Recenze True Wireless sluchátek Panasonic RZ-B100W. Za hubičku nabízejí solidní zvuk a netradiční konstrukci

Plusy Solidní zvuk za dobrou cenu

Podpora AAC

Základní voděodolnost

Krabička se vejde i do malé kapsy u džín Minusy Dostatečná, ale podprůměrná výdrž

Pro někoho méně pohodlná konstrukce

Méně praktické umístění ovládání 7 /10 Hodnocení

Panasonic RZ-B100W jsou další z čerstvé vlny sluchátek, které zákazníkům přináší otevřenou konstrukci peckových sluchátek ve stylu populárních Apple AirPods.

Dobrý design, jiné ovládání

Sluchátka mají povedený design, jen některé může odradit tlustší tělo. Osobně musím přiznat, že ač jsem na zmíněný styl konstrukce zvyklý, tato sluchátka mě zpočátku po delším používán trochu tlačila do uší, než jsem si na ně zvykl.

Nepraktické bylo i ovládání sluchátek. To totiž není na stopce, ale až na hoře na těle ze zadní strany. Pokud vám tedy sluchátka budou náhodou nebudou sedět a budou vám po čase vypadávat, při každém domáčknutí zpět do ucha si pauznete hudbu, což je časem velmi otravné, dokud si na to nezvyknete.

Samozřejmě dvojím poklepáním přepnete přehrávání skladeb vpřed a trojitým naopak zpět. Co je na konstrukci naopak praktické je jejich základní vodědolonost v rámci IPX4, takže jim nevadí pot při běhu nebo případné drobné zmoknutí cestou z práce.

Zvuk

Sluchátka mají 13mm dynamické měniče díky kterým zajistí vzhledem k ceně dobrý zvuk. Mají dobré středy i basy, jen výšky vokály působí při poslechu trochu zastřeně, takže je nedoporučím úplně na populární hudbu. Naopak skvělé jsou třeba na tvrdší hudbu, ale překvapivě i na mluvené slovo jako jsou podcasty. Sluchátka se připojují skrze Bluetooth 5, přičemž využívají kodeků SBC a hlavně AAC, což na kvalitě zvuku jistě oceníte.

Sluchátka samotná vydrží hrát cca 4 hodiny, což je na dnešní poměry spíše horší průměr. Nicméně krabička vám přidá energii na dalších 12 hodin. Tu pak v případě potřeby nabijete tradičně skrze USB-C konektor. Výhodou krabičky jsou vcelku kompaktní rozměry, se kterou se s trochou snahy (a někdy i síly) vejdou i do malé kapsičky u džín.

Sluchátka jdou využít také k telefonování. U hovorů baterie vydrží cca 2,5 hodiny, což s přehledem vystačí i na dlouhé konferenční hovory. Při mém testování jsem však zaznamenal horší kvalitu audia z mikrofonu. Protistrana si totiž občas stěžovala na větší množství šumu.

Verdikt

Sluchátka Panasonic RZ-B100W jsou univerzální sluchátka, která sice mají určité rezervy. Ty jim ale za cenu 1800 Kč vzhledem k solidnímu zvuku lze odpustit. Překážkou může být jen trochu specifický tvar, který ne každému bude vyhovovat.

Panasonic RZ-B100W

Cena 1 799 Kč