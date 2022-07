Recenze televizoru Sony XR-55A95K. Nejlepší obraz díky QD OLED vám vyrazí dech

p

Plusy Vynikající přirozený obraz

Vysoký jas a živé podání barev

Excelentní zvuk přímo z obrazovky Minusy Soundbar před TV nedáte

Vyšší cena

Větší než 65“ verze není 10 /10 Hodnocení

Nejvyšší OLED od Sony řady Master Series se může pochlubit novým QD OLED panelem. A s ním nabídne mimořádný dynamický rozsah barev, jaký běžné OLEDy nejsou schopny poskytnout. Spolu se špičkovým zvukem zde máme nového krále.



Netradiční provedení stojanu Sony XR-55A95K znamená,

že soundbar se vám před televizor nevejde

Sony už nějaký čas OLED televizory vyrábí a řada Master Series je určena pro náročné diváky. Dosud Sony používala OLED panely od LG, letos je však nově nejvyšší řada A95 vybavena konkurenčními OLED panely Samsung. V čem se liší? LG využívá WRGB strukturu, kdy červený, zelený, modrý pixel doplňuje ještě bílý bod, naproti tomu Samsung má klasickou RGB strukturu. Ve výsledku si LG u vysokého jasu pomáhá dosvitem bílé, a protože je lidské oko 4× citlivější na jas než na barvy, tak si většina diváků sedne z kontrastu OLEDu na zadek, ale už si nevšimne, že barvy jsou poněkud upozaděny.

V případě WRGB panelů se používají bílé diody, které pomocí R, G a B filtrů mění odstín. Filtrování znamená, že se z plného jasu odstraňují nežádoucí odstíny. Proto je celkový jas menší, než dokáže bílá dioda nabídnout a proto se i používá jeden zcela nefiltrovaný bílý subpixel pro povzbuzení vnímaného jasu.

Na panelech QD OLED se nic nefiltruje. Jako hlavní zdroj světla se používají modré diody, protože ty dokážou svítit s největší intenzitou v úzkém a tak přesně definovaném rozsahu vlnových délek. Před tímto zdrojem světla je vrstva kvantových teček (quantum dot – proto QD), které podle své velikosti posouvají přicházející světlo do červené nebo zelené části spektra. Světlo se nefiltruje, ale se stejnou intenzitou posouvá do požadovaného odstínu. Proto QD OLED nemá bílý subpixel a skládá bílou barvou výhradně pomocí R, G a B subpixelů.



Jas v cd/m² v závislosti na pokrytí plochy obrazovky v HDR režimu. U WRGB panelu si všimněte, jak jsou základní RGB barvy tlumenější oproti QD OLED. Proto si WRGB v jasu musí pomáhat bílou barvou

V praxi to znamená, že QD OLED se dokáže rozsvítit nepatrně víc, než běžný WRGB OLED panel, ale především ho dramaticky přesvítí v intenzivních barvách bez podílu bílé. Například jen zelená barva může na QD OLED svítit intenzivněji, jak plná bílá na WRGB OLED panelu.

Uživatelské prostředí televizoru:

Se vztahem k filmům

U Sony bývá vždy poznat, že společnost nejen vyrábí televizory, ale má i filmové studio. Obraz tak bývá filmově téměř dokonale vyladěný pro náročného diváka. I XR-55A95K to tak má. Ve filmovém režimu dostanete perfektní obraz, který se drží standardů.

Když ale zvolíte Živý obrazový režim, tak QD-OLED dokonale ukáže, jaký potenciál se v něm skrývá. Televizor využije maximální pokrytí barevného prostoru, který panel umí, což je prakticky 100 % DCI/P3 a 90,79 % REC.2020. Zejména modré, červené a zelené barevné přechody se rozzáří a takový západ slunce konečně vypadá tak úchvatně, jako ho známe z reálu. Ba ještě famózněji. Slunce se žlutě rozsvítí, modrá oblaka září a zelené listí získá tu potřebnou hloubku, aniž by barvy sklouzly do jedovatě neonových plastových tónů, jaké vídáme u LCD.

