Recenze True Wireless sluchátek Klipsch T5 II. Amerika v nerezu se skvělým zvukem

Kovové pouzdro, které po zavření hodně frajersky cvakne, je perfektní. Klipsch tu Ameriku rozdává plnými doušky a těžko se jí dá nabažit.

Plusy Energický zvuk

Velmi komfortní

Kovové pouzdro

Jednoduchá aplikace Minusy Tělo sluchátek je kompletně plastové

Subjektivně může někomu vadit pocit ucpaných uší

Pro někoho chybějící ANC 9 /10 Hodnocení

Sluchátka Klipsch mám spojená se dvěma věcmi: první jsou perfektní silikonové náušníky, jedny z nejlepších, jaké můžete mít. Perfektně sednou do ucha, vydrží dlouhé roky a neztrácí na pružnosti. Druhá věc je zvuk, který má svou charakteristiku, svou sílu a nevyhovuje úplně každému. Osobně mám pro Klipsch slabost, takže jsem se na T5 II moc těšil.

Sedí perfektně, ale musíte si zvyknout

Svou konstrukcí jdou sluchátka proti moderním trendům, ale drží se staré školy. Hned to vysvětlím: dříve se špunty, zejména ty dražší, dělaly s úzkým krčkem a malým náušníkem, který padl hodně hluboko do ucha. Díky tomu měly in-eary výbornou pasivní izolaci. Problém spočíval v tom, že uživatelům se často pocit zacpaného ucha nelíbil a pro leckoho to skutečně mohlo být nepohodlné. Proto má naprostá většina moderních sluchátek širší a kratší krčky, na které se dávají větší náušníky.

Tento systém je pohodlnější, nemáte tolik pocit zacpaného ucha, nicméně izolace je hodně závislá na správné volbě náušníku. Klipsch T5 II tady sází na úzké krčky, které vám zajedou hlouběji do ucha. Tvarování je sice hodně netradiční, avšak za sebe musím říct, že jde o velmi pohodlná sluchátka.

Trochu zklamáním je pro mě materiál sluchátek, jsou totiž kompletně plastová; kdyby alespoň ta stříbrná část byla z kovu, lépe by mi to sedělo k pouzdru. To je uvnitř plastové, ale povrch je z poctivého 1mm plechu. Ten zvuk, když pouzdro zavřete je neuvěřitelný. Sluchátka drží v pouzdře pomocí magnetů a stejně tak drží i víko v zavřeném stavu. Každé sluchátko je vybaveno vícebarevnou LED, která indikuje nabíjení, párování atd.

Trojici diod uvidíte i v pouzdře, kde indikují stav nabití baterie. Tyto LED lehce prosvítají i přes zavřené víko. Pouzdro se nabíjí klasicky přes USB-C a vzhledem k použitým materiálům neumí Qi bezdrátové nabíjení. U pouzdra je ještě jedna zajímavost: pant je pravé straně, takže jej neotevíráte jako knihu.

Celkově mohu mít ke zpracování jen slova chvály. Kovové pouzdro je prostě geniální frajeřina, kterou si zamilujete. Sluchátka se mohou zdát podivně tvarovaná, ale za mě jsou velmi pohodlná a působí robustně. Po vybalení z krabičky víte, kam vše peníze šly a že na zpracování si někdo dal hodně záležet.

Ovládání, aplikace, (ne)chybějící ANC a dlouhá výdrž

Celkem bez překvapení je ovládání realizováno pomocí tlačítek na vnější straně sluchátek. Stisk je jasný a jemný, takže si zbytečně netlačíte proti uchu. Zároveň je ovládání pevně dané a budete si na něj muset zvyknout, protože na každém sluchátku jsou trochu jiné úkoly. Co naopak hodnotím kladně, je možnost regulace hlasitosti, která se v poslední době ze sluchátek jaksi vytrácí. Mobilní aplikace je dostupná na Android i iOS a je velmi jednoduchá, prakticky jen využijete jen pro update firmwaru, nastavení ekvalizéru a také můžete nastavit sílu příposlechu.

Ten skutečně využijete, protože pasivní izolace je na takové úrovní, že okolí prakticky neslyšíte. Z tohoto pohledu je za mě absence ANC vlastně v pohodě. Je jasné, že na dlouhou cestu letadlem, by bylo ANC příjemné, ale pokud se do práce přibližujete autobusem třeba 30 minut, skutečně si myslím, že vám chybět nebude.

Zmínit musím dlouhou výdrž, kdy sluchátka samotná vydrží hrát opravdu skoro osm hodin, které udává výrobce. Běžné jsem se dostával přes sedm hodin na vyšší než střední hlasitost. Z pouzdra je pak bezpečně nebijete ještě 4×. Klipsch sáhl po řešení od Qualcommu, takže si sluchátka kromě SBC a AAC poradí také s aptX. A použil i řešení dvou mikrofonů pro velmi čisté handsfree, což opět musím potvrdit.

Klipsch, ale civilizovanější

Stran zvuku jsem zpočátku byl trochu na vážkách. Dobře si pamatuji zvuk mých oblíbených R6i Reference, který byl velmi hutný a šťavnatý. S analytickým přednesem to mělo společného pramálo, ale Klipsch to do vás prostě nasypala a vy jste se usmívali jako smyslů zbavení. T5 II jsou v tomto směru umírněnější a snad i dospělejší. Pořád tu najdete silné a energické basy, kterou jsou neuvěřitelně rychlé, ale zároveň u výšek slyšíte detaily. Středy jsou krásně čisté, mírně vytažené, takže rozumíte každé slovo.

Provedenou změnou trochu utrpěla elektronická hudba, ale na druhou stranu se otevřely nové možnosti, jako je kupříkladu klasická hudba, jež je podaná s grácií, jakou jsem nečekal. Sluchátka umí hrát tiché pasáže, folk i rockový nářez. Trochu té divokosti tu bezpochyby zůstalo, stále je to Klipsch, ale tentokrát na vás sluchátka energii nehrnou ve velkém, ale citlivě vám zážitek dávkují, a to mě moc baví.

Celkový posun se pozitivně projevil také na mluveném slovu, což oceníte nejen u podcastů, ale také u folku a písničkářů. Tady jsem si skutečně užil album Sami od Kateřiny Marie Tiché. Skvěle zní i filmové dialogy, které jsou jasné, přesné, a přitom mají sluchátka dost síly na podání efektů s patřičnou silou. Klipsch T5 II nejsou ta nejuniverzálnější sluchátka, ale bezpečně patří mezi nejzábavnější.

Verdikt

Velmi pohodlná a dospěle znějící sluchátka. Stále mají ten energický projev, ale umí jej citlivěji dávkovat. Zpracování je perfektní, obzvláště libové jako kovové pouzdro. Sluchátka skvěle padnou do ucha a jejich pasivní izolace je tak silná, že vám ani nebude chybět ANC.

Klipsch T5 II

Cena: 3 790 Kč

Technické parametry: