TCL 65C825: Stříbřitý šperk s MiniLED podsvícením v zádech [test]

Poslední jmenovaná přípojná místa jsou utopena pod CI slotem k zasunutí modulu s kartou placené TV. Proto připojení rozměrnějších koncovek HDMI kabelů bude drobátko problematičtější. Jak vás asi napadá, raději nejdříve zasunete kabely a teprve následně případně zatlačíte modul do CI slotu.

Stroj nepatří k anorektickým modelům a stejně tak spadá do vyšší váhové kategorie. Obě veličiny nikterak nepřekáží. Ovšem u instalace váhu ucítíte. Zapomeňte na experimenty montáže samostatně, bez pomoci další osoby.

Z hlediska vzhledu se jedná o jeden z nejhezčích televizorů, které jsem kdy měl na testovacím stole. A to nepřeháním.

Pro kupujícího, který má navýšenou citlivost ohledně bezpečnosti přichází zajímavá informace. TCL splnila podmínky testů globálního standardu společnosti TÜV Rheinland ETSI EN 303 645 pro zařízení IoT. TÜV Rheinland /Privacy By Design potvrdila splnění standardu kybernetické bezpečnosti ETSI EN 303 645, prvního celosvětově platného standardu určeného k podpoře základní úrovně zabezpečení spotřebitelských zařízení internetu věcí.

Párujeme druhý ovladač. Stačí zároveň stisknout tlačítka HOME a OK a být ve vzdálenosti do jednoho metru od stroje. Máme hotovo! Naskakuje domovská obrazovka včetně všech známých nabídek a ukázek z aplikací typu Netflix, YouTube, TCL Channel, prime video, Google Play a Spotify. V aktuální verzi systému jste schopni si nabídky přeházet, nechtěné potlačit, respektive odinstalovat.

Přichází ladící proces. Zde znovu chřadne mé srdce satelitního lovce. C825 nejen že nepodporuje Auto DiSEqC a Fast Scan, ale ani v nabídkách nepředloží hlavní družici pro českého diváka, konkrétně uživatele platformy Skylink, družici Astra na pozici 23,5°E. Tuto musíte do systému ručně přiřadit nastavením jedné ze čtveřice volných pozic. Jak jsem již několikráte u TCL uváděl, pakliže se chvíli zamyslíte, systém Vás vykopne zpět na základní obrazovku pro volbu ladění. Komplex vlastností týkajících se integrovaného satelitního tuneru, se mé kritice nevyhnul. Kdo doladil pokračuje dalšími smluvními podmínkami a uživatelskou dohodou. Zájemci v této chvíli prubnou přihlášení/registraci k TCL účtu.

Objevují se smluvní podmínky a ovlivníte zjištění polohy zařízení. Obdobně reagujte na dotaz ohledně odesílání diagnostických dat. Vyskakuje instrukce pro ovládání hlasem a příkaz OK Google. Máme zapnout mikrofon. V dalším kroku volíme název zařízení, a to z přednastavených, či vepíšeme volně název vlastní.

Dvojička dálkových ovladačů se nepřidala k luxusnímu výrazu televizoru. Velká škoda! Dílo pak působí trochu necelistvě. Ovladače nejsou škaredé, ale nejsou luxusní. První, větší, známe z ostatních modelů. Jeho úzký a podlouhlý tvar, dobře padne do ruky. Ovladač vyžaduje více míření (směrovost). Černé matné plastové tělo odolává otiskům ruky. Tvarové rozlišení nepodsvícených tlačítek maličko napomáhá ke sledování TV ve tmě. Bohužel tvarové odlišení není dostatečné, a tak nepřispívá k jistotě stisku konkrétního čudlíku bez koukání jednoznačně.

V právě probírané položce určíte jazykové preference primární a sekundární stopy. Příznivci sportovních událostí a herní maniaci navštíví adekvátně nastavené a jasně pojmenované obrazové režimy. Rozhodně nedoporučujeme měnit prostředí Domácnost za Obchod. Kontrastně k tomuto zavítejte do T-Link (HDMI-CEC) nabídky. Jinak neuřídíte další zařízení jedním ovladačem a nejen to. I tak ne vždy musí komunikace HDMI-CEC chodit na výbornou.