Používat Živý režim hraničí pro pravověrné filmové puristy s rouháním. V případě Sony A95K jsme se ale přistihli, že ten Živý režim může dávat smysl. Barvy totiž nejsou uměle vytažené nad možnosti panelu, což by slilo krajní odstíny a vy přišli o detaily. Tady Živý režim dovolí panelu naplno ukázat, co se v něm ukrývá. Ano, je víc nadšený, ale dokáže tyto emoce přenést i na vás.

Například ohňostroje ve 24. minutě filmu Encanto (Dolby Vision na Disney+) uvidíte v plné intenzitě. Plně rozsvícené červené a zelené výbuchy bez debat poráží WRGB OLED, kde tak jasné barvy už ztrácejí sytost kvůli dodatečnému přimíchávání bílé.



Ohňostroje v Encanto na QD OLED skutečně vyniknou

(tady na stránce pochopitelně takový efekt neuvidíte)

Podobně si vychutnáte souboje se světelnými meči v Obi-wan Kenobi (Dolby Vision na Disney+), kde precizně prokreslené tmavé scény prořezávají ostré výrazné barvy světelných mečů. Oceníte například výborný mastering Avengers: Infinity War (Dolby Vision na Disney+), kdy v rámci nočního souboje od 38. minuty (Wanda+Vision proti poskokům Thanose) doplňují příjemně přesné podání běžné scény do HDR posunuté magické souboje a červená či modrá kouzla dosahují oslňující intenzity.

Sony s novým RGB QD-OLEDem umí HDR scény zobrazit tak, jak je potřeba, světla lamp a svíček téměř oslňují, intenzivní barvy ukazují, že pouze jasná bílá nestačí. Přitom nové LG G2 má maximální jas prakticky stejný jako Sony A95, ale zkrátka nemá čistě RGB QD-OLED panel. U Sony jsem naměřil maximální jas 958 cd/m², panel přitom disponuje pasivním chlazením, které prodlužuje životnost a snižuje retenci. Nový RGB QD-OLED poskytuje také vynikající podání nejtmavších odstínů šedé a detailů ve stínech, k tomu má Sony už tradičně o chloupek světlejší podání kvůli lepší čitelnosti, což chválím.



Výborné dálkové ovládání s podsvětlenými tlačítky využijete, přídavnou kameru připojovat nemusíte, nabídne ale víc než jen obraz pro videohovory

K televizoru dostane majitel i kameru, která automaticky dolaďuje barvy, jas a bílou dle úrovně a teploty okolního světla. Kamera také umí zjišťovat vaši polohu před obrazovkou a upravit hlasitost nebo vyvážení zvuku podle toho, kde sedíte.

Na soundbar zapomeňte, naštěstí není potřeba

Jak je A95K skvělý televizor, provedení stojanu je poněkud rozporuplné. Sony se totiž rozhodla, že soundbar vlastně stejně nepotřebujete, a spodní hrana televizoru tak začíná v úrovni stolu bez možnosti nadzvednutí.



Televizor není zásadně tenký, díky tomu ale obsahuje lepší chlazení a reproduktory. Stojan dovoluje dvojí orientaci televizoru ve stojanu

Dodaný stojan je v podstatě jen těžká deska, do která zasadíte televizor. Buď bude deska před televizorem – to, když chcete obrazovku co nejvíce přisunout ke stěně – nebo za televizorem, kdy se dolní hrana televizoru přímo dotýká stolu a vy vidíte jen obraz bez rušivého stojanu.

Pokud televizor nepotřebujete dát k stěně a podstavec přesunete vzad, tak počítejte s lehkým náklonem vzad kvůli vyšší stabilitě. Ale přiznávám, že to i působí luxusně.



Na zadní straně si všimněte reproduktorů s výstupy basreflexu, vyšší frekvence hrají přímo panelem televizoru

Před televizorem tak nikdy není prostor pro položení soundbaru nebo středového reproduktoru. Sony na to ale má řešení. Výborný obraz tady doplňuje skvělá specialitka Sony, a to Acoustic Surface Audio+, což je vyzařování zvuku přímo obrazovkou.

O to se starají dva aktuátory (rozezvučují obrazovku) a dva subwoofery (doplňují spodní basy), celkový výkon dosahuje 60 W, televizor navíc umí zvuk automaticky optimalizovat. Výsledek je famózní.

Zvuk z obrazovky OLEDu slouží jako středový kanál v plnohodnotné sestavě domácího kina, nabídka konektorů na zadní straně obsahuje i výkonový vstup pro přímé zapojení AV receiveru.

