55XR8M2). Nejen proto, že nahrazuje oblíbený model A80L, ale především kvůli slibu: obrazově má jít o přímého konkurenta špičkových QD-OLED televizorů. Zatímco A95L zůstává v nabídce jako "Master Series", Bravia 8 II má být spíše zlatým středem s odpovídající výbavou.

Sony se nikdy neřídilo parametry a nešlo cestou „všechno na maximum“. Japonci tradičně sází na zpracování obrazu, přesnost, tonální věrnost a kvalitu pohybu. Tyto prvky jsou často důležitější a přinášejí větší rozdíly než jen vyšší jas nebo papírová podpora HDR formátů. Sony nesází na umělou inteligenci a AI, která vám neustále „optimalizuje“ (takže pořád mění) obraz dle obsahu. Tohle vybalíte, nastavíte dle chuti a... ono to drží. A také se nesnaží zaujmout efekty na první signální.

Sony Bravia 8 II OLED je tak v mnoha ohledech televizor navržený pro ty, kteří chtějí filmy a seriály sledovat v podobě, jak ji zamýšlel jejich autor. Neoslňuje agresivními marketingovými titulky, ale staví na tom, co Sony umí nejlépe – špičkovém obrazu, solidním zvuku a celkové filmové věrnosti.

sez.jpg

Toto firma totiž vyrábí profesionální kalibrační monitory pro filmová studia a Bravia 8 II je vyladěná přesně podle nich. Pokud chcete jásavější a zábavnější barvy, tak je i Sony samozřejmě také umí. K tomu přidejte výborně vyladěný systém Google TV a máte, co potřebujete. Prakticky referenční QD OLED televizor.

Design a konstrukce

Bravia 8 II působí až překvapivě civilně, až minimalisticky. Přední strana je čistá – ultratenké rámečky bez zbytečných zdobení, zadní strana je tvořena plochým panelem bez výstupků. Tloušťka je 3,4 cm, což je stejně jako má A95L, pasivní chlazení samozřejmě zůstává – model nemá žádný ventilátor.

V pokračování pro předplatitele také najdete

Možnosti propojení, konektory a dálkové ovladače

Systém, funkce a ovládání 

Kvalita obrazu – nastavení a měření

Jak to hraje

Celkové hodnocení 