Záložka zvuku na prvním místě vyzdvihuje položku Dolby Atmos. Kontextový popisek naznačuje nasazení s adekvátně vybaveným obsahem. Hrátkami s Dolby Atmos si v rozporu s hláškou ověříte, že ke změně zvukového projevu dochází i bez použití obsahu Dolby Atmos. K vylepšení zvuku prubnete sedm profilů Dynamický/Standardní/Kino/Hudba/Jasný hlas/Hra/Sport. Pro individuálnější projev zabrnkejte na sedm pásem ekvalizéru. Do hry povoláte zvuk tlačítek pro zrakově postižené.

Rychlost systému, kde nevznikají zbytečné prodlevy a záseky musíme z druhého pohledu pochválit. Start televizoru ze zcela vypnutého stavu si vezme něco kolem čtyřiceti vteřin. Nahození z vypnutí do pohotovostního režimu startuje do tří vteřin. Povětšinou těsně nad neskutečné dvě vteřiny. Aktivujte „Rychlý start“. Pro šťouravé… čas startu se liší dle toho kam TV nabíhá. Stejně tak může čas ovlivnit množství a typ nainstalovaných aplikací, anebo typ osazeného modulu a karty pro placenou TV. O právě využívaném softwaru ani nemluvím.

Rozhodně nepotěší strohá kontextová nápověda a nepřítomnost e-manuálu. Doslova a do písmene provokují chyby a nesrovnalosti v překladu, které se táhnou napříč modely značky. To si TCL, obří tvůrce panelů a elektroniky nemůže najmout alespoň průměrně zdatného překladatele? Dovolím si tvrdit, že překlad přes automatický strojový překladač by dopadl lépe, než se jeví výsledek dlouhodobě prezentovaný u značky TCL.

Samotná instalace s sebou přinese pohled na domovskou obrazovku, která nabízí kde co. Naštěstí jsme ve verzi operačního systému, kdy uživatel svobodně chtěné zachová a nechtěné zlikviduje. Nabídky se stále odehrávají v určité jednoduchosti, bez výrazné grafické nástavby, která odděluje systémovou Google nabídku a korekce od TCL.

Hudební kvalita lahodí uchu náročnějšího posluchače. Pro můj sluch byl trošičku omezenější provoz televizního zvuku na nízké hlasitosti. Kde se mu tolik netoužilo hrát, mírně zploštěl a stával se méně zřetelným a zábavným. Hodnota kolem čísla 20 na stupnici zesílení, tak nesla jakousi pomyslnou hranici, pod kterou jsem už moc níž nevcházel. Jinak řečeno… zažil jsem zvláštní chvíle, kdy při večerním sledování televizoru, nebylo úplně jednoduché tento zeslabit pro „plnohodnotný“, avšak tichý projev. Zvuk samozřejmě utlumíte, avšak jako by od určité hodnoty začínal mít projev nočního profilu.

O dospělý a vyvážený zvukový projev se postarala věhlasná společnost Onkyo v integrovaném soundbaru s rozložením 2.1 (2x15 W + 30 W). Zvuk reproduktorů směřuje k posluchači, jen dvanácticentimetrový basový měnič kouká vzad. Jestliže jsem před pár dny v jiném článku řešil rukopis TCL ve zvukových prvcích, zde díky Onkyo dochází ke změně. Basový projev je ještě více disciplinovaný. To se však nerovná omezený. Došlo k pročištění středů a navýšení jiskřivosti výšek. Soundbaru chutná doprovodná filmová hudba, ale také hudba „bez obrazu“. K vylepšení slouží ekvalizér, jímž si projev okořeníte.

Nutno upozornit, že aktuálně testovaný model posuzujeme zcela nekompromisně a s radikální přísností, neboť se jedná vlastně o vlajkovou loď. V zásadě by valná většina popisovaných obrazových nedokonalostí měla být teoreticky softwarově doladitelná výrobcem v rámci aktualizace. Do jaké míry TCL na některých výtkách zapracuje, netuším. Filmový radikál nasadí kalibrační sondu a s potěšením přijme rozsah kalibračních prvků představovaného modelu (3D LUT, 20 bodová & 2 bodová kalibrace).

Pozorovací úhel panelu řadíme do kategorie lehkého nadprůměru. Při menším odklonu od kolmice nastává lehký úbytek obrazové krásy. Výraznější odklon již, typicky pro VA panely, potlačí kontrast, sníží kvalitu barev a přináší závoj.

