Recenze televizoru Sony Bravia KD-65X90L. Excelentní 4K HDR LED pro ty, kdo chtějí jasný a mimořádně kvalitní obraz

Plusy Vynikající a zároveň přesný obraz

Excelentní vyvážení barev

Parádání HDR

Podání černé a tmavých odstínů

Vyladěný Google TV Minusy Zvukově spíše standard 10 /10 Hodnocení

Když zástupci japonské Sony letos koncem zimy v Londýně prezentovali nové modely televizorů pro rok 2023, nešlo si nevšimnout, jak se velmi zaměřili na kvalitu obrazu.

Abych laikům lépe vysvětlil pojem „kvalita“ z pohledu člověka, který dlouhé roky testuje televizory, tak nejde jen o „krásu“, tedy jak budete uneseni barvami, jasem, černou atd., ale také zda se TV dokáže přiblížit ideálnímu nastavení barev (standardům, dle kterých se vyrábí filmy a seriály). A nový televizor Sony KD-65X90L to plní téměř dokonale.

V rámci LCD s klasickým LED podsvícením televizorů jde obrazově asi o to nejlepší, co lze pořídit. Ano, nemá MiniLED podsvícení, aby vás oslnil kontrastem blízkým OLEDu, ale tím to končí. Pokud chcete excelentní 4K HDR LED televizor, tady je. Za sebe se přiznám, že jsem očekával, že mne v době OLEDů a MiniLED TV tento televizor už neosloví a nabídne dost prostoru ke kritice. Ale nemám prakticky nic a dokonce bych novou X90L klidně vyměnil za svůj domácí OLED.

Výbava a funkce

Abychom si televizor zařadili do současné nabídky, tak řada X90L je druhá nejvyšší řada z nabídky LCD modelů Sony. Prodává se ve velikostech 98”, 85”, 75”, 65” a 55”. Nad řadou X90L je už pouze X95L s MiniLED podsvícením.

Proti němu má řada X90L Full Array LED podvícení, tedy přímé zadní podsvícení s lokálním řízením jasu. Proti předchůdci (X90K) má vyšší jas (o 30 % proti loňskému roku) a zejména přesnější podsvícení.

Z funkcí můžeme zmínit, že o zpracování obrazu se stará firemní Kognitivní procesor XR, nechybí technologie XR Contrast Booster 10, XR Triluminos, XR Motion Clarity, XR Clear Image a XR 4K Upscaling.