Reproduktory v televizoru se umí navíc chovat jako středový kanál pro domácí kino. Přímo na televizoru jsou svorky pro přivedení signálu z AV receiveru, takže dialogový kanál bude hrát doslova přímo z obrazovky.



Při instalaci si televizor „proklepne“ místnost a automaticky

upraví zvuk pro nejlepší výsledek

Sony vám také ráda prodá svůj výborný (a drahý) systém domácího kina HT-A9 (54 990 Kč ), který se obejde bez středového reproduktoru, nebo právě dovoluje připojení televizoru jako středového kanálu.

Pro hráče i diváka maximum

O zpracování obrazu se stará firemní Cognitive Processor XR, náročné potěší Bravia Core Calibrated Mode. Hráčům udělají radost dva HDMI 2.1 vstupy s podporou 4K120P, VVR, ALLM, nechybí HGiG mod a herní Auto HDR Tone Mapping. To by bylo, aby firma vyrábějící herní konzoli nenabídla i adekvátní televizor s plnou podporou funkcí. Game režim pak zkracuje input lag – naměřil jsem výborných 16 ms ve 4K/60Hz a 8,1 ms v 4K/120Hz.



TV rozhraní je přehledné, podobně jako EPG, kde nechybí ani náhled vysílání

Systém Google TV je perfektně vyladěný, nechybí ani bezdotykové hlasové ovládání. Celkově je třeba říci, že Sony má Google TV (dříve Android TV) nejlépe provázaný se svojí nadstavbou. Není problém s rychlostí, přehledností či chybami v překladu.

To nejlepší nebo to stejné, ale levnější?

Protože je technologie QD OLED velmi mladá a tento rok teprve začíná, výborný obraz nese vyšší cenovku a současně menší nabídku úhlopříček. Zatím jsou k dispozici jen velikosti 55 a 65 palců a popravdě zájemci o podobně drahý televizor by asi raději viděli doma na stěně větší úhlopříčku.

Přímým konkurentem Sony je pak Samsung S95 se stejným panelem QD OLED a stejnou úhlopříčkou 55 a 65 palců, ale za mnohem nižší cenu. Sony nad Samsungem vyhrává lepší konstrukcí s kovovým plátem pro pasivní chlazení panelu, díky čemuž udrží vyšší jas po delší dobu, stejně tak má Sony podporu Dolby Vision a lepší provedení reproduktorů. Samsung nabídne velmi srovnatelný obraz (ale ano, v pár věcech je slabší, Sony zkrátka má filmové studio i zkušenosti), díky QD OLED vás však také nadchne, navíc za cenu, ze které jsou dosavadní výrobci WRGB OLED televizorů velmi nervózní. Samsung S95 teprve na recenzi dostaneme, ale naživo jsme jej už viděli, takže víme, že zážitek z jasného QD OLED dokáže také zajistit.

Pokud však chcete nekompromisní obraz s podporou všech podstatných standardů navíc s výborným zvukem, představuje Sony A95K letošní absolutní špičku, na kterou jiný model na trhu nemá. Doporučujeme ji vaší pozornosti, I kdybyste si ji měli jen prohlédnout v obchodě s běžícím demem v živém režimu. Ten zážitek za to stojí.

Sony XR-55A95K

Zapůjčil: Sony

Web výrobce: www.sony.cz/electronics/televizory/a95k-series

Technické parametry

rozlišení: 3 840 × 2 160 px

obrazovka: RGB QD-OLED

úhlopříčka: 55“ (139 cm)

obrazový procesor: Cognitive Processor XR

systém: Google TV

tunery: duální DVB T/T2(HEVC)/C/S2

HDR: Dolby Vision, HDR 10, HLG

konektory: 2× HDMI 2.1, 2× HDMI 2.0, 1× RJ45, 1× kompozitní video, 1× optický zvukový výstup, 1× sluchátkový výstup, 1× CI, 1× satelit, 1× anténa, 2× USB 2.0, 1× audio jack

Wi-Fi: ano 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth: ano

DLNA: ano ChromeCast: ano

hmotnost: 31 kg

rozměry: 1 225 × 714 × 714 mm

příslušenství: 2× dálkový ovladač