Jinak napsáno... TCL C825 obraz výborně přepočítává (upscaling) třebas ze standardního rozlišení. Díváte se na něj a jste opravdu spokojeni. Najednou ale nastane okamžik (typicky u popisovaného vysokého rozlišení), kde by se umělá inteligence měla rozhodnout ještě lépe. Jakoby v její zásobárně vhodných vzorů nastavení, občasně něco chybělo. U ultravysokého rozlišení plesáte blahem.

Pleťová nese punc jemnosti, rozmanitosti. Černá umí totálně pohasnout. Nastalá temnota pak proniká níže u panelu než u stěny za ním. Vzhledem k rozložení údajně 3200 MiniLED do jednotlivých zón, kterých dle dostupných informací má céomssetdvacetpětka 160, pracuje stroj s podsvícením slušně, avšak pro puritány má své limity. U celočerného pozadí a světlejšího prvku na něm se, hlavně při bočním pohledu, objeví lehký světlejší „mráček“. Stav tak nedosahuje na konkurenční OLED, ale z druhé strany překonává mnoho aktuálních LED TV s menším počtem zón a jejich různými „dimming“ systémy. Barva trávy, nebe, moře – bez připomínek.

Ihned po startu a základním nastavení jsem přehodil obrazový profil na filmový. Spuštění prvního snímku přineslo závan pozitivní nálady. MiniLED TCL C825 s QLED technologií odmítlo cestu levné líbivosti, barevné přemrštěnosti a okázalosti. Potěšení na mé straně. Pro oko pozorovatele se jeví korektně, vyváženě, přirozeně. Barvy jsou skutečně příjemné a naladění z hlediska subjektivního pohledu není zásadně co vytknout.

Multimediální funkce

Multimediálnost u TCL C825 povyšuje v balení dostupná, volně připojitelná webová kamera (rozlišení 1920x1080). Zasunete ji po odloupnutí gumové krytky do horní krycí kovové lišty. Kameru přidržuje ve štěrbině magnet. Mírně poupravíte její sklon, tedy úhel snímání. Aplikace podporující práci s webovou kamerou, přispějí k lepší využitelnosti celého systému.

První obrázek zachytil webkameru. Tu kdykoliv jednoduše nakloníte, zablokujete, sundáte. Zkuste také ovládání gesty.

Odzkoušel jsem Google Duo, jakožto poměrně typického zástupce pro videohovory. Kontrolní obraz z kamery se jeví barevně méně přesným. Stav významně ovlivňují světelné podmínky v místnosti. Avšak jinak se jedná o dobré rozšíření, rozšíření vítané. A to nejen kvůli aktuální zvláštní době, kdy lidé musejí omezovat svůj pohyb a komunikovat s ostatními na dálku. TCL ale šlo ještě dál. Alespoň okrajově webovku užijete pro ovládání gesty u firemního integrovaného přehrávače. A ono to skutečně funguje!

Stisknete-li „Téčko“ na ovladači, předloží systém filmovou knihovnu. Část s volnou dostupností. Bohužel jsme nezaznamenali díla s českým dabingem, anebo alespoň českými titulky.

Filmotéka od TCL.

Hlasové ovládání si vyzkoušíte, ovšem pouze u akceptace cizího jazyka (typicky angličtiny). Vyhledávat ale jde. Kontrastně s minulostí nám v českém prostředí, při instalaci v rámci nastavení ČR, občasně zlobil v menším dálkovém ovladači osazený mikrofon. Stávalo se, že hlasové vyhledávání „nepremávalo“.

HbbTV 2.0.2 funguje korektně. Přehráli jsme nemálo videí a seriálů. Zkoušeli živé sportovní přenosy. HbbTV si nejdříve ručně aktivujte. Po instalaci se nenabízí. Přítomnost teletextu potěší. Jen se přehoďte v nastavení do správného „zeměpisného“ určení. Docílíte bezchybné diakritiky.

Třetí obrázek ukazuje alternativní přepnutí normy teletextu pro opravu znaků s českou diakritikou.

EPG/Guide – elektronický programový průvodce utlumí obraz a pokračuje se zvukovým podkresem. Diváka upozorní na očekávaný pořad, zaznamenat ho nedokáže. Mimochodem – upozornění na očekávaný pořad zmeškáte, jestliže telku vypnete do pohotovostního režimu. Osmsetpětadvacítka standardně pracuje s externím úložištěm pro přehrávání dat anebo pro rozšíření interní paměti, a to k instalaci aplikací a her. Právě integrovaný přehrávač si poradí s mnoha formáty, ne se všemi.

Ultimativní přístup k jednotlivým formátům si odzkoušíte další z rozměrné nabídky Androidu. Vybíravějším se jeví základní přehrávač pro titulkové soubory. Kódování UTF8 mu, zdá se, voní nejvíce. DTS zvuk, a to jsme již psali, uslyšíte. Paradoxně integrované TCL/Onkyo řešení nabídne cosi, co u externího TCL zůstává mnohokráte zapovězeno. Filtrace integrovaného řešení se člení na Video/Hudba/Foto. Dáváte-li přednost komplexní podobě složek – dostanete ji. Řazení poskládáte podle času a názvu.

Á propos… nekompromisní jest podpora vlastně všech moderních HDR formátů, totiž HDR10, HLG, HDR10+ a DOLBY VISION včetně DOLBY VISION IQ. Spojení MiniLED televizoru TCL s PC přes počítačovou síť s DLNA funguje. Zaujme jasná signalizace HDR a zvukových souborů skrze piktogramy, které se v počátku přehrávání objeví v levém horním rohu obrazovky.

Android TV přináší velkou porci zábavy – her a aplikací. Odzkoušel jsem IPTV Kuki TV ve starší i novější podobě. Obě fungují nekonfliktně. Stejně tak šlapalo Spotify, Youtube a další. Youtube přehrává obsah ve 4K/UHD, včetně HDR v podporovaných formátech. Pojďte a odzkoušejte populární apky typu Kuki, Skylink Live TV, HBO Go, NETFLIX, Kodi, Plex a mnoho, mnoho dalších.

Prostřední fotka z aplikace Kuki 2:0. Třetí pak ze Spotify.

TCL 65C825 dělá radost hráčům. Ocení HMDI porty ve verzi 2.1 s podporou VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM (Auto Low Latency Mode). Připojíte-li k televizoru herní konzoli, automaticky se přepne na herní režim.

Závěr

Závěrečné vyhodnocení se ponese při střetu různých poznatků, pocitů, zážitků. Na jedné straně si jasně uvědomujeme, že testovaný MiniLED TCL C825 spadá do firemních TOP modelů, což trochu popírá třebas osazený panel 8bit+FRC, nikoliv plnohodnotný 10bit. Stejně tak zde máme pár much k doladění. Ovšem z druhého pohledu testera, a to pohledu který není ušit horkou jehlou v rámci koukání na sondu a hodinové zrychlené prohlídky říká, že osmsetpětadvacítka rozhodně nabízí nemálo.

Překvapivě mě (a nejen mě) pohltila jakási pohoda. Obrazová i zvuková. Dlouze jsem přemýšlel jak je to možné. Neměl jsem, jako dosti často, ten nepříjemný pocit omezení a frustrace. Z negativ mně nejvíce vadilo podsvícení s chvilkově opožděným dorovnáváním jasu. Onen zákmit nepřicházel vždy, ale k výskytu dochází. Druhým zamrzením se stala neochota zpracování pohybu zachovávat jeho plynulost, anebo z druhé strany úbytek pohybové ostrosti u rychlejšího švenku. Přesto jsem dokázal onen obraz akceptovat a leckdy se uvolnit. K oné pohodě mé maličkosti významně přispívá harmonicky zvolená barevnost filmového profilu, pro mé oko pevnější (nepulzující) obraz a korektně znějící, plnohodnotný zvukový dokres.

To vše však neznamená, že by výrobce na nedostatcích neměl zapracovat a odstranit je. Píšu o nich otevřeně a nikterak je nezlehčuji. Fajnšmekr leccos nepřenese přes srdce a chce zakoupit dílo vpravdě nekompromisní kvality. Prostor pro zlepšení u C825 cítím, a proto nemůže dosáhnout na maximální hodnocení.

Osazený, stabilní operační systém Android TV láká velký zástup potencionálních kupujících, kteří chtějí mít z televizoru plnohodnotnější centrum domácí zábavy. A oni ho reálně dostávají.

Suma sumárum výsledek v rámci poměru cena/kvalita/výkon/možnosti vytahuje peněženku z kapsy nejednoho kupujícího. A já za sebe říkám, koukněte na něj.

TCL 65C825

Cena orientační: 49990 Kč